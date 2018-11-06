EF-1 Tornado Confirmed In Lauderdale County

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 11/06/2018 TORNADO EVENT - UPDATE #2...
...EF-1 TORNADO CONFIRMED IN NORTHWESTERN LAUDERDALE COUNTY...
.CLOVERDALE TORNADO...
RATING: EF-1
ESTIMATED PEAK WIND: 105 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 3.54 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 200 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: NOVEMBER 6, 2018
START TIME: 11:16 PM CST
START LOCATION: 3 NW CLOVERDALE, LAUDERDALE COUNTY, AL
START LAT/LON: 34.9770 / -87.8094
END DATE: NOVEMBER 6, 2018
END TIME: 11:23 PM CST
END LOCATION: 5 N CLOVERDALE, LAUDERDALE COUNTY, AL
END LAT/LON: 35.0000 / -87.7569
A TORNADO TOUCHED DOWN WEST OF ALABAMA HIGHWAY 157 AND NORTH OF
LAUDERDALE COUNTY ROAD 141, NORTHWEST OF THE CLOVERDALE COMMUNITY.
THE TORNADO SNAPPED MULTIPLE TREES AS IT TRACKED TO THE
NORTHEAST. A HOUSE OFF CR 141 HAD ITS WINDOWS BROKEN AND SOME
ROOFING MATERIAL REMOVED, SEVERAL VEHICLES WERE PUSHED ASIDE, AND
TWO CAMPERS WERE LIFTED AND MOVED. THE INHABITANTS TOOK SHELTER IN
THEIR BASEMENT UPON RECEIVING THE WARNING AND WERE UNHARMED. THE
TORNADO TRACKED FURTHER NORTHEAST ALONG CR 141, MAINLY SNAPPING
AND UPROOTING TREES. THE TORNADO REACHED PEAK INTENSITY OFF CR 10,
WHERE A SINGLE FAMILY HOME WAS MORE HEAVILY DAMAGED, AND A NEARBY
BARN WAS COMPLETELY DESTROYED. FORTUNATELY NOBODY WAS IN THE HOME
AT THE TIME. THE TORNADO REACHED ITS PEAK WIDTH ALONG CR 259,
WHERE NUMEROUS TREES WERE SNAPPED AND UPROOTED IN A WOODED AREA.
ADDITIONAL TREE DAMAGE WAS NOTED ALONG CR 10, AND AGAIN ALONG CR
259 JUST SOUTH OF WHERE IT CROSSES INTO TENNESSEE. AT THIS POINT,
THE TORNADO CROSSED INTO WAYNE COUNTY, TENNESSEE; FURTHER
INFORMATION ON THE TORNADO'S IMPACT IN THAT AREA IS AVAILABLE FROM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE IN NASHVILLE.
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