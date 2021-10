Operación encubierta del FBI atrapa a pareja acusada de intentar vender secretos nucleares de EE.UU.

(CNN) -- Luego de una operación de un año por parte de agentes encubiertos del FBI, una pareja de Maryland fue arrestada y acusada de intentar vender secretos nucleares estadounidenses a otro país a cambio de criptomonedas.

El ingeniero nuclear de la Marina de EE.UU. Jonathan Toebbe, quien tenía una autorización de seguridad de alto secreto, y su esposa Diana fueron arrestados el sábado en Virginia Occidental por el FBI y el Servicio de Investigación Criminal Naval después de que la pareja supuestamente vendió información sobre el diseño de buques de guerra estadounidenses de propulsión nuclear "a una persona que creían que era representante de una potencia extranjera pero que en realidad era un agente encubierto del FBI", según un comunicado del Departamento de Justicia.

El diario The Washington Post informó por primera vez sobre el supuesto plan de espionaje.

El Departamento de Justicia dijo que Toebbe tenía acceso a información sobre propulsión nuclear naval y elementos de diseño militar sensibles, incluidos "parámetros operativos y características de rendimiento de los reactores para buques de guerra de propulsión nuclear".

Un agente del FBI en una denuncia penal que justifica el arresto alega que Toebbe envió por primera vez un paquete a un gobierno extranjero en abril de 2020 ofreciendo vender los secretos nucleares, y un agente encubierto del FBI respondió varios meses después a través de un programa de correo electrónico cifrado y mantuvo correspondencia con él. El agente trabajó para ganarse la confianza de Toebbe antes de que supuestamente accediera a vender la información por miles de dólares en criptomonedas, según la denuncia.

Según la denuncia, el FBI "llevó a cabo una operación en el área de Washington, DC, que implicó colocar una señal en un lugar asociado con (el gobierno extranjero) en un intento de ganar buena fe con 'ALICE'", el nombre que Toebbe utilizaba como alias al escribir correos electrónicos.

Durante lo que Toebbe creía que era un "punto muerto", o un escondite que los espías usan para pasar información en secreto, el FBI dijo que arrestó a Jonathan y Diana el sábado después de que Jonathan "colocó otra tarjeta SD" con información clasificada en una ubicación acordada previamente en Virginia Occidental. La pareja ha sido acusada de violaciones de la Ley de Energía Atómica, que prohíbe a cualquier persona con acceso a información clasificada compartir esa información. La denuncia afirma que los Toebbe intentaron "comunicar, transmitir y revelar lo mismo a otra persona con la intención de dañar a Estados Unidos y asegurar una ventaja para una nación extranjera".

No está claro si la pareja ha contratado todavía un abogado.

Fomento de la confianza

En un movimiento de fomento de la confianza durante la extensa correspondencia, el FBI se las arregló para enviar una señal a Toebbe desde un edificio que alberga a los diplomáticos anónimos del país.

Después de ganarse la confianza de Toebbe, el agente trató de convencer a Toebbe de encontrarse en persona, pero a Toebbe le preocupaba que lo atraparan. El agente sugirió usar un punto muerto en un lugar de su elección. En marzo de 2021, Toebbe supuestamente escribió: "Me preocupa que el uso de una ubicación sin salida que su amigo prepare me haga muy vulnerable. Si otras partes interesadas están observando la ubicación, no podré detectarlas".

Toebbe también dijo que estaba preocupado por recibir pagos en efectivo, porque los números de serie se pueden rastrear, y le preocupa que "los dispositivos de rastreo y otras sorpresas desagradables también deben ser considerados", según la denuncia penal del FBI.

En abril de 2021, Toebbe supuestamente escribió: "¿Hay alguna señal física que puedas hacer que me demuestre tu identidad? Podría planear visitar Washington DC durante el fin de semana del Día de los Caídos. Solo sería otro turista entre la multitud. Quizás tú ¿Podrías enarbolar una bandera de señalización en tu techo? ¿Algo fácilmente observable desde la calle, pero nada que despierte la sospecha de un adversario (sic)?".

El agente encubierto respondió: "Estableceremos una señal desde nuestro edificio principal que se pueda observar desde la calle. Le brindará comodidad con una señal en exhibición desde el área dentro de nuestra propiedad que controlamos y no un adversario [sic]. Si está de acuerdo, por favor confirmar".

