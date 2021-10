¿Podría Brian Laundrie seguir vivo si está en la Reserva Carlton de Florida? Esto es lo que piensan expertos en supervivencia

(CNN) -- Durante más de tres semanas, las autoridades locales y federales han rastreado una reserva natural de más de 10.100 hectáreas en busca de Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, de 22 años.

El 1 de septiembre, Laundrie regresó en la furgoneta de Petito a la casa de la pareja en North Port, Florida, tras un viaje por carretera que la pareja había emprendido a principios del verano, según la policía. Los restos de Petito fueron encontrados más tarde en el condado de Teton, en Wyoming.

A Laundrie no se le ha acusado de ningún delito en el homicidio de Petito. Los padres de Laundrie dijeron a la policía que el joven salió de casa el 13 de septiembre -un día antes de lo que habían dicho inicialmente a los investigadores- para ir de excursión a la cercana Reserva Carlton.

Decenas de agentes de agencias como el FBI, el Departamento de Policía de North Port, la Comisión de Vida Silvestre de Florida, varias oficinas del sheriff, y equipos de búsqueda y rescate K9 han buscado en la reserva desde que los padres de Laundrie hablaron por primera vez con la policía el 17 de septiembre.

"La Reserva Carlton es un lugar vasto e implacable a veces. Actualmente tiene agua (hasta la cintura) en muchas zonas", dijo la policía de North Port en una publicación de Facebook el mes pasado. "Este es un trabajo peligroso para los equipos de búsqueda, ya que transitan a través de pantanos infestados de caimanes y serpientes, y rutas de senderismo y ciclismo inundadas".

CNN preguntó a expertos en supervivencia si es posible que Laundrie esté vivo si ha estado en la reserva desde mediados de septiembre. Esto es lo que dijeron.

Desde un viaje a través del país con Gabby Petito hasta su desaparición: cronología de los últimos 4 meses de Brian Laundrie

Depende de sus provisiones y de su experiencia

En una entrevista con ABC que se emitió la semana pasada, la hermana de Laundrie, Cassie Laundrie, dijo que él había realizado anteriormente viajes de hasta cinco días por el Sendero de los Apalaches. Señaló que su hermano es un "superviviente mediocre".

Robert Urban, fundador y principal instructor de la Academia de Supervivencia Urban, dijo que cree que es muy poco probable que alguien sin entrenamiento profesional en tácticas de supervivencia sea capaz de sobrevivir en la reserva durante tanto tiempo.

"El clima de Florida es muy, muy difícil", dijo Urban a CNN. "Soy un experto con mucha experiencia, y todo lo que podría hacer sería sobrevivir durante (más) de tres semanas. Alguien sin experiencia no puede tener suerte y sobrevivir en ese tipo de clima".

La lista de retos a los que podría enfrentarse Laundrie no es corta. Hay animales salvajes que podrían hacerle daño, como mocasines de agua, cerdos, osos y caimanes, según dijeron los expertos en supervivencia a CNN. También ha habido avistamientos de panteras en la reserva en el pasado. Si Laundrie estuvo en la reserva durante tanto tiempo, es probable que tampoco estuviera operando bajo la mejor mentalidad, añadieron varios expertos, debido a la ansiedad de intentar evadir a las autoridades y tratar de sobrevivir, lo que podría dificultar sus habilidades de supervivencia.

"Cuando estás cansado, no estás tan a la defensiva, no estás tan atento como deberías", dijo Urban.

Jason Marsteiner, fundador y presidente de The Survival University, dijo que cuando envía a los alumnos de su programa a la naturaleza -durante apenas una semana después de haber realizado un curso de 50 días- tienen dificultades.

"Veinticinco días en esa zona son extremadamente duros. A mí no me gustaría hacerlo, y eso que tengo entrenamiento en la selva y en la montaña", dice. "No está durmiendo bien, y cuando no duermes te vuelves loco poco a poco, así que estaría tomando malas decisiones, malas elecciones y creo que eso haría que lo encontraran o se lesionara o pereciera".

Necesitaría refugio, agua, comida

No está claro qué se llevó Laundrie cuando se fue. Sus padres dijeron a la policía que salió de casa con una mochila. Los expertos dicen que una gran parte de que pueda seguir vivo si estuvo en la reserva depende de lo preparado que estuviera cuando supuestamente entró y de su capacidad para conseguir los tres elementos básicos: refugio, agua y comida.

