Gloria Estefan habla con Zona Pop sobre cómo lograr superar el abuso que sufrió a los 9 años

(CNN Español) -- Gloria Estefan reveló que fue abusada sexualmente a los 9 años en un episodio de la serie "Red Table Talks: The Estefans" en Facebook Watch.

¿Por qué hablar de este tema? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión 55 años después de cuando vivió esta experiencia? Y lo más importante: ¿cómo logró superarlo?

Zona Pop CNN habló con Lili, Gloria y Emily Estefan justo una semana después de estas declaraciones que le dieron la vuelta al mundo

Como invitada en el episodio "Betrayed by Trusted Adults", estuvo la participante del reality "The Bachelorette", Clare Crawley. (Foto Facebook)

Gloria Estefan, la mujer, y Gloria Estefan, la cantante

Zona Pop Lili, Emily, Gloria, las Estefan... Antes que nada, muchas gracias por estar en Zona Pop de CNN en Español. La familia está de regreso. Gloria, antes que nada, quiero preguntarte ¿cómo estás? y quiero saber, ¿qué te dejó esta primera temporada y qué descubrió Gloria Estefan, la cantante, la mujer, para regresar con una temporada de 12 capítulos?

Gloria Estefan ¡Uy! Bueno, aprendimos muchísimo, pero yo, a Gloria Estefan - la mujer- la conozco profundamente. Aprendí cosas de Emily y de Lili. Más aún que es difícil pensar porque es mi hija. La tuve adentro, creció conmigo. Pensé que conocía sus pensamientos, sus sentimientos y lo que me enteré en esa primera temporada, particularmente en el capítulo de “Coming Out”, que fue nominado para dos Emmys y a los GLAAD Awards. Estoy muy orgullosa de Emily. Descubrí cosas como cualquier padre, que de pronto no la conocía como yo pensé.

Lili Estefan Y bueno, cuando Gloria nos invitó, yo le dije que sí inmediatamente y le dije: tía, tú has sido tan privada toda la vida, ¿tú estás segura? Y recuerdo que ella me dijo: Estoy lista. O sea, justo también nos tocó en un momento en el mundo en que se necesitaba tanto este tipo de conversaciones, esta unión y como dice mi tía, uno piensa que se conoce superbien y yo que pensaba, o sea, mi primita -Emily Estefan- para mí ha sido una niña casi perfecta y lo que más he encontrado es que lo sigue siendo, pero siempre hacia una madurez que me llamaba mucho la atención.

View this post on Instagram A post shared by Emily Estefan (@emily_estefan)

Lili Estefan, de entrevistadora a entrevistada

La audiencia reconoce a Lili Estefan por ser la simpática y querida "Flaca" junto al "Gordo" Raúl de Molina. Con "Red Table Talk: The Estefans", los papeles se invierten, y de entrevistar es ahora la entrevistada y habla de los temas personales que ha compartido en este programa.

Zona Pop Lili, como comunicadora, que estás acostumbrada a hablar de otras personalidades. ¿Es raro para ti sentarte y ahora ver cómo los medios hablan de ti y por declaraciones que diste y en específico, me quiero centrar en el episodio en el que hablaste sobre tu divorcio y al que llamaste como “el bautismo de fuego”? ¿Es difícil para ti estar del otro lado ahora?

L.E. ¿Sabes qué? Esta plataforma -Facebook-, que la verdad es muy segura para cualquier persona que venga a la mesa, porque es un proceso, es un proceso de sanar. Eso es lo que estamos tratando de hacer. En la familia nos acostumbramos a tener rumores, o sea de los primos, los tíos, los abuelos y nadie se atreve a ser la primera persona de sentarnos y decir: Ok, por favor, vamos a hablar de esto y vamos a solucionar lo que está pasando. Y yo he tenido la suerte de tener una familia espectacular. Esto no surgió ahora, o sea, lo que nosotros estamos viviendo, nosotros lo tenemos. Yo siempre digo... unos tíos espectaculares, porque a pesar de la carrera tan increíble que han tenido, mi tía regresaba a casa y me preparaba los pancakes..

G.E. -Interrumpe- Yo practiqué con ella. (Risas)

L.E. La vida real se ha ocupado siempre de mí. Me llevan a todos lados, me incluyen, me hacen, me han hecho sentir siempre una parte tan grande y tan importante de sus vidas. Han cancelado cosas para estar en cada cumpleaños de mis hijos, en cada evento importante mío. Entonces, esto que tú ves en la mesa no surgió para hacer un programa. Esto es real y los problemas que tenemos ahora lo hemos tenido toda la vida, toda la vida. Entonces es algo tan maravilloso que el público nos pueda ver en acción. O sea, esto no es un reality.

