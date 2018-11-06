EF-1 Tornado Confirmed In Jackson County

...NWS DAMAGE SURVEY FOR 11/06/2018 TORNADO EVENT...
...EF-1 TORNADO CONFIRMED IN SOUTHERN JACKSON COUNTY...
.ASPEL TORNADO...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 105 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 3.88 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 215.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 11/06/2018
START TIME: 02:35 AM CST
START LOCATION: 6 E WOODVILLE / JACKSON COUNTY / AL
START LAT/LON: 34.6173 / -86.1696
END DATE: 11/06/2018
END TIME: 02:46 AM CST
END LOCATION: 3 WSW SCOTTSBORO / JACKSON COUNTY / AL
END LAT/LON: 34.6307 / -86.1039
SUMMARY:
A NWS AND JACKSON COUNTY EMA SURVEY TEAM DETERMINED THE DAMAGE
NEAR THE TOWN OF ASPEL, IN JACKSON COUNTY, WAS CAUSED BY AN
EF-1 TORNADO WITH MAX WINDS OF 105 MPH.
AFTER RADAR OPERATORS CONFIRMED THE TORNADO DURING THE EVENT,
VIA A CLEAR TORNADO DEBRIS SIGNATURE (TDS), THE SURVEY TEAM
FOUND THE INITIAL TOUCHDOWN ON THE LEE SIDE OF AN ENE FACING
RIDGE, SOUTH OF HWY 72 OFF CR 226. THE MAIN DAMAGE INDICATORS
WERE A MIX OF HARD AND SOFT WOOD TREES, WITH A DEGREE OF DAMAGE
RANGING FROM LARGE SNAPPED BRANCHES TO UPROOTS AND SNAPPED
TRUNKS. THE TORNADO APPEARED TO SLIGHTLY INTENSIFY NEAR THE
INTERSECTION OF HWY 72 AND CR 110. MULTIPLE LARGE, HEALTHY, AND
DEEPLY ROOTED HARD WOOD TREES WERE OBSERVED TO BE UPROOTED. MAX
WINDS WERE PROGGED AT 105 MPH. THE VORTEX APPEARED TO LIFT
SLIGHTLY AS IT CROSSED HWY 72 AND TRACKED DOWN CR 110 AS
NUMEROUS TREE TOPS WERE SHEARED AT THE UPPER HALF. THE TORNADO
LIKELY DESCENDED BACK TO THE SURFACE EAST OF CR 101. NUMEROUS
TREES WERE OBSERVED UPROOTED AND SNAPPED ALONG A PATH LEADING UP
TO NORTH SAUTY CREEK. IN THIS LOCATION, OUTSIDE OF TREE DAMAGE,
A SMALL FARM HOUSE/SHED WAS COMPLETELY DESTROYED AND A LARGE
HORSE TRAILER WAS OVERTURNED.
THE SURVEY TEAM, FROM HWY 72 LOOKING NORTH, OBSERVED CONTINUED
TREE DAMAGE ACROSS NORTH SAUTY CREEK AND THROUGH SAUTY BOTTOMS.
THE TORNADO LIKELY LIFTED NEAR ROBERTS RD AND SR 79, WHERE ONLY
SMALL LIMB DAMAGE WAS OBSERVED ON THE WESTERN BASE OF JULY
MOUNTAIN.
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