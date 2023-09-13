WAAY 31 Big Game Friday Night: This week’s high school football matchups

Here’s this week’s schedule for high school football in North Alabama.
Don't miss WAAY 31’s Big Game Friday Night for highlights, scores and more from games throughout the region.
Big Game Friday Night kicks off at 10:17 p.m. Fridays on WAAY 31. You can watch on TV and via our livestream HERE and our news app (download it here).
The expanded version airs at 11 p.m. Fridays on WAAY 31.6/This TV and on our livestream and news app.
THURSDAY, SEPT. 14
Class 6A
HARTSELLE @ COLUMBIA
FRIDAY, SEPT. 15
Class 1A
CHEROKEE @ PHILLIPS
VINA @ SHOALS CHRISTIAN
Class 2A
PISGAH @ COLLINSVILLE
WHITESBURG CHRISTIAN @ FYFFE
IDER @ NORTH SAND MOUNTAIN
SECTION @ SAND ROCK
SHEFFIELD @ RED BAY
HATTON @ THARPTOWN
Class 3A
SYLVANIA @ OHATCHEE
PIEDMONT @ PLAINVIEW
SUSAN MOORE @ ASBURY
HOKES BLUFF @ GERALDINE
DANVILLE @ JB PENNINGTON
BRINDLEE MOUNTAIN @ VINEMONT
MARS HILL BIBLE @ CLEMENTS
COLBERT COUNTY @ PHIL CAMPBELL
Class 4A
EAST LAWRENCE @ DESHLER
BROOKS @ WEST LIMESTONE
CENTRAL FLORENCE @ WEST MORGAN
ROGERS @ WILSON
PRICEVILLE @ D.A.R.
MADISON COUNTY @ NEW HOPE
RANDOLPH @ NORTH JACKSON
JPII @ WESTMINSTER CHRISTIAN
Class 5A
SARDIS @ ARAB
BOAZ @ CLEBURNE COUNTY
DOUGLAS @ GUNTERSVILLE
EAST LIMESTONE @ AP BREWER
ARDMORE @ LAWRENCE COUNTY
WEST POINT @ RUSSELLVILLE
Class 6A
CULLMAN @ DECATUR
ATHENS @ MUSCLE SHOALS
HAZEL GREEN @ BUCKHORN
FORT PAYNE @ GADSDEN CITY
LEE @ MAE JEMISON
Class 7A
SPARKMAN @ ALBERTVILLE
FLORENCE @ AUSTIN
BOB JONES @ GRISSOM
HUNTSVILLE @ JAMES CLEMENS