Dean Cain dice que hacer que Superman sea bisexual 'no es audaz ni valiente'

(CNN) -- Dean Cain, uno de los actores que ha interpretado a Superman, dio su postura acerca de que la última versión del personaje del cómic de DC es bisexual.

Cain, quien interpretó al superhéroe en la serie de televisión de la década de 1990 "Lois & Clark: The New Adventures of Superman", apareció el martes en "Fox & Friends" y habló sobre el hecho de que personaje de Jon Kent, descrito como el hijo de Clark Kent y Lois Lane, esté en una relación con otro hombre en una próxima edición.

Dean Cain, como Superman. Getty Images / Handout

"Dijeron que es una nueva dirección audaz", dijo Cain. "Yo digo que se están subiendo al tren".

El actor agregó que no creía que fuera "audaz o valiente o una nueva dirección loca".

"Si hubieran hecho esto hace 20 años, tal vez sería audaz o valiente", dijo Cain. "Pero valiente sería que luchara por los derechos de las personas homosexuales en Irán, donde te lanzan de un edificio por el hecho de ser homosexual".

Cuando las responsabilidades de ser Superman comienzan a pesar sobre Kent, Nakamura está ahí para ayudar.

En el quinto número de la serie de cómics de DC "Superman: Son of Kal-El", Jon Kent se involucra con Jay Nakamura, un reportero masculino, según se anunció esta semana.

