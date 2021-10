Senadores de Brasil presentan informe que acusa a Jair Bolsonaro de 10 crímenes, incluidos crímenes de lesa humanidad

(CNN) -- Este miércoles se presentó oficialmente el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil (CPI) y recomienda que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sea acusado de 10 presuntos delitos por su manejo de la pandemia.

Después de que los miembros de la comisión negociaron durante los últimos días, la acusación de homicidio que estaba inicialmente en un borrador del informe, fue retirada y la acusación de genocidio fue cambiada a “crímenes de lesa humanidad”.

Bolsonaro está siendo acusado de una epidemia con resultado de muerte, charlatanería, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de fondos públicos, prevaricación, crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos sociales, incompatibilidad con la dignidad, honor y decoro de la posición, y violaciones a las medidas sanitarias preventivas.

Senadores brasileños abandonan el llamado por cargos de homicidio contra el presidente Bolsonaro

¿Pierde popularidad Bolsonaro? 4:07

Esta es la primera vez en la historia de Brasil que una comisión parlamentaria elabora una lista tan extensa de presuntos delitos que acusan a un presidente de la República.

El relator del CPI, Renan Calheiros, también pidió el sometimiento de la investigación a la Corte Penal Internacional (CPI) para analizar las acusaciones a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad.

El informe contra Bolsonaro

En el informe final, también se recomienda que otras 65 personas sean acusadas de una variedad de presuntos delitos, desde la incitación al delito hasta la formación de una organización criminal. Los tres hijos de Bolsonaro, Flavio, Eduardo y Carlos Bolsonaro, están en la lista, así como ministerios de gobierno y altos funcionarios, tanto los exministros de Salud como los actuales jefes dude la cartera Eduardo Pazuello y Marcelo Queiroga, así com y el ministro de Defensa Walter Braga Netto. También aparecen en la lista congresistas, blogueros, asesores médicos y empresarios.

Crédito: Andressa Anholete/Getty Images

Se espera que los senadores de la comisión voten el informe final la próxima semana, y si se aprueba, el documento pasará al Fiscal General Augusto Aras, considerado aliado de Bolsonaro, quien luego tendría 30 días para anunciar cualquier medidas derivadas del informe.

Una de las principales conclusiones del documento de 1.180 páginas es que el gobierno brasileño, “omitió y optó por actuar de manera no técnica e imprudente en la lucha contra la pandemia… exponiendo deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección masiva".

Jair Bolsonaro dice que no se vacunará contra el covid-19

El informe también critica el desaliento del gobierno de las medidas sanitarias, incluyendo ir en contra de los consejos científicos, incluido el uso de distanciamiento social y el uso de máscaras.

El informe denunció lo que dijo era el retraso deliberado del gobierno brasileño en la compra de vacunas y su impulso hacia los llamados tratamientos ineficaces contra covid-19, como la hidroxicloroquina y la ivermectina.

En el informe, los senadores propusieron una serie de leyes para que el Congreso las aprobara, incluida la penalización de las noticias falsas, la pensión a los huérfanos, la jubilación anticipada causada por covid-19 y un límite de tiempo de 60 días para que el Congreso revise las solicitudes para acusar a Bolsonaro.

Nuevas marchas contra Bolsonaro 2:06

El informe no tiene "base legal"

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dijo el miércoles por la mañana que el informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria de Senadores (CPI) es una "ficción" sin "base legal".

El senador brasileño es una de las 66 personas —junto con su padre y dos hermanos— que el informe final recomienda que sean imputadas por una serie de delitos sobre el manejo de la pandemia en Brasil, que causó la muerte a más de 600.000 personas hasta el momento.

“El informe es una ficción, no tiene base legal. Acusa al presidente de la república, pero el presidente no puede ser investigado por un CPI. Es un informe inconstitucional”, dijo en rueda de prensa.

Cuando se le preguntó cómo reaccionaría su padre ante el informe, Flavio, quien es citado por incitación al delito e improbidad administrativa, dijo que su papá se reiría del informe.

“Él (Bolsonaro) haría lo siguiente. ¿Conoces esa risa suya? Jajaja. No hay nada que hacer diferente a eso. (El informe) es una muy mala broma", dijo el hijo de Bolsonaro.

En otra ceremonia, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, declinó comentar sobre el informe, que recomienda acusarlo por una epidemia que resultó en muerte y prevaricación.

"No comento los informes. No soy un comentarista de informes. Soy el ministro de Salud. Y como ministro de Salud, me ocupo de la salud pública en Brasil. Vean la reducción en el número de muertes. Los hechos hablan por sí solos”, dijo Queiroga en rueda de prensa en el Palacio de Planalto.

Baja la aprobación de Bolsonaro

Desde que se creó la CPI, cuando Brasil enfrentaba el peor momento de la pandemia, la tasa de aprobación de Bolsonaro ha ido disminuyendo constantemente.

La última encuesta sobre la popularidad de Bolsonaro, publicada a mediados de septiembre por el mayor grupo de encuestas de opinión del Brasil, Datafolha Institute, muestra que el 53% de los brasileños considera que la presidencia de Jair Bolsonaro es "mala o espantosa". Es la tasa de desaprobación más alta para esta encuesta desde que asumió el cargo en 2019.

Protestas contra Jair Bolsonaro en Sao Paulo el 2 de octubre de 2021. Crédito: Alexandre Schneider / Getty Images

CNN solicitó comentarios a la oficina del presidente Bolsonaro, pero no recibió respuesta. El presidente y sus partidarios han criticado previamente la investigación del Senado sobre su manejo de la pandemia por motivos políticos.

CNN también se ha comunicado con el exministro de Salud Eduardo Pazuello, y el ministro de Defensa Walter Braga Netto para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.