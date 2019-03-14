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Tornado Warning issued for Lauderdale County

Until 12:45 p.m.

Posted: Mar. 14, 2019 12:24 PM
Updated: Mar. 14, 2019 12:26 PM
Posted By: Josh Rayburn

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HUNTSVILLE ALABAMA HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHWESTERN LAUDERDALE COUNTY IN NORTHWESTERN ALABAMA... * UNTIL 1245 PM CDT. * AT 1223 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED NEAR PINEFLAT, OR NEAR J P COLEMAN STATE PARK, MOVING NORTHEAST AT 55 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS TORNADIC THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF NORTHWESTERN LAUDERDALE COUNTY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS. && TORNADO...RADAR INDICATED HAIL...<.75

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