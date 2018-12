2018 AWSA All-State Football Team Announced

The Alabama Sports Writer's Association puts together a list of athletes that are simply the best of each position for the seven classifications.

This year, like many others, the Tennessee Valley is represented well. Below you'll find the list of just players from North Alabama.

CLASS 2A

FIRST-TEAM ALL-STATE

WR Christian Irons, Waterloo OL Carter Sample, Decatur Heritage DL Ca'ni McCoy, R.A. Hubbard LB Colt Smith, Mars Hill Bible DB Joseph Hanson, Mars Hill Bible

SECOND-TEAM ALL-STATE

QB Aaron Dove, Falkville RB Fred Walls, Falkville WR Christian Angulo, Falkville WR Noah Holmes, Falkville OL Brooks Thompson, Mars Hill Bible ATH Bryce Palmer, Waterloo

HONORABLE MENTIONS

LB Jackson Eubanks, Decatur Heritage ATH Riely Evans Jr., R.A. Hubbard

COACH OF THE YEAR: Darrell Higgins, Mars Hill Bible

CLASS 2A

FIRST-TEAM ALL-STATE

RB Payton Anderson, Fyffe WR Austin Hill, North Sand Mountain OL Caleb Lyles, Fyffe OL Calvin Willingham, Collinsville PK Jason Perez, Collinsville DB Mason McKinney, Collinsville ATH AJ Cherry, Sheffield ATH Kaleb Jones, Collinsville

SECOND-TEAM ALL-STATE

RB Ethan Smith, Colbert Co. DL Japeth Long, Fyffe LB Tabarious Horton, Colbert Co. LB Blake Sparks, Collinsville DB Stone Yates, North Sand Mountain

HONORABLE MENTIONS

QB Landon Green, North Sand Mountain OL Elijah Ingle, Red Bay LB Jacob Higdon, Ider LB Bill Nelson, Asbury DB Kolby Bragwell, Red Bay

CLASS 3A

FIRST-TEAM ALL-STATE

QB Ian Thies, Westminster Christian WR Brooks Reinhardt, Westminster Christian OL Nathaniel Pride, Westminster Christian LB Caden Best, Westminster Christian

HONORABLE MENTION

OL Kolby Bolton, New Hope P David Mejia, Plainview

CLASS 4A

FIRST-TEAM ALL-STATE

RB Lee Witherspoon, North Jackson WR Brayden Lewis, DAR OL Ronaldo Marmolejo, North Jackson LB Travis Woodall, North Jackson DB Zion Black, Rogers ATH Will Bailey, DAR ATH Noah Turbyfill, Brooks

SECOND-TEAM ALL-STATE

QB Lake Spurgeon, Brooks WR Hayden Stutts, Deshler OL Nick Canfield, Rogers DL Teondre Goodloe, Deshler DL Jody Moore, North Jackson LB Gerry McCarron, St. John Paul II DB Dalton Hanback, Central-Florence DB Xavier Trotter, Deshler

HONORABLE MENTION

QB Seth Brown, St. John Paul II RB Luke Alison, Randolph OL Cash Wallace, Deshler

COACH OF THE YEAR: David Lloyd, St. John Paul II

CLASS 5A

FIRST-TEAM ALL-STATE

RB Zaye Boyd, Russellville RB Christian Collins, Boaz WR CJ Yarbrough, East Limestone OL Jordan Flack, Brewer OL Jackson Sarratt, Boaz OL Bradford Womack, Scottsboro LB Hunter Schrader, Madison Academy

SECOND-TEAM ALL-STATE

QB Luke Nail, Madison Academy WR Devin Buckhalter, Russellville

HONORABLE MENTION

WR Kyle Minor, Madison Academy WR Taylor Smith, Boaz OL Will Rushing, Russellville PK Wiley Henshaw, Madison Co. Wil Clardy, Madison Academy, Sr.

CLASS 6A

FIRST-TEAM ALL-STATE

QB Bo Nix, Pinson Valley WR Cameron Morson, Decatur OL Kannon Biggs, Athens OL Jackson Hall, Decatur LB Jackson Bratton, Muscle Shoals ATH Keondre Swoopes, Hartselle

SECOND-TEAM ALL-STATE

QB Trentin Dupper, Decatur RB Jacob Dendy, Albertville DL Ethan Rinke, Athens LB Stone Powell, Hartselle DB Chauncey Andrews, Hazel Green DB Carson Ware, Muscle Shoals

HONORABLE MENTION

PK Mohammad Nakhleh, Buckhorn P Garrett Cross, Hazel Green

CLASS 7A

FIRST-TEAM ALL-STATE

QB Taulia Tagovailoa, Thompson WR John-Michael Riley, Bob Jones OL Zach Taylor, James Clemens DL Daevion Davis, James Clemens LB Jacobye Green, Bob Jones DB Reddy Steward, Austin, Sr. P Miles Tillman, Sparkman, Jr. ATH Jerwuan Thomas, Grissom, Sr. ATH Cadarrius Thompson, Florence

SECOND-TEAM ALL-STATE

QB Paul Tyson, Hewitt-Trussville Austin McGhee, James Clemens DL Kevin Penn, Austin LB Cade Jenkins, Austin DB Jelen Lee, Florence DB Dell Pettus, Sparkman, Sr. ATH Caden Rose, Bob Jones

HONORABLE MENTION

QB Jamil Muhammad, James Clemens RB Mel Dantzler, Grissom LB Zach Hopkins, James Clemens ATH Khalil Griffin, Bob Jones

To see the full list of everyone from the state, follow this link.