Regional round-up for Monday's high school hoops

It's basketball all day every day at this point in the year in North Alabama.

We are in the regional rounds of the AHSAA State Basketball Tournament.

Here are some scores from our region.

Class 1A

Girls’ Semifinals

Meek 42, R.A. Hubbard 31

Marion County 73, Belgreen 33

Boys’ Semifinals

Pickens County 62, R.A. Hubbard 61

Belgreen 63, Holy Spirit Catholic 61

Class 2A

Girls’ Semifinals

Falkville 58, Lexington 40

Hatton 65, Cold Springs 45

Boys’ Semifinals

Sheffield 63, Red Bay 44

Hatton 54, Cold Springs 48

Class 3A

Girls’ Semifinals

Lauderdale County 52, Winfield 40

Susan Moore 45, Phil Campbell 41

Boys’ Semifinals

Winfield 47, Lauderdale County 45

Danville 58, Carbon Hill 50

Class 4A

Girls’ Semifinals

Good Hope 78, Deshler 76

Rogers 63, Hamilton 51

Boys’ Semifinals

Brooks 74, Haleyville 64

Deshler 71, Hamilton 66

Class 5A

Girls’ Semifinals

Mae Jemison 69, Pleasant Grove 54 (Sat.)

East Limestone 63, Wenonah 52

Boys’ Semifinals

Mae Jemison 66, Center Point 43

Lee-Huntsville 73, Fairfield 37 (Sat.)

Class 6A

Girls’ Semifinals

Hazel Green 52, Mortimer Jordan 27

Hartselle 51, Madison Academy 44

Boys’ Semifinals

Clay-Chalkville 52, Buckhorn 47

Scottsboro 69, Pinson Valley 67

Class 7A

Girls’ Semifinals

Hoover 79, James Clemens 35 (Sat.)

Austin 36, Oak Mountain 28 (Sat.)

Boys’ Semifinals

Hoover 77, Florence 60

Oak Mountain 64, James Clemens 53 (Sat.)