Alexandria Ocasio-Cortez viste una importante declaración política en la Met Gala 2021

(CNN) -- La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez asistió a la Met Gala 2021 el lunes por la noche con un mensaje para los estadounidenses en color rojo brillante: "Impuestos a los ricos".

Ataviada con un vestido blanco con hombros descubiertos de la marca de diseñadores con sede en Brooklyn Brother Vellies, la política de Nueva York reveló la declaración, garabateada con letras en negrita en la parte posterior de su vestido, mientras subía los escalones del Museo Metropolitano de Arte.

Haciendo su debut en la Met Gala, Ocasio-Cortez completó el look con aros de oro característicos y una flor rosa prendida en su moño.

Hablando con los reporteros en el evento, explicó por qué había llevado su mensaje a la Met Gala, un evento al que asistieron muchas de las estrellas más grandes y ricas de Hollywood.

"Cuando hablamos de apoyar a las familias trabajadoras y cuando hablamos de tener un código tributario justo, a menudo esta conversación ocurre entre la gente trabajadora y de clase media (en) el Senado.

"Creo que es hora de que llevemos a todas las clases a la conversación", continuó.

La elección del vestido blanco de Ocasio-Cortez se hizo eco de la larga historia de las congresistas estadounidenses vistiendo ese tono en referencia al movimiento del sufragio femenino. Ella llevó un traje blanco en su ceremonia de juramentación en 2019, y más tarde dijo en Twitter que fue en homenaje a "las mujeres que allanaron el camino antes que yo, y para todas las mujeres por venir".

Ocasio-Cortez estuvo acompañada en la alfombra roja de color crema por la directora creativa de Brother Vellies, Aurora James, quien es conocida por encabezar la iniciativa "15% Pledge" (Compromiso del 15%). La iniciativa, que comenzó en Instagram, insta a los minoristas y corporaciones a comprometer el 15% de su poder adquisitivo para apoyar a las empresas de propietarios negros.

Hubo otros mensajes exhibidos en la recaudación de fondos anual, que genera dinero para el Instituto del Traje del Met y toma prestado su tema de la última exposición del museo (este año, "In America: A Lexicon of Fashion"). Más temprano se vio a la estrella del fútbol Megan Rapinoe con un bolso que decía "In Gay We Trust", mientras que la también congresista Carolyn B. Maloney llegó con un vestido vibrante cubierto de un texto que decía "Igualdad de derechos para las mujeres".

En Twitter, Maloney se refirió a su atrevido atuendo, que celebra la 19ª enmienda, que otorga a las mujeres el derecho al voto. Ella escribió: "En todo el país, los derechos de las mujeres están siendo atacados".

"A medida que el Instituto del Traje del Met reabre (con su) exhibición inaugural que celebra a los diseñadores estadounidenses, llamo a la certificación de la ERA (Enmienda de Igualdad de Derechos) para que las mujeres puedan ser iguales de una vez por todas", continuó.

