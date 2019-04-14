Tornado Warning issued for Colbert, Franklin counties until 1:30 a.m.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE ALABAMA HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... SOUTH CENTRAL COLBERT COUNTY IN NORTHWESTERN ALABAMA... NORTH CENTRAL FRANKLIN COUNTY IN NORTHWESTERN ALABAMA... * UNTIL 130 AM CDT. * AT 1257 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS CAPABLE OF PRODUCING BOTH TORNADOES AND EXTENSIVE STRAIGHT LINE WIND DAMAGE WERE LOCATED OVER BELGREEN, OR 9 MILES WEST OF RUSSELLVILLE, MOVING NORTH AT 40 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... SHEFFIELD, TUSCUMBIA, BELGREEN, POSEY LOOP, CEDAR CREEK RESERVOIR, SRYGLEY CHURCH, NEW BETHEL, BARTON, RED ROCK AND DEMPSEY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. TORNADOES ARE EXTREMELY DIFFICULT TO SEE AND CONFIRM AT NIGHT. DO NOT WAIT TO SEE OR HEAR THE TORNADO. TAKE COVER NOW! THIS CLUSTER OF THUNDERSTORMS IS CAPABLE OF PRODUCING TORNADOES AND WIDESPREAD SIGNIFICANT WIND DAMAGE. DO NOT WAIT TO SEE OR HEAR THE TORNADO. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. && TORNADO...RADAR INDICATED HAIL...0.00IN
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