Llevo 35 años en televisión, la gente hablando de mí. Sí, es raro, pero es rico poder ser un ejemplo para esas mujeres que han pasado algo tan difícil y no podían pararse de la cama.

Y yo pensaba en eso y mi tía me ayudaba. Mi tía me decía: tú tienes que seguir siendo la misma. Haber tenido ese apoyo en el peor momento de mi vida personal fue muy grande y logré salir adelante y ahora poder ser un ejemplo para todas esas mujeres. Si yo lo hice, todas pueden hacerlo.

Emily Estefan: "Me gusta ser honesta y abierta"

A pesar de tener un apellido tan importante en el mundo de la música, Emily se ha abierto una carrera en ascenso. Debutó en 2017 con el disco "Take whatever you want" y desde entonces ha ido paso a paso.

En 2020, en el episodio "Emily's Coming Out Story", habló abiertamente de su sexualidad. A pesar de que su familia ya lo sabía, la cantante quiso compartirlo con el mundo.

Z.P. Emily, hablando de esta confianza existente en la familia, la forma en la que tú te abriste, no solo con tu familia, que ya lo habías hecho, sino con el mundo entero. ¿Cuál fue el motivo por el cual quisiste hablar de ti abiertamente a todo el mundo?

Emily Estefan Tener la oportunidad de empezar una carrera con estas cosas adelante es importante, porque no es que queremos hablar de cada cosa personal, mis momentos privados. Hay ciertas cosas que es importante que sea nada más para ti y para tu familia o tu pareja. Pero en el mundo que vivimos, en el que veo niños de 5 y hasta 10 años en los teléfonos mirando tanta información, revelando [su orientación o identidad sexual] del teléfono en el mundo, tenemos que saber que es una responsabilidad enorme.

Y por eso es que me gusta ser honesta y abierta. Es más importante abrir espacios para cambiar el mundo. Entonces para mí es algo que yo quiero tener en cada... cada cosa que yo hago en mi carrera.

View this post on Instagram A post shared by Gloria Estefan (@gloriaestefan)

Gloria Estefan: "Este era el momento indicado"

Cuando Gloria Estefan confesó que había sido abusada sexualmente a la edad de 9 años, causó una gran sorpresa en la audiencia, sus seguidores y los medios de comunicación.

¿Cuál fue el motivo de decirlo en esta fecha específica y no antes? A pesar de que este tema lo había conversado con su familia tiempo atrás, la invitada de este episodio fue quien le dio la fuerza para hacerlo de cierta manera.

Z.P. Gloria. ¿Qué te impulsó a tomar esta plataforma y contar tu historia 56 después de cuando sucedió?

G.E. Yo en el 91 hablé de esto con un grupo de niños en Australia porque fui a una escuela de niños que habían sido abusados y quise compartir esto con ellos. Había un periodista ahí que aparentemente lo compartió y lo pusieron en Holanda en un periódico. Yo ni sabía que mis fans sabían que yo había hablado sobre eso, pero como más nunca se habló y no estaba en el internet ni estaba nada. Yo lo hice para hablar con esos niños, no para hacerlo público, porque para mí, mi madre tuvo tanto problema de lidiar con mi celebridad y cualquier bobería.

A mi mamá la ponía nerviosa o se ponía enferma. Yo no quería porque está también en la familia el escrutinio. Yo hablé con toda mi familia antes de hacerlo y yo no le dije a las personas en el show que yo lo iba a hablar y hasta ese momento yo no sabía si iba a tener el valor de decirlo. Y cuando esta muchacha Clare Crowley, dije, yo no puedo ser hipócrita y aquí hay que compartir, vas a ayudar a las personas sentirse menos solas. A ver, puedes tener una vida exitosa, tener amor, tener todo y no puedes dejar que te definan los traumas y las cosas horribles.

Eso es algo que yo puedo brindarle a las personas. Y les dije a Lili y Emily la noche anterior, no estoy segura si va a pasar, pero quizás este sea el momento y en realidad era el momento indicado. Yo no quería herir a mi madre ni hacerla pasar por cosas que ella se tramó aún más que yo. Y yo no podía ni hablar con ella de eso porque ella se ponía a llorar y muy nerviosa porque yo tenía preguntas como ¿que me pasó a los 9 años? ¿Qué pasó? Tú le hablaste a la gente de que vino la policía. Le dijeron que iba a ser mucho más traumático para mí ponerme en un estrado.

