El vapeo de marihuana por parte de adolescentes se duplica en los últimos siete años, según un estudio, con consecuencias potencialmente dañinas

(CNN) -- El vapeo de marihuana por parte de jóvenes en edad escolar se duplicó entre 2013 y 2020, según un nuevo estudio, mientras que los reportes de consumo en los últimos 30 días se multiplicaron por siete en el mismo período.

El estudio, que se publicó el lunes en la revista JAMA Pediatrics, analizó 17 investigaciones realizadas en Estados Unidos y Canadá que involucraron a cerca de 200.000 adolescentes. El estudio encontró que los jóvenes en los últimos años de secundaria tenían más probabilidades de vapear marihuana en comparación con los adolescentes más jóvenes. En 2018, por ejemplo, uno de cada tres estudiantes del duodécimo grado reportó que vapeaba marihuana.

En uno de los estudios, los adolescentes también informaron que preferían vapear extractos de cannabis en lugar de las hierbas secas para obtener el efecto que deseaban del THC. El THC, o tetrahidrocannabinol, es el principal compuesto psicoactivo del cannabis, el que produce el "subidón" que que desean los consumidores.

El "subidón" de hoy es mucho más intenso que el de antes, incluso el de hace apenas una década, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés). Las variedades modernas de marihuana ultrapotente pueden contener más de un 15% de THC, en comparación con el 4% disponible en la década de 1990.

Elegir vapear aceites, extractos y resinas en lugar de hierba seca, una práctica llamada "dabbing", es una tendencia inquietante y potencialmente peligrosa porque los extractos para vapear contienen "de 3 a 5 veces más THC que la propia planta", señaló el NIDA.

"El uso de productos de cannabis con THC alto (que son) fácilmente alcanzables mediante el vapeo plantea varios problemas potenciales", dijo por correo electrónico la autora del estudio Carmen Lim, candidata al doctorado en Ciencias de la Salud y del Comportamiento en la Universidad de Queensland en Australia.

"No solo está relacionado con un desarrollo cognitivo más pobre en los adolescentes, sino que podría aumentar el riesgo de dependencia, el uso de otras sustancias y muchos otros problemas de salud, sociales y de comportamiento más adelante en la vida", escribió Lim.

Impacto en el cerebro de los adolescentes

El consumo de marihuana por parte de adolescentes, en cualquiera de sus formas, es preocupante porque la marihuana afecta el cerebro de los adolescentes de manera diferente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

"El cerebro de los adolescentes se está desarrollando activamente y a menudo no estará completamente desarrollado hasta mediados de los 20", dicen los CDC, y agregan que el consumo durante ese período "puede tener efectos permanentes" como una coordinación pobre y daños al aprendizaje, la memoria, las habilidades para la resolución de problemas y para prestar atención.

El consumo de marihuana por parte de adolescentes está vinculado a resultados académicos más pobres y una mayor probabilidad de dejar la educación, según los CDC. Además, los centros dicen que este consumo se han "vinculado a una serie de problemas de salud mental en adolescentes como depresión y ansiedad", e incluso psicosis.

El consumo intensivo de marihuana por parte de adolescentes y adultos jóvenes con trastornos del estado de ánimo, como depresión y trastorno bipolar, está relacionado con un mayor riesgo de autolesión, intentos de suicidio y muerte, según un estudio publicado en enero.

Aproximadamente uno de cada seis adolescentes que consumen marihuana con regularidad se vuelve adicto, afirmaron los CDC. Se considera que una persona depende de la marihuana cuando siente antojos de comida o falta de apetito, irritabilidad, inquietud y dificultades con el estado de ánimo y para dormir después de dejar de fumar. El problema, llamado trastorno por consumo de cannabis, va en aumento, especialmente entre aquellos que empezaron a consumir en la adolescencia.

"Las personas que comienzan a consumir marihuana antes de los 18 años tienen de cuatro a siete veces más probabilidades de desarrollar un trastorno por consumo de marihuana que los adultos", afirmó el NIDA.

Vapear marihuana puede ser peor que vapear nicotina

Un estudio publicado en marzo encontró que los adolescentes tenían aproximadamente el doble de probabilidades de informar "sibilancias o silbidos" en el pecho después de vapear marihuana en comparación con cuando fumaban cigarrillos o cigarrillos electrónicos.

"Sin lugar a dudas, los cigarrillos y los cigarrillos electrónicos no son saludables ni buenos para los pulmones. Sin embargo, vapear marihuana parece aún peor", dijo a CNN en una entrevista previa la autora del estudio Carol Boyd, profesora emérita y codirectora del Centro para el Estudio de las Drogas, el Alcohol, el Tabaquismo y la Salud en la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

"Dado que muchos adolescentes que vapean nicotina también vapean cannabis, recomiendo que los padres traten todos los vapeos como un comportamiento de riesgo (así como el consumo de alcohol o drogas)", dijo Boyd.

El vapeo de marihuana se asocia a una enfermedad de los pulmones peligrosa que se identificó recientemente y a la que se denomina EVALI, herida de pulmón asociada al uso de cigarrillo electrónico o vapeo. En la mayoría de los casos, las personas jóvenes estaban usando productos de vapeo que contienen THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana.

"Según los CDC, el 84% de los casos de EAVLI estaban asociados a productos que contienen cannabis", dijo Boyd a CNN.

Para febrero de 2020 se habían confirmado 68 muertes por EVALI en 29 estados y el distrito de Columbia.

Los CDC creen que el EVALI puede estar relacionado con el acetato de vitamina E, una sustancia oleosa pegajosa que a menudo se agrega a los productos de vapeo para espesar o diluir el aceite en los cartuchos.

¿Qué pueden hacer los padres?

Los padres deben estar atentos al comportamiento que indique que su hijo está usando marihuana, según la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente.

Los ojos rojos y "ganas de comer" son signos obvios, pero también son típicos la irritabilidad, el mal humor, el olvido y actuar como "tontos o fuera de lugar", advirtió la AACAP. Algunos adolescentes pueden comenzar a usar palabras como "chispear", "420", "dabbing" y "shatter".

Deberías estar atento a la parafernalia para vapear. No todos los cigarrillos electrónicos vienen en paquetes similares a los de los cigarrillos.

Las versiones actuales pueden parecerse a un dispositivo USB o una cápsula o estuche pequeño y recargable y ser difíciles de detectar para los padres.

"La naturaleza discreta de los cigarrillos electrónicos hace posible que los adolescentes se oculten y experimenten con drogas como el cannabis", escribió LIm.

Si sospechas que tu hijo podría estar consumiendo, sé consciente de que muchos adolescentes creen que consumir marihuana es más seguro que tomar alcohol o consumir otras drogas. Prepárate para conversar con tu hijo sabiendo "los mitos y los hechos" sobre la marihuana, dice la AACAP.

"Por ejemplo, pede que los adolescentes digan 'no hace daño porque es natural', 'no es adictiva' o 'no afecta mi pensamiento ni mis calificaciones'", advierte la AACAP. O pueden pensar que está bien porque hay personas que la consumen "para propósitos médicos".

Puedes encontrar datos sobre la realidad del consumo de marihuana y otros consejos para padres en el sitio web del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas, Partnership to End Addiction y Healthy Children.org, el sitio de la Academia Estadounidense de Pediatría.

