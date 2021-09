Así es Sam Asghari, el prometido de Britney Spears

(CNN) -- Cuando Sam Asghari necesita un buen consejo, acude a sus hermanas.

"Cuando necesito una opinión honesta, acudo a mis hermanas", le dijo Asghari a Men's Health. "Aprendí mucho sobre las mujeres de ellas y aprendí mucho sobre el respeto a las mujeres".

Deben haberle enseñado bien porque ahora está comprometido con Britney Spears, su novia desde hace más de cuatro años.

Esto es lo que sabemos sobre él.

Britney Spears anuncia compromiso con Sam Asghari

Tiene sentido del humor

Después de que Britney Spears anunciara en su cuenta de Instagram verificada que Asghari había hecho la pregunta de si se quería casar con él, la actriz Octavia Spencer dejó un comentario.

"Haz que firme un acuerdo prenupcial", escribió Spencer.

En lugar de ofenderse, Asghari le respondió a Spencer con el emoji de 100 para representar estar de acuerdo el 100%.

El comentario de Spencer recibió más de 25.000 me gusta. Asghari también recurrió a su Instastory para asegurarles a todos que se produciría un acuerdo prenupcial.

"¡Gracias a todos los que están preocupados por el acuerdo prenupcial!", escribió. "Por supuesto que vamos a conseguir un acuerdo prenupcial para proteger mi colección de jeeps y zapatos en caso de que ella me abandone algún día".

El fitness es lo suyo

El entrenador personal de 27 años convertido en actor tiene un negocio en línea llamado Asghari Fitness, que ofrece entrenamiento personalizado de nutrición y fitness.

Él y Spears tienen un compromiso compartido con el atletismo.

"Mucha gente no entiende que es una atleta loca. Jugamos tenis juntos", le dijo a Men's Fitness. "Jugamos al ping-pong juntos. Ella es muy buena en el ping-pong. Es una competencia real".

Spears publicó un video en TikTok de ella y Asghari haciendo ejercicio juntos en mayo.

"Estoy agradecida de tener a Sam para mantenerme en forma", escribió la cantante. "Las parejas que hacen ejercicio juntas, permanecen juntas".

Está aquí para la felicidad de Britney

Si bien la entrevista de Men's Fitness ocurrió antes de su reciente compromiso, Asghari ya sonaba como un esposo cariñoso.

"Solo quiero que ella sea feliz, si eso la hace feliz lo haré", le dijo a la publicación. "No voy a discutir. ¿Cómo es que dice ese dicho? 'Esposa feliz, vida feliz".

Puede aguantar la fama

Aunque muchos lo han acusado de usar a Spears para exponerse, Asghari dijo que "la fama no es un trabajo".

"No quiero tomarlo demasiado en serio. Y no creo que eso vaya a cambiar nunca, para ser honesto", dijo. "No quiero ensuciar mi felicidad o ensuciar mi espíritu. Ninguna fama en el mundo vale eso".

