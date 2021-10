El barril de petróleo ya alcanzó los US$ 80, ¿alcanzará los US$ 100?

Londres (CNN Business) -- Por primera vez desde finales de 2014, los precios del petróleo en Estados Unidos vuelven a estar por encima de los US$ 80 por barril, una bendición para la industria energética, golpeada durante la pandemia, pero una mala noticia para la recuperación económica a medida que se acerca el invierno boreal.

Lo que está sucediendo: los futuros del West Texas Intermediate, el crudo de referencia en Estados Unidos, cerraron el lunes a US$ 80,52 por barril. El precio para entrega en noviembre volvió a subir el martes, con lo que la materia prima se encamina a su cuarta sesión consecutiva de ganancias.

El reciente repunte de los precios del petróleo ha impulsado los valores energéticos. El ETF iShares US Energy, un fondo cotizado que sigue al sector, ha incrementado un 51% en lo que va del año, y ha subido casi un 8% en lo que va de octubre. El S&P 500 ha subido un 16% en 2021 y de los cuales un 1,3% sucedió este mes.

El analista Giovanni Staunovo de UBS afirma que existen las condiciones para que los precios del petróleo permanezcan elevados durante algún tiempo.

La demanda de energía está a punto de recibir un impulso por el aumento de los viajes, ya que algunos destinos de Asia aligeran las restricciones y Estados Unidos se prepara para recibir a los turistas extranjeros vacunados a partir de noviembre.

Al mismo tiempo, el incremento en los precios del gas natural y el carbón está animando a algunos proveedores de energía a recurrir al petróleo para la generación de electricidad.

"En gran parte de Asia y Europa, [ahora] es más barato quemar crudo que gas natural", dijo Staunovo.

En China, los futuros del carbón térmico subieron un 11% el martes hasta alcanzar un máximo histórico, a medida que los centros mineros se enfrentan a fuertes lluvias y accidentes mortales. Las existencias de carbón en la mayoría de las centrales eléctricas de la India han caído a niveles críticamente bajos.

Staunovo predice que el petróleo estadounidense cotizará en torno a los US$ 77 por barril durante los próximos 12 meses, mientras que los futuros del Brent, la referencia mundial, podrían mantenerse en torno a los US$ 80 por barril.

Pero algunas previsiones son aún más alcistas. El lunes, Citigroup elevó sus perspectivas del petróleo Brent a US$ 85 por barril para el cuarto trimestre y dijo que el crudo probablemente alcanzará los US$ 90 ocasionalmente. Bank of America ha advertido que un invierno frío podría elevar el crudo Brent a US$ 100 por barril por primera vez desde 2014.

Un golpe de realidad: los analistas advierten que el aumento de los precios del petróleo no cambiará el panorama a largo plazo de la industria, puesto que la transición energética se come la demanda de combustibles fósiles. El lunes, Chevron anunció que tratará de reducir las emisiones de sus operaciones a cero neto para 2050, mientras los accionistas presionan a la compañía para que haga más por la crisis climática.

"La tendencia bajista a largo plazo del sector sigue muy presente", dijo recientemente Bespoke Investment Group a sus clientes.

Y el repunte de los precios de la energía hace más difícil determinar la trayectoria de la economía mundial en los próximos meses, ya que algunos economistas e inversores destacan el temor a la "estanflación", la combinación tóxica de alta inflación y estancamiento del crecimiento. El aumento de los costos de la energía podría pesar sobre las empresas, ya que las fábricas se verían obligadas a paralizar la producción, mientras que los hogares que se enfrentan a facturas energéticas más elevadas podrían reducir el gasto en otras áreas.

"Existe una tendencia bastante fuerte a pensar que es más probable que se produzca algún tipo de estanflación en los próximos 12 meses", dijo Deutsche Bank en una nota de investigación esta semana tras una encuesta realizada a más de 600 profesionales del mercado mundial.

El flujo de noticias sobre Evergrande en las últimas semanas puede parecer poco significativo. Un pago de bonos no realizado aquí. Otro por allá.

Pero el conglomerado inmobiliario chino en crisis, sigue teniendo la capacidad de generar ondas de choque en el mercado y en la economía.