He recibido comentarios de mucha gente que lo hicieron y fue traumático para ellos.Tener que enfrentarse a la persona y hoy en día, gracias a Dios hay mejores formas para los niños de poder contar su verdad. Pero yo dije, hay algo que podemos hacer y es abrirle los ojos a los padres, ver si su hijo está cambiando de hacer la pregunta: ¿te pasa algo?

No hay que ser gráfico, pero al momento que mi hijo Nayib, que ahora tiene 41 años y me dio a mi bello nieto y desde que ella -Emily- tenía uso de razón, quería que pudieran entender. No dejen que nadie les diga que mantengan secretos, porque eso no se debe hacer nunca. Tú le puedes contar a mami lo que sea.

¿Cómo salir adelante? No engancharse por el pasado

Z.P. Gloria, ¿Cómo lograste superar esta situación?

G.E. Sabes, hay una estadística que no compartimos, que al 48% de los niños que le pasa esto siguen adelante fuerte. No les deja un trauma. Buscan la forma de seguir adelante. Yo particularmente he sido una persona que cada vez que me pase lo que me pase, yo digo: bueno, analizo, pienso, me hago más fuerte, pero siempre miro hacia adelante.

Yo no he sido una persona que me he quedado enganchada en cosas del pasado porque digo, por alguna razón pasó. Esto me va a hacer más fuerte. Comprendo más a las otras personas. Entonces lo que hace es abrir mi mente y mi experiencia. Yo voy hacia adelante y siempre, siempre he sido así.

Mi madre tomó la decisión, quizás hizo lo correcto porque yo no sé lo que me hubiera pasado. Ha habido muchos mensajes de personas para quienes fue horrendo el tener que enfrentar a la persona legalmente, pero la idea es llegarle a los corazones y a las personas primero para que no se sientan tan solos, porque yo tengo una vida que la gente me mira y dice guau…, y es una vida espectacular.

Yo he tenido la dicha de tener el amor toda mi vida, una familia espectacular, la carrera que he querido, siempre creciendo, evolucionando, cualquier curiosidad la he tomado que yo tuviera artísticamente y he podido florecer y eso es lo que quiero. Para las personas que están viendo este show que no tiene que definirnos nuestro trabajo, si podemos movernos adelante de alguna forma y quizás simplemente saber que yo también pasé por eso, ayude a alguien a decir guao, no estoy sola o solo.

Emilio Estefan se sienta en la mesa roja junto a Gloria, Lili y Emily para hablar de Cuba (Foto Facebook)

¿Qué viene para esta segunda temporada?

Al igual que en la primera temporada, los invitados serán de gran nivel. Comenzando con el patriarca de la familia, Emilio Estefan, quien se sienta en la mesa roja para hablar de algo que para los Estefan es muy importante: Cuba.

Las cantantes Becky G y Anitta hablarán de cómo se abren paso día a día en el género urbano que es dominado por los hombres.

Z.P. En el segundo capítulo hablan de Cuba, ¿Qué otras cosas podemos esperar de esta segunda temporada?

G.E. Hay de todo. Tenemos en la mesa a Becky G y a Anitta en un show muy particular, porque las dos viven en un mundo muy masculino de la música urbana. Pero también estas niñas mantienen a sus familias desde chiquitas. Son fuertes, son mujeres emprendedoras y tenemos conversaciones increíbles con ellas también.

E.E. Bueno, en el episodio de Cuba, que ahora ya está en las redes, hablamos sobre tantas cosas importantes y terminamos también con algo muy importante, una cancioncita que se llama “Patria y vida” con Yotuel Romero en una interpretación completamente acústica y en vivo. Viene un episodio muy importante sobre el racismo adentro de nuestra comunidad latina y todos los problemas que eso causa hasta entre las propias familias. Un hermano que tiene la piel más oscura que su hermanita. Mami, papi, la tratan diferente. “Hay que mejorar la raza”, esa frase horrible. Vamos a hablar del bullying en línea.

L.E. Vamos a hablar de cirugía plástica, porque las niñas ahora están haciendo lo que nosotros hacíamos a los 50 o 60, las niñas de 20 años lo están haciendo ahora. Es una generación que nos preocupa mucho. Y ¿por qué? Creo que es el resultado de pasarse horas frente a los filtros de las redes sociales y del teléfono.

Viene un experto a hablarnos de exactamente el daño que se está haciendo en la juventud o a tan temprana edad, tener esta obsesión por lucir de una manera y esa es la única manera que ellos tienen en mente y no entienden que Dios los creó únicos y que no tienen que hacerse todo eso.

"Red Table Talk: The Estefans" estrena un episodio nuevo todos los jueves a las 12 pm (hora de Miami) en Facebook.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.