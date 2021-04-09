Severe Thunderstorm Watch issued for Colbert, Cullman, Franklin, Lauderdale, Lawrence and Morgan Counties

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 85 IN EFFECT UNTIL 4 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL ALABAMA
CULLMAN MORGAN
IN NORTHWEST ALABAMA
COLBERT FRANKLIN AL LAUDERDALE LAWRENCE
THIS INCLUDES THE CITIES OF CULLMAN, DECATUR, FLORENCE, MOULTON, MUSCLE SHOALS, RED BAY, RUSSELLVILLE, SHEFFIELD, TOWN CREEK, AND TUSCUMBIA.
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