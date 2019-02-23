THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE ALABAMA HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHWESTERN CULLMAN COUNTY IN NORTH CENTRAL ALABAMA... SOUTH CENTRAL MORGAN COUNTY IN NORTH CENTRAL ALABAMA... * UNTIL 430 PM CST. * AT 355 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 7 MILES NORTHWEST OF GOOD HOPE, OR 7 MILES WEST OF CULLMAN, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CULLMAN, GOOD HOPE, FALKVILLE, BALDWIN, VINEMONT, BAILEYTON, WEST POINT, EVA, LACON AND LOGAN. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. && TORNADO...RADAR INDICATED HAIL...0.00IN
Related Content
- Tornado Warning issued for Morgan, Cullman counties
- LIVE WEATHER UPDATES: Tornado watch for Cullman, Dekalb, Jackson and Marshall Counties
- The tornado that went through Cullman County Friday was rated an EF-2
- 2 killed in Cullman County car crash
- Arab man killed in Cullman County crash
- 18-wheeler wreck blocks I-65 in Cullman County
- Massive fire destroys Cullman County church
- Judge rules Cullman County bail system discriminatory
- Cullman County teen killed in crash
- Marshall County tornado shelters