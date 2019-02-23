Clear
SEVERE WX: Tornado Watch - Flash Flood Watch - Flood Warning - Flood Advisory - Severe Thunderstorm Warning - Tornado Warning View Alerts
STREAMING NOW: Watch Now

Tornado Warning issued for Morgan, Cullman counties

Get the latest information on air at WAAY 31

Posted: Feb. 23, 2019 4:03 PM
Updated: Feb. 23, 2019 4:05 PM
Posted By: Josh Rayburn

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE ALABAMA HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHWESTERN CULLMAN COUNTY IN NORTH CENTRAL ALABAMA... SOUTH CENTRAL MORGAN COUNTY IN NORTH CENTRAL ALABAMA... * UNTIL 430 PM CST. * AT 355 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED 7 MILES NORTHWEST OF GOOD HOPE, OR 7 MILES WEST OF CULLMAN, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CULLMAN, GOOD HOPE, FALKVILLE, BALDWIN, VINEMONT, BAILEYTON, WEST POINT, EVA, LACON AND LOGAN. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. && TORNADO...RADAR INDICATED HAIL...0.00IN

Related Content

Scroll for more content...

Article Comments

Huntsville
Broken Clouds
64° wxIcon
Hi: 67° Lo: 47°
Feels Like: 64°
Florence
Few Clouds
75° wxIcon
Hi: 71° Lo: 45°
Feels Like: 75°
Fayetteville
Overcast
61° wxIcon
Hi: 63° Lo: 46°
Feels Like: 61°
Decatur
Broken Clouds
69° wxIcon
Hi: 69° Lo: 46°
Feels Like: 69°
Scottsboro
Broken Clouds
59° wxIcon
Hi: 59° Lo: 50°
Feels Like: 59°
WAAY Radar
WAAY WAAY-TV Cam
WAAY Temperatures

 

 

Most Popular Stories

Community Events