En cambio, Toebbe supuestamente sugirió usar la criptomoneda descentralizada Monero porque "nos da a ambos una excelente capacidad de negación". En un correo electrónico citado en la demanda, Toebbe supuestamente dijo que entregaría una tarjeta SD que contenía varios cientos de páginas de datos técnicos. Una vez que confirmó la recepción de la criptomoneda, Toebbe supuestamente escribió: "Te daré la contraseña".

Toebbe supuestamente también le dijo al agente que nunca usaría "el mismo lugar de entrega dos veces. Te daré una nueva dirección de Monero cada vez. La clave de descifrado será diferente cada vez. No hay patrones que puedan observar terceros. Las únicas huellas electrónicas será Proton a Proton, por lo que hay menos riesgo de que el tráfico cifrado sea recopilado para un análisis futuro por parte de terceros. Esa parte no es perfecta. ¿Quizás a medida que nuestra amistad se desarrolle cambiemos de dirección periódicamente?".

En junio de 2021, Toebbe y su esposa viajaron a Virginia Occidental, donde el FBI dijo que Toebbe "colocó una tarjeta SD oculta dentro de medio sándwich de mantequilla de maní en un lugar preestablecido".

Después de recuperar la tarjeta SD, el agente encubierto envió a Toebbe un pago en criptomoneda de US$ 20.000 y Toebbe respondió con la clave de descripción de la tarjeta, según la denuncia. El FBI dijo que "abrió la tarjeta SD proporcionada y proporcionó el contenido" a un experto en la materia de la Marina de EE.UU., quien confirmó que tenía información clasificada.

Una correspondencia en curso

El FBI dijo que Toebbe supuestamente mantuvo la relación con el agente encubierto, haciendo otro punto muerto en el este de Virginia en agosto de 2021, donde el FBI lo tenía bajo vigilancia cuando salía de su casa en Annapolis, Maryland, y se dirigía a la gota muerta.

La denuncia decía que "el FBI observó que JONATHAN TOEBBE prestaba servicio en un punto muerto en el este de Virginia. El FBI observó que JONATHAN TOEBBE colocaba un artículo en el contenedor y retiraba un mensaje escrito colocado en el contenedor por el FBI".

"Posteriormente, el FBI abrió la tarjeta SD y proporcionó el contenido al experto en la materia de la Marina de EE.UU. El experto en la materia de la Marina de EE.UU. determinó que varios documentos de la tarjeta SD contenían datos restringidos. El documento contenía diseños esquemáticos para el submarino de clase Virginia. Los submarinos de clase Virginia son submarinos de ataque rápido con misiles de crucero de propulsión nuclear, que incorporan lo último en tecnología de sigilo, recopilación de inteligencia y sistemas de armas", alega la denuncia penal.

En otro intercambio enumerado en la queja, Toebbe explicó cómo obtuvo toda la información clasificada, diciendo: "Fui extremadamente cuidadoso en recopilar los archivos que poseo lenta y naturalmente en la rutina de mi trabajo, para que nadie sospechara de mi plan. Recibimos capacitación sobre señales de advertencia para detectar amenazas internas. Nos aseguramos de no mostrar ni una sola. No creo que ninguno de mis antiguos colegas sospeche de mí, si hay una investigación futura".

También dijo: "He considerado la posible necesidad de irme con poca antelación. Si eso fuera necesario, estaré eternamente agradecido por su ayuda para sacarme a mí y a mi familia. Supongo que el primer paso sería viajar sin previo aviso a un tercer país seguro con planes de reunirme con sus colegas. Disponemos de pasaportes y dinero en efectivo reservados para este fin". Dijo que esperaba que tal movimiento nunca fuera necesario.

Toebbe dijo que esperaba algún día encontrarse y tomar unas copas con su manejador extranjero, y sin saberlo escribió al agente del FBI: "Gracias por su asociación también, amigo mío. Un día, cuando sea seguro, tal vez dos viejos amigos tengan la oportunidad de encontrarse en un café, compartir una botella de vino y reírnos de las historias de sus hazañas compartidas. Un buen pensamiento, pero estoy de acuerdo en que nuestra necesidad mutua de seguridad puede hacer que eso sea imposible. Ya sea que nos encontremos o no, siempre recordaré su valentía al servir a su país y su compromiso de ayudarme".

