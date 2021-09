Netflix ofrece un vistazo del regreso al mundo de terror de "Stranger Things"

(CNN Business) -- Los fanáticos de la inmensamente popular serie de terror de Netflix "Stranger Things" obtuvieron una mirada más sustancial a la próxima temporada de la serie.

El teaser —que Netflix estrenó este sábado en TUDUM, su primer evento mundial para fanáticos de la plataforma por streaming— proporcionó pocos detalles. También fue breve, de alrededor de un minuto y medio. Sin embargo, el teaser fue lo suficientemente largo como para mostrar que hay un tono diferente para la próxima temporada, que debutará en 2022.

La segunda temporada de "Tiger King" llegará a Netflix

"Stranger Things" siempre ha sido una mezcla de aventuras al estilo de Spielberg, pero ambientadas en un mundo de terror al estilo de Stephen King. La próxima temporada de la serie, "Stranger Things 4", parece ser más horrorífica, al menos según lo que se mostró en el avance del sábado.

El teaser aparentemente comienza mucho antes de la década de 1980 —la década en la que normalmente se desarrolla "Stranger Things"— y en su lugar nos presenta a una pintoresca familia de la década de 1950 al ritmo de "Dream A Little Dream of Me" de Ella Fitzgerald. Entonces todo se va al infierno, literalmente. Las luces comienzan a parpadear, aparecen animales muertos y srugen imágenes de lo que parece ser un terrible asesinato.

Avanzando rápidamente unas décadas, el teaser muestra destellos de personajes queridos como Dustin, Steve, Max y Lucas, que ahora lucen un corte de pelo plano al estilo flat-top. Los niños están investigando la casa encantada de la década de 1950, ahora cubierta de telarañas, y buscan pistas sobre lo que sucedió hace varios años. Cosas espeluznantes.

"Stranger Things" es posiblemente la serie más popular de Netflix, y cualquier pizca de contenido de ella —sin importar cuán breve o críptico— será devorado por sus legiones de fanáticos.

‘Stranger Things 4’ da a conocer nuevo tráiler y está enfocado en Eleven

Caso en cuestión: a pesar de que Netflix ha mostrado avances de otros programas de la próxima temporada, este todavía estaba en las redes sociales después de su debut en TUDUM, nombrado en honor al distintivo sonido que hace el servicio antes de que comience cualquiera de sus programas de televisión o películas.

Este tipo de devoción es vital para el crecimiento y el negocio de Netflix.

Como el rey del streaming con más de 200 millones de suscriptores, Netflix no tiene el poder en propiedad intelectual de competidores como Disney+, Paramount+ y HBO Max (propiedad de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia), que poseen marcas como Marvel, Star Wars., Star Trek, DC y Harry Potter.

Sin embargo, "Stranger Things" es el peso más pesado de Netflix en términos de sus franquicias. Ofrecer detalles a cuenta gotas de la serie aumenta la emoción y la anticipación a medida que se acerca la fecha de estreno de 2022, aún no revelada.

Los números de streaming de "Black Widow" echan leña al fuego en medio de la demanda de Scarlett Johansson vs. Disney

Este enfoque en los fanáticos y sus franquicias también explica por qué Netflix hace un evento como TUDUM en primer lugar. Netflix ha construido sus franquicias y fandoms de manera constante durante años. La compañía utiliza TUDUM para recordarle a la gente ese hecho y para solidificarlo.

No hay mejor manera de hacerlo que llevar a los fanáticos de regreso al mundo de terror de "Stranger Things".

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.