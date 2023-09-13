 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit

WAAY 31 Big Game Friday Night: This week’s high school football matchups

  • Updated
  • 0
BGFN This Week's Matchups

Here’s this week’s schedule for high school football in North Alabama.

Don't miss WAAY 31’s Big Game Friday Night for highlights, scores and more from games throughout the region.

Big Game Friday Night kicks off at 10:17 p.m. Fridays on WAAY 31. You can watch on TV and via our livestream HERE and our news app (download it here).

The expanded version airs at 11 p.m. Fridays on WAAY 31.6/This TV and on our livestream and news app.

THURSDAY, SEPT. 14

Class 6A

HARTSELLE @ COLUMBIA

FRIDAY, SEPT. 15

Class 1A

CHEROKEE @ PHILLIPS

VINA @ SHOALS CHRISTIAN

Class 2A

PISGAH @ COLLINSVILLE

WHITESBURG CHRISTIAN @ FYFFE

IDER @ NORTH SAND MOUNTAIN

SECTION @ SAND ROCK

SHEFFIELD @ RED BAY

HATTON @ THARPTOWN

Class 3A

SYLVANIA @ OHATCHEE

PIEDMONT @ PLAINVIEW

SUSAN MOORE @ ASBURY

HOKES BLUFF @ GERALDINE

DANVILLE @ JB PENNINGTON

BRINDLEE MOUNTAIN @ VINEMONT

MARS HILL BIBLE @ CLEMENTS

COLBERT COUNTY @ PHIL CAMPBELL

Class 4A

EAST LAWRENCE @ DESHLER

BROOKS @ WEST LIMESTONE

CENTRAL FLORENCE @ WEST MORGAN

ROGERS @ WILSON

PRICEVILLE @ D.A.R.

MADISON COUNTY @ NEW HOPE

RANDOLPH @ NORTH JACKSON

JPII @ WESTMINSTER CHRISTIAN

Class 5A

SARDIS @ ARAB

BOAZ @ CLEBURNE COUNTY 

DOUGLAS @ GUNTERSVILLE

EAST LIMESTONE @ AP BREWER

ARDMORE @ LAWRENCE COUNTY

WEST POINT @ RUSSELLVILLE

Class 6A

CULLMAN @ DECATUR

ATHENS @ MUSCLE SHOALS

HAZEL GREEN @ BUCKHORN

FORT PAYNE @ GADSDEN CITY

LEE @ MAE JEMISON

Class 7A

SPARKMAN @ ALBERTVILLE

FLORENCE @ AUSTIN

BOB JONES @ GRISSOM

HUNTSVILLE @ JAMES CLEMENS

Have a news tip, question or correction? Email us at newsroom@waaytv.com