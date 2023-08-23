 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

...HEAT ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT FRIDAY...

* WHAT...Heat index values up to 109 degrees expected during the
afternoon and early evening hours.

* WHERE...Portions of north central, northeast and northwest
Alabama and southern middle Tennessee.

* WHEN...Until 8 PM CDT Friday.

* IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat
illnesses to occur.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out
of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young
children and pets should never be left unattended in vehicles
under any circumstances.

Take extra precautions if you work or spend time outside. When
possible reschedule strenuous activities to early morning or
evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat
stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when
possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational
Safety and Health Administration recommends scheduling frequent
rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone
overcome by heat should be moved to a cool and shaded location.
Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1.

&&

WAAY 31 Big Game Friday Night: This week’s high school football matchups

  • Updated
  • 0
BGFN This Week's Matchups

Here’s this week’s schedule for high school football in North Alabama.

Don't miss WAAY 31’s Big Game Friday Night for highlights, scores and more from games throughout the region.

Big Game Friday Night kicks off at 10:15 p.m. Fridays on WAAY 31. You can watch on TV and via our livestream HERE and our news app (download it here).

The expanded version airs at 11 p.m. Fridays on WAAY 31.6/This TV and on our livestream and news app.

THURSDAY, AUG. 24

Class 3A

ELKMONT @ SHEFFIELD 

COOSA CHRISTIAN @ GERALDINE

TANNER @ LAUDERDALE COUNTY

Class 4A

COLBERT COUNTY @ BROOKS

Class 6A

ATHENS @ EAST LIMESTONE

MARS HILL @ CULLMAN

Class 7A

ALBERTVILLE @ ARAB NOW 7:30 p.m.

BOB JONES @ MUSCLE SHOALS

FRIDAY, AUG. 25

Class 1A

WATERLOO @ BRILLANT

Class 2A

SECTION @ DHCA

NORTH SAND MOUNTAIN @ VALLEY HEAD

WHITESBURG CHRISTIAN @ WOODVILLE

THARPTOWN @ SHOALS CHRISTIAN NOW 7:30 p.m.

Class 3A

GASTON @ ASBURY

CHEROKEE @ BRINDLEE MOUNTAIN

CLEMENTS @ HOLLY POND NOW 8 p.m.

VINEMONT @ FALKVILLE NOW 8 p.m.

COLBERT HEIGHTS @ LEXINGTON

HACKLEBURG @ PHIL CAMPBELL NOW 7:30 p.m.

Class 4A

MADISON ACADEMY @ DESHLER

HALEYVILLE @ ROGERS

HATTON @ WILSON

WEST MORGAN @ RANDOLPH

PRICEVILLE @ PLAINVIEW NOW 7:30 p.m.

JPII @ WESTBROOK CHRISTIAN

RED BAY @ HAMILTON NOW 7:30 p.m.

Class 5A

LAWRENCE COUNTY @ DANVILLE

DOUGLAS @ SUSAN MOORE NOW 8 p.m.

SARDIS @ KATE DUNCAN SMITH (DAR)

JACKSONVILLE @ BOAZ

SOUTHSIDE @ GUNTERSVILLE NOW 7:30 p.m.

WEST LIMESTONE @ ARDMORE

BREWER @ HANCEVILLE NOW 7:30 p.m.

Class 6A

COLUMBIA @ FAIRVIEW

MAE JEMISON @ DECATUR

SCOTTSBORO @ FORT PAYNE

BUCKHORN @ MADISON COUNTY NOW 8 p.m.

WESTMINSTER @ LEE

Class 7A

HARTSELLE @ AUSTIN

GRISSOM @ RUSSELLVILLE

HAZEL GREEN @ SPARKMAN NOW 8 p.m.

FLORENCE @ PINSON VALLEY

JAMES CLEMENS @ GARDENDALE NOW 7:30 p.m.

Have a news tip, question or correction? Email us at newsroom@waaytv.com

Recommended for you