Esto acaba de ocurrir: Evergrande se mantuvo en silencio sobre su destino el martes después de que, según se informa, no pudo hacer los pagos de intereses de otro bono internacional. Este es el tercer plazo de este tipo que parece no haber cumplido en las últimas semanas, según informa mi colega de CNN Business Michelle Toh.

La cuestión es si Beijing rescatará o reestructurará a Evergrande, y si eso será suficiente para evitar el contagio.

Otras empresas inmobiliarias de China con grandes deudas también están bajo presión. El lunes, la promotora Sinic Holdings dijo que "probablemente" incumplirá algunos de los pagos de sus bonos que vencen este año, mientras que Modern Land pidió a los inversores más tiempo para devolver un bono de US$ 250 millones. Dos directores independientes de Fantasia Holdings, una promotora de departamentos de lujo con sede en Shenzhen que incumplió el pago de algunos bonos la semana pasada, anunciaron su dimisión.

Recuerda: el sector inmobiliario es extremadamente importante para la economía de China. UBS estima que impulsa una cuarta parte del crecimiento económico del país, aunque algunos creen que la contribución es incluso mayor. También genera importantes ingresos para los gobiernos locales y es un motor clave de la riqueza de los hogares. Esto presiona al gobierno para que intervenga si parece que la situación puede salirse de control.

UBS considera que la reestructuración de la deuda de Evergrande es "inevitable". Pero también hay riesgos para el sector en general. Aunque el banco ya prevé una "modesta desaceleración inmobiliaria" en la que los nuevos proyectos de vivienda caigan un 10% en la segunda mitad del año, también advierte del peor escenario posible, en el que los nuevos proyectos se desplomen más de un 20% y la inversión inmobiliaria caiga un 10%.

Ello supondría un importante lastre para la economía de China, perjudicando la producción justo cuando la producción de las fábricas se ralentiza.

Miles de cancelaciones de vuelos hacen caer las acciones de Southwest

No es un buen momento para volar con Southwest, ni para tener acciones de la compañía.

Las acciones cayeron más de un 4% este lunes luego de que la compañía cancelara miles de vuelos durante el fin de semana. Las interrupciones continuaron el lunes, cuando la compañía tuvo que cancelar alrededor del 10% de sus vuelos programados, según el sitio web de monitoreo de la aviación FlightAware.

La compañía achacó las cancelaciones a los problemas de control del tráfico aéreo y a la escasez de personal en Florida, así como al mal tiempo, informa mi colega de CNN Business Ramishah Maruf. La empresa afirma que el regreso a normalidad de las operaciones fue "más difícil y prolongado" debido a las reducciones de horario y de personal durante la pandemia.

"Hemos seguido trabajando con esmero durante todo el fin de semana para restablecer nuestras operaciones, centrándonos en la reposición de los aviones y las tripulaciones para atender a nuestros clientes", dijo la aerolínea.

La aerolínea rechazó las especulaciones de que el colapso era el resultado de las preocupaciones de los empleados sobre su mandato de vacunación, que fue anunciado la semana pasada para cumplir con las normas federales.

Un paso atrás: este ha sido un año difícil para Southwest. Según el servicio de seguimiento de vuelos Cirium, la aerolínea tuvo el peor rendimiento en cuanto a puntualidad y el mayor porcentaje de vuelos cancelados de las cuatro principales aerolíneas del país en junio y julio.

Y los pasajeros no son los únicos que están molestos. Los sindicatos de pilotos, auxiliares de vuelo y mecánicos se han quejado de las operaciones de Southwest.

Sus acciones siguen al alza casi un 11% este año, superando a sus rivales Delta Air Lines y JetBlue. Pero American Airlines y United parecen estar aprovechando mejor el repunte de los viajes, haciendo que sus acciones suban aproximadamente un 28% y un 14%, respectivamente.

Qué se espera esta semana

Este martes se publicará la última actualización del Fondo Monetario Internacional sobre la economía mundial.

También este martes: se publican los datos sobre las ofertas de empleo en EE.UU. para agosto.

Mañana: la temporada de resultados comienza con los resultados de JPMorgan Chase, BlackRock y Delta Air Lines.

