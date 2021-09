5 revelaciones del informe especial de CNN sobre Britney Spears

(CNN) -- Britney Spears está a solo unos días de una audiencia en la corte que podría determinar el destino de su tutela.

En "Toxic: Britney Spears 'Battle For Freedom", un informe especial de CNN que se estrenó el domingo, algunos de los amigos de la cantante y exempleados hablaron sobre la tutela y arrojaron luz sobre cómo ha sido la vida de Spears bajo el estricto acuerdo.

Aquí hay cinco conclusiones.

Un exempleado dice que la vida de Britney Spears estaba muy controlada

Después de que se estableció la tutela en 2008, Dan George fue contratado para administrar la gira promocional del álbum "Circus" de Spears. Dijo que durante los seis meses que trabajó con la cantante, "Ella solo podía leer libros cristianos ... Su teléfono era monitoreado".

"No sé si se grabaron o no las llamadas, pero el uso de un teléfono estaba muy controlado", explicó George.

"La tutela le dictaba quiénes iban a ser sus médicos, a qué médico iba a ver, con qué frecuencia los iba a ver, cuánto durarían esas sesiones", agregó. "Todos los aspectos de su atención médica y no solo su atención médica estaban extremadamente, extremadamente controlados ... A quién podía ver, con quién podía salir, de quién podía ser amiga, todo estaba muy, muy estrictamente controlado".

Ese control se extendió a quienes estaban alrededor de Spears, dijo George.

"Si alguien expresaba una opinión sobre la tutela, incluso simplemente hablando con un colega o hablando con Britney al respecto, podrías perder tu trabajo. Saldrías al día siguiente. Se supone que todos deben mantener la cabeza baja. No hagas preguntas. Y así son las cosas".

Jamie Spears se negó a comentar sobre estos detalles, pero su abogado dijo en un comunicado: "Jamie ama a Britney inquebrantablemente y solo quiere lo mejor para ella. Nunca dejará de amar o apoyar a su hija".'

Rosie O'Donnell trató de comunicarse con Spears a lo largo de los años

La expresentadora entrevistó a Spears en numerosas ocasiones a lo largo de los años y, dijo O'Donnell, desarrollaron una relación cercana.

"La busqué a lo largo de los años, no nos hemos conectado, siempre le envío notas. Escuché que a veces cuando ella iba al Four Seasons decían que vendría al Four Seasons y yo iría a el spa para ver si podía toparme con ella, ya sabes, para decir, oye, chica, ¿cómo estás? Ya sabes, simplemente la amo", dijo O'Donnell.

Fuentes cercanas a Spears le dijeron a CNN que ella culpa a Lou Taylor, su exrepresentante que renunció el año pasado, por muchos de los problemas relacionados con la tutela.

Una fuente dijo: "Britney está consciente y enojada por el control ejercido sobre ella por Lou Taylor y su compañía, que cosechó millones de dólares de su patrimonio".

Un abogado de Taylor y su compañía Tri-Star le dijo a CNN en parte: "La Sra. Taylor no participó en la creación de una tutela".

Agregó que se les pagó, "un porcentaje estándar en la industria" como representante de Spears y que "no tienen nada más que cariño por Britney Spears y están orgullosos de haberla servido fielmente durante 12 años".

Las llamadas al 911 antes del testimonio de Spears en junio

Ronan Farrow y Jia Tolentino informaron que horas antes del testimonio explosivo de Spears el 23 de junio, la cantante fue a la estación de policía cerca de su casa. CNN se enteró de que Spears marcó el 911 dos veces desde un teléfono del vestíbulo de la estación y se denunció como víctima de abuso de tutela. Poco después, los agentes se reunieron con la cantante en su casa.

"Ella quería comenzar a establecer que creía que algo ilegal estaba sucediendo y, de hecho, eso es lo que dijo al día siguiente, que sentía que las personas involucradas en el mantenimiento de esta tutela deberían ir a la cárcel", le dijo Farrow a CNN.

El sello discográfico de Spears no estaba contento con la portada de Rolling Stone de 1999

El expublicista de la estrella del pop, Rey Roldan, le dijo a CNN que cuando manejaba la publicidad de Spears en Jive Records, el sello estaba preocupado cuando vieron por primera vez a Spears, quien tenía 17 años en aquel momento, fotografiada con sostén en la portada de 1999 de Rolling Stone.

"[La portada de Rolling Stone] fue algo que temimos durante mucho tiempo", dijo Roldan. “La vimos y obtuvimos las pruebas del fotógrafo y recuerdo que pensé, 'Podríamos estar realmente mal aquí'. Recuerdo estar en la siguiente reunión y fue muy tensa ... fue decisión de Rolling Stone [publicar la portada]".

Rolling Stone no respondió para hacer comentarios.

El informe especial de CNN se volverá a emitir el 3 de octubre.

