Sparkman 14 Decatur (F) 40 Austin 18 Athens (F) 21 Gadsden City 17 Clay-Chalkville (F) 45 Priceville 14 Brewer (F) 36 Deshler 27 Jasper (F) 36 Hayleyville 16 Hamilton (F) 17 Fayette Co. 38 Dora (F) 7 Valley Head 0 Collinsville (F) 34 Phil Campbell 12 Hackleburg (F) 22 James Clemens 27 Hillcrest-Tusc. (F-OT) 20 Grissom 13 Buckhorn (F) 10 Pinson Valley 45 Lee (F) 0 Guntersville 12 Albertville (F) 31 Scottsboro 31 Hartselle (F) 12 Fort Payne 7 Carver (F) 28 Brooks 28 Madison Academy (F) 45 North Jackson 41 Arab (F) 22 Rogers 9 Lawrence Co. (F) 6 Cordova 14 West Point (F) 55 Chilton Co. 35 Alexandria (F) 42 St. John Paul II 36 Douglas (F) 7 Hokes Bluff 55 Sardis (F) 28 Ardmore 21 W. Limestone (F) 6 Russellville 62 Cen. Florence (F) 34 Falkville 56 Elkmont (F) 14 Columbia 14 Randolph (F) 43 Brindlee Mtn. 0 D.A.R. (F) 51 Holly Pond 20 Fairview (F) 21 Southside Gads. 32 Cherokee Co. (F) 15 Hatton 41 Clements (F) 6 Mars Hill Bible 47 Lexington (F) 0 RA Hubbard 31 East Lawrence (F) 6 Crossville 12 Plainview (F) 7 Piedmont 26 Geraldine (F) 6 Fyffe 41 Sylvania (F) 14 Cleveland 20 Susan Moore (F) 21 Coosa Chrs. 21 New Hope (3) 14 Pisgah 14 North Sand Mtn. (F) 40 Spring Garden 41 Ider (F) 27 East Limestone 54 Tanner (F) 14 Wilson 20 Red Bay (F) 28 Lauderdale Co. 6 Colbert Co. (F) 35 Sand Rock 7 Westbrook Chrs. (F) 42 Cedar Bluff 28 Gaston (F) 14 Asbury 0 Southeastern (F) 41 Tharptown 10 Vina (F) 0 Sheffield 42 Cherokee (F) 22 Brilliant 6 Waterloo (F) 57 Section 24 Woodville (F) 34 AL School for Deaf 38 Gaylesville (F) 60 Phillips 35 Hubbertville (F) 12