WAAY 31 Big Game Friday Night: This week’s high school football matchups

Here’s this week’s schedule for high school football in North Alabama.
Don't miss WAAY 31’s Big Game Friday Night for highlights, scores and more from games throughout the region.
Big Game Friday Night kicks off at 10:15 p.m. Fridays on WAAY 31. You can watch on TV and via our livestream HERE and our news app (download it here).
The expanded version airs at 11 p.m. Fridays on WAAY 31.6/This TV and on our livestream and news app.
THURSDAY, AUG. 24
Class 3A
ELKMONT @ SHEFFIELD
COOSA CHRISTIAN @ GERALDINE
TANNER @ LAUDERDALE COUNTY
Class 4A
COLBERT COUNTY @ BROOKS
Class 6A
ATHENS @ EAST LIMESTONE
MARS HILL @ CULLMAN
Class 7A
ALBERTVILLE @ ARAB NOW 7:30 p.m.
BOB JONES @ MUSCLE SHOALS
FRIDAY, AUG. 25
Class 1A
WATERLOO @ BRILLANT
Class 2A
SECTION @ DHCA
NORTH SAND MOUNTAIN @ VALLEY HEAD
WHITESBURG CHRISTIAN @ WOODVILLE
THARPTOWN @ SHOALS CHRISTIAN NOW 7:30 p.m.
Class 3A
GASTON @ ASBURY
CHEROKEE @ BRINDLEE MOUNTAIN
CLEMENTS @ HOLLY POND NOW 8 p.m.
VINEMONT @ FALKVILLE NOW 8 p.m.
COLBERT HEIGHTS @ LEXINGTON
HACKLEBURG @ PHIL CAMPBELL NOW 7:30 p.m.
Class 4A
MADISON ACADEMY @ DESHLER
HALEYVILLE @ ROGERS
HATTON @ WILSON
WEST MORGAN @ RANDOLPH
PRICEVILLE @ PLAINVIEW NOW 7:30 p.m.
JPII @ WESTBROOK CHRISTIAN
RED BAY @ HAMILTON NOW 7:30 p.m.
Class 5A
LAWRENCE COUNTY @ DANVILLE
DOUGLAS @ SUSAN MOORE NOW 8 p.m.
SARDIS @ KATE DUNCAN SMITH (DAR)
JACKSONVILLE @ BOAZ
SOUTHSIDE @ GUNTERSVILLE NOW 7:30 p.m.
WEST LIMESTONE @ ARDMORE
BREWER @ HANCEVILLE NOW 7:30 p.m.
Class 6A
COLUMBIA @ FAIRVIEW
MAE JEMISON @ DECATUR
SCOTTSBORO @ FORT PAYNE
BUCKHORN @ MADISON COUNTY NOW 8 p.m.
WESTMINSTER @ LEE
Class 7A
HARTSELLE @ AUSTIN
GRISSOM @ RUSSELLVILLE
HAZEL GREEN @ SPARKMAN NOW 8 p.m.
FLORENCE @ PINSON VALLEY
JAMES CLEMENS @ GARDENDALE NOW 7:30 p.m.