Rodeado de misiles, Kim Jong Un de Corea del Norte culpa a Estados Unidos por la inestabilidad regional

(CNN) -- Las armas de Corea del Norte son necesarias para defender al país contra un Estados Unidos "hostil", dijo el líder Kim Jong Un, informó el martes la prensa estatal KCNA.

Kim hizo los comentarios mientras se encontraba frente a un telón de fondo de misiles en la Exhibición de Desarrollo de la Defensa para conmemorar el 76 aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.

"Estados Unidos ha estado enviando con frecuencia señales de que no son hostiles hacia nuestro país, pero no hay una sola evidencia de que no sean hostiles", dijo Kim, al acusar a Estados Unidos de causar inestabilidad en la península de Corea.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visita una exhibición de sistemas de armas en Pyongyang el 11 de octubre.

Las fotos de la exposición, publicadas por KCNA, parecen mostrar un misil balístico intercontinental (ICBM) que los analistas creen que es el Hwasong-16, uno de los misiles balísticos más grandes del mundo, que se mostró por primera vez en un desfile militar en octubre de 2020.

También se muestra un vehículo de planeo hipersónico, que permite que los misiles vuelen teóricamente tan rápido como 20 veces la velocidad del sonido y pueden ser muy maniobrables en vuelo, lo que los hace casi imposibles de derribar, según los expertos. El mes pasado, Corea del Norte afirmó que había probado con éxito un nuevo misil hipersónico, llamado Hwasong-8, pero sus especificaciones exactas aún no se conocen.

El ejército de Corea del Sur dijo que después del lanzamiento, el misil parece estar en desarrollo temprano y tomaría un tiempo considerable para que se despliegue.

Jeffrey Lewis, profesor y experto en armas nucleares del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, dijo que la exposición se centró en "la amplia gama de nuevos misiles desarrollados durante los últimos cinco años" en Corea del Norte.

"La exhibición presenta de manera prominente un gigantesco misil que Corea del Norte exhibió en un desfile el año pasado y probablemente tenga la intención de llevar múltiples ojivas nucleares", dijo. "Es tanto una muestra de logros pasados como una advertencia de lo que está por venir".

Al describir los misiles como "nuestras (armas) preciosas", Kim dijo que todos los países deben mantener un poder militar fuerte incluso en tiempos de paz, ya que la capacidad de autodefensa es "la raíz de la existencia y la seguridad para el desarrollo de una nación", informó KCNA.

Culpó a Estados Unidos de "aumentar las tensiones en la región con su mala toma de decisiones" y acusó a Washington de ser antagonista con Corea del Norte.

Kim también dijo que la "actitud hipócrita" de Corea del Sur de construir sus propias armas mientras que "al encadenar (a Corea del Norte) con la resolución ilegal y despiadada de la ONU y la protección tácita de Estados Unidos" estaba dañando el sentimiento emocional entre las Coreas.

Pyongyang tiene prohibido probar misiles balísticos y armas nucleares según el derecho internacional. Pruebas anteriores se han enfrentado con el oprobio internacional y las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El desarrollo de armas de Corea del Sur, incluidas sus capacidades de misiles, se ha acelerado a medida que el país se vuelve más cauteloso con el creciente programa de misiles en Corea del Norte y mientras Seúl intenta volverse menos dependiente de Estados Unidos.

El mes pasado, Seúl probó un nuevo misil balístico (SLBM) desde un submarino sumergido de 3.700 toneladas, según el Ministerio de Defensa de Corea del Sur.

"Expresamos nuestro más profundo pesar por la ambición imprudente de Corea del Sur y su actitud de doble rasero, ilógica y similar a un robo que promueve la injusticia hacia el otro lado", agregó Kim, refiriéndose a los últimos desarrollos de armas del Sur.

El líder norcoreano dijo que el "principal enemigo del país es la guerra en sí", no Corea del Sur o Estados Unidos.

Pero advirtió que Corea del Norte no tolerará más intentos de socavar su derecho a la autodefensa.

"Mientras Corea del Sur no nos ponga en riesgo y no interrumpa el ejercicio de nuestra soberanía, les aseguro que no habrá tensiones en la península de Corea", dijo Kim.

