Tornado Warning reissued for Colbert County

UPDATE: Franklin has been removed from the warning
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE ALABAMA HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... SOUTHWESTERN COLBERT COUNTY IN NORTHWESTERN ALABAMA... NORTHWESTERN FRANKLIN COUNTY IN NORTHWESTERN ALABAMA... * UNTIL 1245 AM CDT. * AT 1222 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 7 MILES NORTHEAST OF RED BAY, MOVING NORTH AT 50 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... PLEASANT SITE, POGO, MYNOT, MAUD AND ALLSBORO. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. TORNADOES ARE EXTREMELY DIFFICULT TO SEE AND CONFIRM AT NIGHT. DO NOT WAIT TO SEE OR HEAR THE TORNADO. TAKE COVER NOW! && TORNADO...RADAR INDICATED HAIL...0.00IN
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