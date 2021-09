Palacio de Buckingham confirma que la reina Isabel envió un mensaje de felicitación a Corea del Norte

Londres (CNN) -- La reina Isabel envió un mensaje de felicitación al pueblo de Corea del Norte en su día nacional, dijo a CNN un portavoz del Palacio de Buckingham.

El mensaje fue enviado en nombre de la reina por la Oficina de Desarrollo y Commonwealth (FCDO) del Reino Unido "como se ha hecho antes", dijo el portavoz.

Esta es una práctica estándar en otros días nacionales en todo el mundo, agregó el Palacio. "Su Majestad en todos los tratos con otros Jefes de Estado actúa siguiendo el consejo de la FCDO", dijo el portavoz.

"Como en años anteriores, Su Majestad la Reina envió un mensaje a la gente de la RPDC con motivo de su Día Nacional", agregó un portavoz de la FCDO del Reino Unido.

Corea del Norte celebró su día nacional, para conmemorar el 73 aniversario de su fundación, el 9 de septiembre. Conmemoró la fecha con un desfile militar a mitad de la noche en Pyongyang. El líder norcoreano Kim Jong Un apareció en una plataforma en la plaza Kim Il Sung y saludó a la multitud, pero no se mencionó su discurso, de acuerdo con el medio estatal Rodong Sinmun.

Corea del Norte realiza un desfile militar a mitad de la noche

El medio de comunicación estatal norcoreano KCNA publicó el mensaje el lunes, informando que "Kim Jong Un, presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), recibió un mensaje de saludo de Isabel II, reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 7 de septiembre ".

Según KCNA, el mensaje decía: "Mientras el pueblo de la República Popular Democrática de Corea celebra su Día Nacional, les envío mis mejores deseos para el futuro".

El país notoriamente solitario cortó casi todos sus vínculos con el mundo exterior en 2020 para evitar una afluencia de casos de coronavirus. Corea del Norte no ha informado de un brote importante de covid-19, y no ha habido indicios de que haya ocurrido uno, aunque los expertos dudan de la afirmación de Pyongyang de que el país no ha visto un solo caso del virus.

La mayoría, si no todos, los diplomáticos y trabajadores humanitarios extranjeros han abandonado el país, citando escasez de bienes y restricciones extremas en la vida diaria.

Corea del Norte dispara dos misiles balísticos, dice el ejército de Corea del Sur

En junio, Kim despidió a varios altos funcionarios que no hicieron cumplir la estricta prevención del covid-19 de Corea del Norte, informó la agencia estatal de noticias KCNA.

Parece que algunos miembros de las altas esferas del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea fueron reemplazados, dijo KCNA.

Max Foster de CNN informó desde Londres, Inglaterra, y Gawon Bae desde Seúl, Corea del Sur.

