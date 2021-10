Jonah Hill pide a sus seguidores que no comenten sobre su cuerpo

(CNN) -- El actor nominado al Oscar Jonah Hill quiere que el mundo sepa que su cuerpo no es un tema de conversación apropiado.

La estrella de 37 años, mejor conocido por sus actuaciones cómicas en películas como "El lobo de Wall Street", "21 Jump Street" y "Superbad", acudió a su página de Instagram verificada este miércoles para informar a sus seguidores que "no lo hace sentir bien" leer comentarios sobre su cuerpo.

"Sé que tienen buenas intenciones, pero les pido amablemente que no comenten sobre mi cuerpo", escribió a sus 3,1 millones de seguidores. "Bueno o malo, quiero hacerles saber amablemente que no son útiles y que no me hacen sentir bien. Mucho respeto".

En agosto, Hill dio a conocer un nuevo tatuaje que celebra su dedicación a la positividad corporal y el amor propio.

Hill ha escrito anteriormente sobre recibir comentarios negativos sobre su cuerpo y su última publicación provocó una gran cantidad de apoyo de otras celebridades y fanáticos, y muchos lo aplaudieron por tratar de establecer límites.

La hermana de Hill, la actriz Beanie Feldstein, elogió a su hermano por la publicación, compartiendo emojis de aplausos.

La cantante SZA respondió: "Te amo absolutamente. ¡¡Gracias!!".

La petición pública de Hill se produce meses después de que la estrella de Hollywood se sincerara sobre sus luchas con la imagen corporal en una publicación de Instagram, revelando que finalmente estaba aprendiendo a aceptarse a sí mismo a sus más de 30 años.

En febrero, compartió una captura de pantalla de un artículo del Daily Mail, que mostraba fotos de él cambiándose el traje de neopreno después de surfear en Malibú, California.

"No creo que nunca me quitara la camisa en una piscina hasta que tuve unos 30 años, incluso frente a familiares y amigos", escribió en ese momento.

"Probablemente hubiera sucedido antes si las inseguridades de mi infancia no hubieran sido exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores".

Y añadió: "Entonces, la idea de que los medios de comunicación intenten jugar conmigo acechándome mientras navego y publicando fotos como esta y que ya no me afecte es genial. Tengo 37 años y finalmente me amo y me acepto".

El tatuaje en su espalda dice "Body Love" e incluye un dibujo que se parece al logo de Body Glove, la compañía de ropa para deportes acuáticos.