"Si tenía formas de desinfectar el agua a través de la filtración y (cubrirse) para protegerse de la intemperie y cosas por el estilo, podría sobrevivir durante un cierto periodo", dijo el experto en supervivencia Dave Canterbury a Erin Burnett de CNN el jueves. "Si tuviera formas de reunir comida y procesar esa comida, podría sobrevivir aún más tiempo".

Pero Laundrie probablemente tendría que procesar y cocinar la comida que recoge, añadió Canterbury, y si su sistema de filtración de agua fallara, tendría que encontrar otra forma de desinfectar el agua. Ambas cosas requerirían probablemente que encendiera un fuego.

Sin embargo, el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor, dijo el viernes a Randi Kaye, de CNN, que las autoridades no han encontrado ninguna evidencia física de Laundrie en la reserva. La policía también refutó que se haya encontrado un campamento de reciente uso, información que se dio a CNN por parte de una fuente cercana a la familia Laundrie.

"Encender fuego va a ser un gran no-no para (Laundrie) si no quiere ser encontrado o visto, así que creo que va a ser muy difícil para él permanecer allí por un periodo muy largo", dijo Canterbury. Pero añadió que Laundrie podría haber tenido suficiente en su mochila para sobrevivir hasta este momento.

Padres de Petito: Laundrie se esconde porque es un cobarde

Alan McEwen, un ganadero y amante de las actividades al aire libre que vive cerca de la reserva, dijo que la zona parece un "lodazal", con partes de la reserva que llegan a los niveles de agua hasta la rodilla y la cintura, lo que hace que acampar en esa zona salvaje sea extremadamente difícil.

"Los palmitos son suficientes para hacerte caer, cuando caminas a través de ellos, cuando tropiezas con ellos", dijo McEwen a Chris Cuomo de CNN el viernes por la noche. "Los mosquitos te arrastrarán, cualquiera que esté ahí fuera más de un día sin spray antimosquitos se volvería loco con los bichos atrapándote y todo lo demás".

"No hay manera posible de que alguien sobreviva ahí fuera de esa manera", añadió. "Nadie".

Tal y como lo ve Byron Kerns, fundador de la Escuela de Supervivencia al Aire Libre Itchatad, la necesidad más inmediata de Laundrie sería el agua, y si llevara una bomba de filtración de agua, le podría durar litros. Pero después de tres semanas, Laundrie necesitaría conseguir comida, y si no está entrenado y no tiene las herramientas adecuadas, saber qué comer y cómo conseguirlo puede ser complicado.

"Los bichos también pueden ser una fuente de proteínas en la naturaleza, pero ¿lo sabe él?", dice Kerns.

Imágenes de un dron muestran la Reserva Carlton en Venice, Florida, el 8 de octubre de 2021.

Los expertos creen que no está vivo o que no está ahí

El abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, dijo a CNN en respuesta a una pregunta que tiene la "esperanza" de que Laundrie siga vivo. Taylor, el portavoz de la policía de North Port, dijo a CNN que es "ciertamente posible" que Laundrie esté vivo.

"No hay nada que sugiera una cosa u otra", dijo Taylor en un correo electrónico. Los expertos en supervivencia con los que habló CNN parecen estar de acuerdo en que Laundrie ya no está vivo o no está en la reserva.

"(Las autoridades) probablemente tienen a algunas de sus mejores personas en la nación buscándolo y no han encontrado ninguna señal de él", dijo Marsteiner. "Las 10.117 hectáreas, parecen grandes, pero cuando tienes a tanta gente rastreando la zona realmente no lo son".

Es muy poco probable que pueda acampar y seguir evadiendo a los equipos de búsqueda que lo han estado buscando, añadió Urban.

"Un tipo no entrenado y acostumbrado a caminar por los senderos no va a eludir a un equipo de expertos como ese simplemente escondiéndose", dijo Urban, añadiendo que también cree que Laundrie no está en la reserva o no está vivo allí.

Si Laundrie está en la reserva pero no está vivo, encontrarlo se hace más difícil a medida que pasan los días, añadió Urban, con el movimiento del agua y la arena, así como de los animales que pasan. Pero tampoco ha habido indicios de que Laundrie haya muerto.

"Cuando tienes algo muerto ahí fuera, vas a tener buitres volando por todas partes", dijo McEwen a Cuomo el viernes. "No se ve ningún buitre volando por ninguna parte, y ningún buitre ha estado volando en ninguna dirección de este lugar".

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.