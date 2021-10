Pablo Alborán esperó seis años para sacar "Llueve sobre mojado"; así 'subió' a Aitana y Álvaro de Luna al sencillo

(CNN Español) – Pablo Alborán presentó el pasado viernes "Llueve sobre mojado", su primera colaboración con los cantantes españoles Aitana y Álvaro de Luna.

El sencillo es una canción que quizás varía un poco al estilo Alborán, de esas baladas con giros flamencos. Acá el malagueño se deja llevar por el pop rock, un up tempo producido por Paco Salazar y Julio Reyes Copello. El estribillo o coro de la canción destaca en particular por la potencia del mismo y la manera en como se acoplan perfectamente las voces de los tres intérpretes.

"Es veneno, es veneno", dijo Alborán a Zona Pop CNN desde su estudio en España.

"Es una canción con un estribillo muy pegadizo y la verdad es que muy feliz por tener a Aitana y Álvaro de Luna en esta canción. Han sido claves para terminarla, para poder orientar la canción hacia hacia dónde está. Ha sido un proceso muy divertido también, porque cada uno tiene una manera de ver diferente la música, tienen una voz diferente, tenemos un estilo distinto, pero dentro de lo que cabe, convergemos en esta canción de una manera muy natural, muy espontánea", agregó Alborán.

Alborán "guardó" este tema por seis años

Aunque "Llueve sobre mojado" salió hace unos días, la idea de la canción rondaba la mente y las composiciones de Alborán desde hace seis años.

¿Por qué retomarla ahora?

"Saque esta canción porque es una canción que como que no pertenece a ningún álbum. Ni a ningún concepto. A mí me gusta que los álbumes tengan un inicio y un final, y esta canción era como un punto y aparte. No la logré terminar entonces es un buen punto de salida, un buen puerto de salida, porque el momento que estamos viviendo, es un momento en donde queremos pasarlo bien, vivir, disfrutar, saltar, de vivir los conciertos y de volver a empezar, de reiniciarlo todo de algún modo. Y esta canción transmite esa energía y creo que era el momento de sacarla", agregó Alborán.

Con respecto a la colaboración, Alborán conocía de las carreras de Aitana y Álvaro de Luna. Este último fue parte de la sexta temporada de La Voz España y perteneció al equipo de un entrañable amigo de Alborán, Pablo López.

Cómo surgió la colaboración para "Llueve sobre mojado"

Ninguno de los tres había cantado juntos o entre ellos, algo que cambió con este sencillo.

"Cuando se lo propuse me dijeron que sí directamente me dijeron que conocían el trabajo del otro y y que les parecía una idea muy loca, pero que muy divertida y que les apetecía", dijo Alborán a Zona Pop CNN.

"Lo primero que hicimos fue sentarnos en el estudio, porque claro, lo que les dije fue 'a ver, cuidado... La canción no está terminada... me falta la mitad de la letra, el estribillo está incompleto, o sea os necesito y quiero que la hagáis vuestra'", recuerda.

"Nos sentamos en el estudio y el mismo día que terminamos la canción, grabamos las voces. Y luego fue un proceso muy fácil porque la canción nos guiaba directamente. Musicalmente ya sabíamos hacia dónde tenía que ir y luego ha sido, como te digo, muy, muy natural trabajar con ellos, muy espontáneo, muy fresco, muy divertido el videoclip. Estábamos constantemente riéndonos y con una inercia muy positiva, con unas ganas de celebrar y de pasarlo bien, que creo que todos tenemos", dijo.

Pablo Alborán y sus cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2021

El malagueño fue uno de los mayores nominados a la edición 22 de los Latin Grammy. Figura en las categorías principales de la noche con "Si hubieras querido", en grabación del año y canción del año, y "Vértigo" en álbum del año y mejor álbum vocal pop tradicional.

Unas nominaciones que dice no esperaba y de las que se enteró en medio de una reunión.

"No me esperaba para nada la nominación porque estamos en un estado de ánimo de avanzar, de estar constantemente pensando en avanzar en ver las posibilidades de dar conciertos, de viajar, de hacer promoción, de hacer entrevistas, que de repente es como que no se me olvidó. Pero la verdad es que no lo tenía en la cabeza", dice.

"De pronto estábamos en una reunión y veía que el teléfono no paraba de sonar. Mi manager me decía tengo el teléfono ardiendo, pero no lo podemos coger, es de mala educación, estamos en una reunión, no podemos agarrar el teléfono, no podemos contestar y ya dije: 'Pues a ver algo pasa porque no es normal que el teléfono esté de esta manera' y efectivamente era que estaba nominado", contó.

La ceremonia de los Latin Grammy se llevará a cabo el 18 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. La entrega 22 se transmitirá en Estados Unidos a través de la cadena Univisión y en América Latina a través de TNT, parte de WarnerMedia, empresa matriz de CNN.

