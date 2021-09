Cae el bitcoin a medida que las criptomonedas se ven afectadas por la liquidación de Evergrande

Hong Kong (CNN Business) -- El bitcoin está cayendo mientras los temores de la crisis de Evergrande se extienden por los mercados globales. La moneda digital ha caído un 5,7% en las últimas 24 horas, y se negociaba a US$ 42.955 por moneda a partir de las 2:43 am ET del martes, según el rastreador de criptomonedas Coindesk.

Anteriormente, había bajado hasta un 12%.

Otras criptomonedas también están cayendo. Ethereum y dogecoin han bajado un 4,4% y un 6%, respectivamente, en las últimas 24 horas.

La caída se produjo después de un importante descenso de las acciones estadounidenses el lunes, cuando los temores de Wall Street se enfocaron sobre China. Los inversores se han mostrado inquietos por el agravamiento de la crisis de Evergrande, un enorme conglomerado inmobiliario chino que corre el riesgo de caer en impago.

Fue el peor rendimiento desde mayo para los índices S&P y el Nasdaq, mientras que el Dow registró su peor día desde julio.

¿Qué es Evergrande?: 5 cosas que debes saber sobre los problemas del conglomerado chino que está al borde del abismo

Los expertos han calificado las dificultades de Evergrande como una gran prueba para Beijing, y algunos se preocupan por si la empresa corre el riesgo de convertirse en el “Lehman Brothers” de China. Aunque otros analistas han dicho que no es seguro que la crisis de Evergrande se convierta en un acontecimiento de tal alcance, la crisis ha conmocionado a todo el mundo.

La empresa inmobiliaria, que está luchando por gestionar su montaña de deuda de US$ 300.000 millones, debía pagar este lunes los intereses de algunos de sus préstamos bancarios, según Bloomberg. Evergrande no respondió a una solicitud de CNN Business para comentar sobre esos pagos.

Los intereses de dos de sus bonos por valor de más de US$ 100 millones también vencen esta semana, según Refinitiv. Las acciones de Evergrande cayeron un 5,7% en Hong Kong el martes, ampliando las pérdidas del lunes.

Versión china de TikTok limita tiempo de uso a menores 0:40

Aunque la empresa atiende principalmente a China continental, los inversores de todo el mundo están preocupados. La enorme cantidad de dinero prestado por las empresas chinas se considera desde hace tiempo una amenaza inminente para la estabilidad del mercado. Ahora los inversores temen la exposición de los bancos a Evergrande y empresas similares.

Los bancos estadounidenses cayeron el lunes, con Goldman Sach y JPMorgan entre los peores resultados del Dow.

El tema ya había pesado en los mercados de Hong Kong a primera hora del día, dado que los bancos chinos, las aseguradoras y otras empresas inmobiliarias se vieron perjudicados.

Caen los mercados mientras los temores de Wall Street se vuelven hacia China

Edward Moya, analista de mercado senior de las Américas en Oanda, dijo el lunes que el bitcoin no era diferente de otros activos.

"Las consecuencias de Evergrande están haciendo una tremenda mella en el apetito de riesgo que está enviando todo a la baja", escribió en una nota a los clientes.

Moya señaló que las criptomonedas se han comportado bien este año, "a pesar de toda la volatilidad".

"Así que no debería sorprender que Wall Street sea el primer activo que se venda al inicio de la liquidación del mercado impulsada por China", a medida que los inversores buscan sacar partido, añadió.

Diferencias entre criptomonedas: bitcoin, dogecoin, ethereum y binance coin

Otros han aprovechado la ocasión para doblar la apuesta. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, conocido por su postura alcista sobre el bitcoin, tuiteó el lunes que "acabamos de comprar la caída".

El país compró 150 bitcoins, y ahora tiene 700 monedas, añadió.

A principios de este mes, Bukele anunció que El Salvador se había convertido en el primer país del mundo en adoptar la moneda digital como moneda de curso legal.

--Anneken Tappe y Laura He contribuyeron con este reportaje.

