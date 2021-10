Paul McCartney dice que fue John Lennon quien rompió con The Beatles

(CNN) -- Cuando la banda más grande en la historia musical británica, The Beatles, se disolvió en 1970, los fanáticos señalaron con el dedo al covocalista principal Paul McCartney.

Ahora, más de medio siglo después, McCartney ha revelado que fue, de hecho, John Lennon quien instigó la división.

En una próxima entrevista en BBC Radio 4, le dijo al periodista John Wilson: "John entró en la habitación un día y dijo: 'Me voy de The Beatles'. Y él dijo: "Es bastante emocionante. Es como un divorcio". Y nos dejó para que recogiéramos los pedazos", dijo McCartney en un adelanto que se transmitió en el programa Today de la estación este lunes.

Si bien Wilson destacó que McCartney fue quien demandó a sus compañeros de banda para poner fin a la sociedad comercial, también dijo que ser culpado por la ruptura de la banda había "frustrado a McCartney durante medio siglo".

McCartney dijo que la decisión de Lennon de dejar la banda fue impulsada por su búsqueda de la justicia social, incluidos movimientos como "bagism", donde él y su esposa, Yoko Ono, se metían en bolsas para instar a la gente a no juzgar a los demás por su apariencia.

Los fans de The Beatles amarán este Lego de casi 3.000 piezas

Lennon y Ono también también organizaron bed-ins en Ámsterdam y Montreal en 1969. En esos eventos, permanecieron recostados en habitaciones de hotel durante una semana en protesta contra el conflicto, en particular la guerra de Vietnam.

"El punto era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko y quería meterse en una bolsa, y quería estar en la cama durante una semana en Amsterdam, por la paz", dijo McCartney. "No podías discutir con eso".

"El período más difícil": la ruptura de The Beatles

Así han inspirado John Lennon y The Beatles a la ciencia 1:22

McCartney describió la ruptura como "el período más difícil de mi vida" y dijo que podría haber imaginado que The Beatles continuarían por más tiempo si Lennon no hubiera instigado la ruptura.

"The Beatles se estaban separando y esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida", dijo. "Quería que continuara, pensaba que estábamos haciendo cosas bastante buenas, ya sabes, 'Abbey Road', 'Let It Be', nada mal".

McCartney lanzará un libro de comentarios sobre las letras de sus canciones el próximo mes, editado por el poeta irlandés Paul Muldoon, e incluye canciones escritas para The Beatles.

También le dijo a Wilson que él y Lennon habían escrito una obra de teatro de cuatro páginas en el género del "fregadero de la cocina" antes de que comenzaran The Beatles.

La entrevista completa se transmitirá el 23 de octubre.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.