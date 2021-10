'El juego del calamar' es un gran éxito, pero puede que eso no sea suficiente para Netflix

(CNN) -- Durante gran parte de este año, las acciones de Netflix estuvieron por detrás de sus grandes rivales tecnológicos Facebook, Apple y Amazon. Eso ya no es así, en parte por el megaéxito mundial "El juego del calamar".

Las acciones de Netflix estuvieron en números rojos durante 2021 hasta agosto. A los inversionistas les preocupaba que hubiera perdido su encanto a medida que los consumidores acudían a nuevas plataformas de streaming como Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Paramount+, Peacock y HBO Max, que es propiedad de WarnerMedia, la empresa matriz de CNN.

Pero Netflix, que presentará sus resultados del tercer trimestre el martes, experimentó un gran cambio en los últimos meses cuando los usuarios se volvieron adictos a "El juego del calamar", de Corea del Sur.

El drama sobre los participantes de un programa de juegos que intentan sobrevivir a peligrosas competiciones generó una gran expectación -y espectadores- para Netflix desde su estreno mundial en septiembre. Netflix dijo en exclusiva a CNN Business este mes que 117 millones de cuentas han visto el programa desde su debut.

Las acciones de Netflix han subido un 17% este año, mejor que las de Apple y Amazon, y más o menos en línea con el aumento de Facebook en lo que va del año. Las acciones de Alphabet, propietaria de Google, se han disparado un 60% en 2021, lo que las convierte en las de mejor rendimiento del grupo FAANG de acciones tecnológicas de élite.

Netflix también supera a sus rivales de los medios de comunicación tradicionales: Disney; ViacomCBS, matriz de Paramount+; Peacock, de Comcast; y el propietario de WarnerMedia, AT&T.

Exclusiva: 'El juego del calamar' es el lanzamiento "más grande de la historia" de Netflix

Suscriptores de Netflix, el punto que más vigilarán los inversionistas

Sin embargo, la pregunta que se hace Wall Street es si "El juego del calamar" conducirá a un éxito financiero aún mayor para Netflix.

Los analistas esperan que los ingresos del tercer trimestre aumenten un 17% con respecto a los de hace un año, hasta los US$ 7.500 millones, y que el ingreso neto se dispare un 47%, hasta los US$ 1.200 millones, o US$ 2,56 por acción, según las previsiones del proveedor de datos Refinitiv.

Pero la cifra que los inversionistas vigilarán más de cerca es el número de suscriptores de Netflix. El principal motivo por el que las acciones de Netflix se estancaron a principios de año fue la preocupación por la ralentización del crecimiento de usuarios.

Wall Street estima que Netflix añadió unos 4 millones de suscriptores en el tercer trimestre, para un total de 213,3 millones en todo el mundo.

La orientación de la empresa también será clave. Los analistas prevén un aumento aún mayor de los usuarios en el cuarto trimestre: un incremento de más de 8 millones, hasta 221,4 millones.

Las acciones de Netflix suelen prosperar o caer después de los resultados trimestrales debido a las expectativas de los suscriptores de la empresa. Y puede haber una presión añadida para que la empresa ofrezca una previsión alcista.

Esto se debe a que muchos analistas son muy optimistas sobre las acciones de Netflix. De los 45 que cubren la empresa, 33 tienen calificaciones de compra sobre las acciones. Si las expectativas de Netflix decepcionan, las acciones podrían sufrir un destino casi tan violento como los desafortunados perdedores de "El juego del calamar".

