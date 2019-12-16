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Tornado Warning issued for Colbert, Lauderdale, Lawrence, Limestone and Morgan counties

It's in effect until 5:45 p.m.

Posted: Dec 16, 2019 5:01 PM
Posted By: Ashley Thusius

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE ALABAMA HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... SOUTHEASTERN LAUDERDALE COUNTY IN NORTHWESTERN ALABAMA... LIMESTONE COUNTY IN NORTH CENTRAL ALABAMA... SOUTHEASTERN COLBERT COUNTY IN NORTHWESTERN ALABAMA... NORTHWESTERN MORGAN COUNTY IN NORTH CENTRAL ALABAMA... NORTHERN LAWRENCE COUNTY IN NORTHWESTERN ALABAMA... * UNTIL 545 PM CST. * AT 456 PM CST, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED NEAR LITTLEVILLE, OR 8 MILES NORTHEAST OF RUSSELLVILLE, MOVING EAST AT 65 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... DECATUR, ATHENS, TRINITY, ROGERSVILLE, KILLEN, TOWN CREEK, LEIGHTON, COURTLAND, TANNER AND NORTH COURTLAND. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. TORNADOES ARE EXTREMELY DIFFICULT TO SEE AND CONFIRM AT NIGHT. DO NOT WAIT TO SEE OR HEAR THE TORNADO. TAKE COVER NOW! && TORNADO...RADAR INDICATED HAIL...<.75

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