Denunciante de la policía del Capitolio de EE.UU. alega fallas de liderazgo el 6 de enero

Washington (CNN) -- Un denunciante que se identificó como un exfuncionario de alto rango de la Policía del Capitolio de Estados Unidos criticó el liderazgo del departamento antes, durante y después de la letal insurrección del 6 de enero en una nueva carta al Congreso.

La carta de 16 páginas, obtenida por CNN y reportada por primera vez por Politico, afirma que dos agentes de la Policía del Capitolio, la subdirectora Yogananda Pittman y el subdirector interino Sean Gallagher, no compartieron inteligencia vital con otros líderes policiales y no actuaron para ayudar a los agentes una vez que la violencia comenzó el 6 de enero, pero no han visto ninguna consecuencia en los meses posteriores. La carta, fechada el 28 de septiembre, se dirige a los líderes de la Cámara y el Senado de Estados Unidos.

El denunciante dijo que es un expolicía de alto rango con más de 30 años de servicio en el departamento que trabajaba allí en el momento del ataque.

Algunas de las alegaciones en la carta reflejan críticas contenidas en informes de la Comisión Judicial del Senado y el inspector general. Pero la carta apunta especialmente al liderazgo del departamento y acusa a algunos líderes del Congreso de haber "fallado intencionalmente" en decir la verdad sobre las fallas del departamento.

Las presuntas fallas de Pittman y Gallagher, escribió el exfuncionario del departamento, han sido "marginadas, investigadas de manera insignificante, categóricamente subestimadas y sin rendición de cuentas. De hecho, como han señalado muchos, que hayan sido restaurados exactamente en sus mismos puestos como si no fueran responsables de la mayor falla de inteligencia en la historia de la Policía del Capitolio de Estados Unidos es asombroso".

El exfuncionario del departamento alega que la pareja no compartió información de inteligencia con el departamento que habría "cambiado el paradigma de ese día" y que durante el ataque, "no trataron de ayudar o asistir como agentes y funcionarios estuvieron literalmente luchando unos por otros, por sus vidas y por el Congreso".

"Lo que observé fue que la mayoría de ellos estaban sentados allí, mirando anonadados las pantallas de televisión que mostraban imágenes en tiempo real de los policías y funcionarios que luchan por el Congreso y sus vidas", dijo el exfuncionario del departamento, quien dijo que estaban en el centro de comando durante parte del ataque, escribió.

Una fuente policial defendió a Pittman y Gallagher ante CNN, diciendo que no dejaron de actuar, sino que se centraron en garantizar con éxito la protección de los legisladores, que fueron todos evacuados sin sufrir daños.

Aún así, la carta subrayó las formas en que el departamento de policía del Capitolio continúa lidiando con las consecuencias de la insurrección del 6 de enero más de nueve meses después del ataque. La mera conmoción del evento, y las críticas del departamento que siguió, han llevado al departamento a hacer algunos cambios rápidos, como los policías de base que ahora reciben alertas de inteligencia diarias en sus teléfonos celulares.

El equipo ejecutivo de la Policía del Capitolio, que incluye a Pittman y Gallagher, dijo en un comunicado a CNN que "muchas cosas han cambiado desde el 6 de enero" y aunque "hay más trabajo por hacer, muchos de los problemas descritos en la carta se han abordado".

"Los líderes de la Policía del Capitolio, bajo el nuevo jefe Tom Manger, están comprometidos a aprender de los errores anteriores y proteger a nuestros valientes policías, que lucharon valientemente el 6 de enero, para que podamos continuar llevando a cabo la misión crítica del Departamento", dice el comunicado.

"Los hombres y mujeres de este Departamento están comprometidos con esa misión crítica. Nuestro objetivo es trabajar en equipo, avanzar y hacer avanzar el trabajo que mantiene a salvo al Capitolio de EE.UU. y a las personas que trabajan aquí".

Tanto Pittman como Gallagher se encontraban entre los principales líderes de la fuerza que recibieron un voto de censura de los miembros del departamento un mes después del ataque.

Un voto de censura fue una de las acciones más adversas que el sindicato pudo tomar para expresar su descontento con los líderes. La medida significó la profunda frustración de los agentes de la Policía del Capitolio con la gerencia y envió el mensaje más fuerte que los agentes pueden emitir como un grupo unificado.

