TikTok lanza recursos de salud mental para sus usuarios mientras Instagram enfrenta críticas

(CNN) -- TikTok está implementando nuevos recursos para respaldar el bienestar de sus cientos de millones de usuarios, la mayoría de los cuales son adolescentes y adultos jóvenes.

Los recursos incluyen guías en la aplicación que abordan temas como "señales de estar pasando dificultades", "pasos para crear una conexión" y consejos sobre la alimentación y las preocupaciones corporales, con el objetivo de ayudar a las personas que están lidiando con problemas de salud mental.

"Estamos orgullosos de que nuestra plataforma se haya convertido en un lugar donde las personas pueden compartir sus experiencias personales con bienestar mental, encontrar una comunidad y apoyarse mutuamente, y nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de mantener a TikTok como un espacio seguro para estas importantes conversaciones", dijo Tara Wadhwa, directora de política estadounidense de TikTok, en el anuncio del 14 de septiembre.

TikTok también ha desarrollado aún más las intervenciones de sus motores de búsqueda. Busca palabras o frases como "suicidio" y encontrarás información sobre recursos de apoyo locales que ofrecen orientación sobre opciones de tratamiento. Si optas por ver los resultados de búsqueda, generalmente verás contenido educativo o de apoyo sobre el suicidio, en lugar de TikToks potencialmente peligrosos.

"Es una gran idea y prácticamente todo lo que puede hacer una plataforma, porque aparte de eso, pasamos a una censura de contenido más extrema y tal vez incluso... a monetizar cosas que están destinadas a ser recursos útiles", dijo Mike C. Parent, psicólogo y profesor asociado en el departamento de psicología educativa de la Universidad de Texas en Austin.

"Es importante hablar sobre el suicidio y los trastornos alimentarios y no eliminar ese contenido", agregó. Algunas personas podrían pensar que hablar sobre el suicidio hará que los adolescentes se sientan más inclinados a intentarlo, dijo Parent, pero no siempre es así.

El anuncio de TikTok se produce a raíz de una historia de Wall Street Journal (WSJ) que alegaba que Facebook minimizó públicamente los efectos de Instagram en la salud mental de los adolescentes, aunque la propia investigación de Facebook supuestamente reveló graves impactos negativos.

"Si bien la historia (de WSJ) se centra en un conjunto limitado de hallazgos y los arroja a una luz negativa, apoyamos esta investigación", dijo Karina Newton, jefa de políticas públicas de Instagram, en un comunicado. "Demuestra nuestro compromiso de comprender los problemas complejos y difíciles con los que los jóvenes pueden luchar, e informa todo el trabajo que hacemos para ayudar a quienes experimentan estos problemas. La pregunta en la mente de muchas personas es si las redes sociales son buenas o malas para las personas. La investigación en esto es mixta; puede ser ambos".

Instagram ha tenido herramientas, como un mensaje "Obtén apoyo" que dirige a los usuarios a líneas de ayuda y otros consejos, destinadas a ayudar a las personas que luchan con problemas de salud mental durante algún tiempo, según un portavoz de la empresa.

Pros y contras de los cambios

El psicólogo John Duffy, con sede en Chicago, dijo por correo electrónico que muchos de sus clientes jóvenes dicen que inicialmente aprenden sobre la depresión, la ansiedad, los problemas de atención y los trastornos alimentarios en TikTok.

"He visto algunos de estos videos, algunos de otros niños y otros publicados por profesionales, y muchos de ellos son precisos, informativos y bastante útiles", dijo Duffy, que trabaja con adolescentes, padres, parejas y familias y escribió "Parenting the New Teen in the Age of Anxiety". "Me alegra que haya buena información relacionada con la salud mental disponible para nuestros jóvenes en una plataforma que los atrae".

"Dicho esto, estos cambios no son suficientes", agregó Duffy. Los adolescentes a menudo confían en el contenido de TikTok para diagnosticarse y tratarse a sí mismos, lo que puede ser peligroso sin la supervisión de un adulto. "Es fundamental que TikTok deje en claro que su plataforma no sustituye la atención directa de salud mental". En la parte inferior de su "Guía de bienestar", TikTok afirma que las guías son solo para fines informativos y educativos y no están "destinadas a proporcionar servicios médicos o de salud mental".

Además, las guías, que fueron creadas con la ayuda de organizaciones expertas como Crisis Text Line, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, Live for Tomorrow, Samaritans of Singapore, Samaritans (Reino Unido) y la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación, existen en Centro de Seguridad de TikTok.

Para acceder a ellos, los usuarios deben ir a su perfil, hacer clic en el ícono de menú en la esquina superior derecha y luego desplazarse hacia abajo hasta la sección "Apoyo", donde pueden hacer clic en "Centro de Seguridad".

"Lo general con la experiencia del usuario es que todo lo importante debe estar a un clic o menos del usuario", dijo Parent. "Ponerlo con varios clics forma una barrera".

TikTok ya tenía etiquetas de advertencia y pantallas de inclusión voluntaria en videos con contenido sensible o angustioso. La compañía está ampliando eso al aplicar las advertencias a los resultados de búsqueda también, para frases como "maquillaje aterrador".

Ofrecer advertencias de material sensible desencadenante es cortés en ciertos entornos, pero la investigación ha demostrado que estas advertencias pueden ser un arma de doble filo, ya que las personas a veces pueden incorporar cada vez más el trauma en su identidad en lugar de ver el contenido desencadenante como algo que procesar para volverse más saludables, dijo Parent.

"Termina tal vez en lo que, en psicología, llamaríamos un comportamiento de seguridad, que suena agradable, pero en realidad no es saludable", dijo Parent. "Es como una persona que le tiene miedo a las arañas y nunca le enseñas una foto de arañas; bueno, nunca dejará de tener miedo de las arañas".

Consejos para padres y adolescentes

Es importante tener una comunicación abierta con los adolescentes antes de que surjan problemas, dijo Parent. Si los padres sospechan que el uso de las redes sociales por parte de sus hijos adolescentes está dañando su salud mental, no deben castigarlos, agregó; en su lugar, deben contratar a un profesional de la salud mental que pueda mediar en esas conversaciones de maneras que puedan resonar mejor con los jóvenes.

Además, recuerda que el uso problemático de las redes sociales relacionado con cuestiones como la imagen corporal puede ser más un síntoma que la causa del problema del adolescente, según Parent.

"Las preocupaciones por la imagen corporal existían mucho antes de las redes sociales. Y ahora vivimos en una era en la que puedes ir a las redes sociales y encontrar imágenes de personas como modelos que nunca antes habías visto", dijo Parent. "Antes, eran un grupo de blancos y tal vez Tyra Banks, y todos eran delgados y tenían un aspecto particular".

Los padres deben familiarizarse con las plataformas de redes sociales, especialmente los elementos relacionados con la salud mental, y hablar abiertamente con sus hijos adolescentes sobre lo que están presenciando, dijo Duffy.

Para los adolescentes, ser consciente del engaño común en las redes sociales, como los filtros cosméticos y las ediciones, y cambiar su consumo de las redes sociales puede ayudar.

Líneas telefónicas de ayuda para casos de suicidio

Si vives en EE. UU. y tienes pensamientos suicidas, puedes llamar al 1-800-273-8255 para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que brinda apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana para personas en crisis o angustia suicida. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si ves lenguaje suicida en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Para asistencia en caso de crisis en español, llama al 1-888-628-9454.

Si vives fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Entra aquí para ver dónde buscar ayuda en países de América Latina y España.

