Five North Alabama basketball teams rank in Top Ten for Class 6A

The Alabama Sports Writers Association basketball rankings are out, and 5 North Alabama teams fill the top 10 in Class 6A.

Here is the list of the Top 10:

1. Lee-Huntsville (19-6)

2. Muscle Shoals (19-4)

3. Eufaula (23-4)

4. Pinson Valley (17-6)

5. Columbia (18-7)

6. Sidney Lanier (13-5)

7. Jemison-Huntsville (19-8)

8. Carver-Montgomery (17-6)

9. Oxford (18-4)

10. Hartselle (17-6)