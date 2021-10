Facebook: ¿cuánto dinero habría perdido cada país de América Latina por la caída de 6 horas de la red social?

(CNN Español) -- La caída del lunes de todas las plataformas de la empresa Facebook (WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook) provocó interrupciones en diversos ámbitos, lo cual se traduce en afectaciones para millones de personas.

La compañía de Mark Zuckerberg no ha dado cifras de cuánta gente se vio afectada por el 'apagón' de sus servicios. Sin embargo, el sitio de seguimiento de caídas Downdetector señaló que, hasta las 05:00 pm ET del lunes, más de 10,6 millones de personas en todo el mundo habían reportado problemas.

A pesar de que el número es grande, se estima que sean muchos más los afectados, pues la caída de Facebook fue global. En todas sus plataformas, la compañía tiene alrededor de 3.510 millones de usuarios activos mensuales, de acuerdo con el reporte de ganancias del segundo trimestre de 2021.

No solo las comunicaciones se interrumpieron, sino también el flujo económico, ya que muchos negocios tienen en las plataformas de Facebook su principal canal de ventas y de logística.

Teniendo esto en cuenta, ¿es posible saber cuánto dinero se perdió por la caída de 6 horas de Facebook? El grupo de monitoreo de internet NetBlocks tiene una herramienta llamada Cost of Shutdown Tool que nos da la respuesta a esa pregunta.

Con Cost of Shutdown Tool, NetBlocks realiza estimaciones de la cantidad de dinero que pudo haber perdido un país luego de una caída en los servicios de redes sociales.

Estas estimaciones se llevan a cabo mediante simulaciones que toman en cuenta datos oficiales del Banco Mundial, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés), Eurostat y la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

"Cost of Shutdown Tool, de NetBlocks, es un servicio en línea basado en datos que permite a cualquier persona -incluidas periodistas, investigadores, activistas, políticos, empresas y otras- elaborar rápida y fácilmente estimaciones aproximadas del impacto económico de las interrupciones de Internet", indica el grupo en su página web.

La herramienta es fácil de utilizar. Solamente tienes que seleccionar un país, los servicios que se cayeron (se incluyen cinco: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter y YouTube) y el tiempo de duración de la caída.

A continuación, te presentamos las estimaciones para los países de Latinoamérica.

Posible impacto económico en América Latina tras una caída de 6 horas de Facebook, WhatsApp e Instagram

Brasil: US$ 24.674.513 México: US$ 13.803.751 Argentina: US$ 7.653.705 Venezuela: US$ 5.790.294 Colombia: US$ 3.711.567 Chile: US$ 3.326.050 Perú: US$ 2.537.540 Puerto Rico: US$ 1.260.846 Ecuador: US$ 1.237.103 República Dominicana: US$ 911.492 Guatemala: US$ 907.752 Panamá: US$ 742.312 Costa Rica: US$ 684.923 Uruguay: US$ 674.114 Bolivia: US$ 450.258 Paraguay: US$ 356.941 El Salvador: US$ 297.767 Honduras: US$ 275.837 Jamaica: US$ 177.278 Nicaragua: US$ 165.828 Haití: US$ 100.932 Belice: US$ 22.064

