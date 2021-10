Telegram vs. WhatsApp: ¿qué te ofrece cada una de estas apps?

(CNN Español) -- Facebook significa la principal plataforma para miles de millones de personas en todo el mundo. Si juntamos todos sus productos (la red social Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger), la compañía tiene alrededor de 3.510 millones de usuarios activos mensuales, de acuerdo con el reporte de ganancias del segundo trimestre de 2021.

Por ende, la caída del lunes de Facebook, la cual abarcó todos sus productos y duró unas seis horas, se tradujo en una interrupción en las comunicaciones para muchos de esos millones de usuarios y en un detenimiento de su flujo económico, ya que la empresa de Mark Zuckerberg funciona como un canal primordial de ventas y de logística para las personas.

La cara humana de la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram: las consecuencias a emprendimientos y negocios

Si bien las consecuencias de esta caída fueron negativas para los usuarios, Facebook y Zuckerberg, hubo compañías que tuvieron grandes beneficios en medio de esta situación, entre ellas Telegram.

De acuerdo con el CEO y fundador de Telegram, Pavel Durov, su app de mensajería experimentó un récord de nuevos usuarios el día de la caída de Facebook. "Dimos la bienvenida a más de 70 refugiados de otras plataformas", dijo el empresario en su canal oficial de Telegram. ¿Fuiste uno de los que descargó Telegram cuando ocurrió la caída de Facebook? ¿Te quedarás con esa app en lugar de WhatsApp? Tal vez estés indeciso por ahora. Así que aquí te daremos unos datos que quizá te ayuden a decidir:

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre Telegram y WhatsApp?

SocialTIC, organización sin fines de lucro que promueve la tecnología con fines sociales, realizó una comparación de lo que ofrecen tanto Telegram y WhatsApp. A continuación, te presentamos los detalles más importantes.

¿Y esto qué quiere decir? ¿Que Telegram es mejor?

No necesariamente. Debe quedar claro, como se muestra en la tabla anterior, que cada una de las aplicaciones tiene sus ventajas y desventajas.

Ahora, para Dmitry Bestuzhev, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky en Latinoamérica, la protección que ofrece WhatsApp no es mala, pero la aplicación tiene deficiencias en cuestiones de privacidad (es decir, en el tema de los mecanismos que tenemos para controlar quién ve y quién no nuestra información).

"La protección del WhatsApp como tal no es que sea mala, en el sentido de que maneja el cifrado de extremo a extremo, se puede habilitar la verificación de dos pasos. Pero en la privacidad sí vamos a estar más expuestos (...); no sé de qué habla (un usuario en sus conversaciones de WhatsApp), pero sé todo de dónde anda, con quién está y cuando regrese a casa. Es el seguimiento sin saber qué estás hablando, escribiendo o diciendo", explicó Bestuzhev en entrevista con CNN.

En el caso de Telegram, una de las críticas del directivo de Kaspersky es en el tema del cifrado de los mensajes, como también expuso la tabla anterior.

Bestuzhev señala que, en los chats convencionales de Telegram, es como si se usara una sola llave para bloquear y proteger las conversaciones de todos los usuarios, mientras que en WhatsApp es una llave por cada conversación (que es el cifrado de extremo a extremo). Esto cambia si te vas a una conversación de chat secreto en Telegram, ya que ahí sí se utiliza una llave para proteger cada conversación.

Ninguna app es perfecta, pero hay alternativas

A final de cuentas, "cada una tiene algo único y, a la vez, no tiene todo lo que necesitamos. No existe lastimosamente hasta el día de hoy una app con la que puedas decir 'Si tienes esta, no necesitas nada más'", dijo Bestuzhev.

Sin embargo, sí existen "alternativas seguras, privadas y superfuncionales. Tienen todo lo que se necesita: enviar archivos, fotos, videos, ubicación, mensajes de voz, llamadas, llamadas en grupo. Todo, pero que funcionan mejor", agregó el directivo.

Dos de las aplicaciones que pueden funcionar mejor son Signal y Threema. La primera, pese a que tiene desventajas como que tienes que dar el número de teléfono para crear una cuenta, es una gran opción de entre las aplicaciones gratuitas; en tanto, la segunda es de las mejores que hay, pero es una app paga (un solo pago de alrededor de US$ 5) y no tiene muchos usuarios ya que se prefieren las opciones gratis.

