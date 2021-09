Lo que podemos esperar del evento Apple donde se lanzará el iPhone 13

(CNN) -- Una batería de iPhone más grande que dura más. Un sistema de cámara de forma diagonal. Y un terabyte de almacenamiento.

Estos son algunos de los últimos rumores sobre lo que Apple puede anunciar durante un evento mediático muy esperado este martes, donde se espera que la empresa revele la última línea de iPhone.

En un evento virtual realizado desde su sede de Cupertino, California, es probable que la compañía presente cuatro nuevos iPhones: el iPhone 13 mini, el iPhone 13, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max. La compañía también puede presentar nuevos AirPods, un nuevo Apple Watch y algo relacionado con la realidad aumentada.

Es probable que los dispositivos iPhone 13 no tengan cambios de diseño revolucionarios. De hecho, probablemente se verán muy similares a los modelos del año pasado, con algunas excepciones. Pero hay una larga lista de posibles cambios de funciones bajo la manga, incluidas actualizaciones permanentes como un procesador más rápido, capacidades mejoradas de la cámara y una mejor duración de la batería.

Hay mucho en juego para Apple. El iPhone sigue siendo un importante impulsor de ingresos y es fundamental para su ecosistema de productos. En abril, Apple informó ventas trimestrales de iPhone de casi US$ 48.000 millones, un aumento masivo del 65% con respecto al año anterior, impulsado por la demanda de su iPhone 12 con capacidad 5G (Apple ya no revela la cantidad de unidades de iPhone vendidas). Ahora debe incitar a los clientes a gastar más de US$ 1.000 en algunos modelos de la próxima generación.

"Claramente, Apple no tiene que hacer mucho", dijo David McQueen, director de la firma de investigación de mercado ABI Research. "A pesar de los precios relativamente altos, los consumidores seguirán comprando y adquiriendo productos Apple, en parte debido a la solidez de la marca y la calidad de los productos, y en parte porque ya han invertido mucho en el ecosistema de Apple".

Esto es lo que puede esperar del gran evento de Apple, que comienza a la 1 pm ET en su sitio web.

No más ranura en la pantalla

Puede haber al menos un ajuste notable en el diseño del teléfono: Apple finalmente podría eliminar esa ranura en la parte superior de su pantalla, que contiene su cámara TrueDepth, parlantes, micrófono y otros sensores, para ofrecer una vista menos obstruida de la pantalla táctil.

Cuando Apple debutó con el iPhone X en 2017, apareció en los titulares por eliminar el botón Inicio e incluir biseles más pequeños alrededor del marco para liberar espacio en la pantalla. Pero había esa muesca poco atractiva cerca de la parte superior. Ahora Apple puede eliminarlo todo junto, posiblemente reposicionando los componentes en los biseles.

El dispositivo también podría tener una pantalla siempre encendida y un Touch ID debajo de la pantalla.

Cámaras diagonales, más almacenamiento y baterías mejores y más grandes

Se rumora que el iPhone 13 y el iPhone 13 mini, más económico, tienen dos lentes de cámara trasera colocados en diagonal por primera vez, potencialmente para dejar espacio para un sensor más grande.

Mientras tanto, las tres lentes de la cámara trasera en los modelos de iPhone 13 Pro podrían venir en diferentes tamaños y ubicarse dentro de una protuberancia más gruesa, según se informa para avances con estabilización. Las nuevas funciones de la cámara podrían incluir el modo de retrato para videos y soporte de astrofotografía para tomar fotografías del cielo nocturno.

Otras actualizaciones pueden incluir soporte de tecnología satelital para enviar mensajes en situaciones de emergencia, una frecuencia de actualización más rápida para un mejor juego, un chip 5G mejorado y una batería más grande que promete durar todo el día. (Es posible que también lleguen baterías más grandes y mejores al iPhone 13 mini de 5,4 pulgadas, lo que ayudará a abordar una de las quejas comunes del teléfono 5G más pequeño, delgado y liviano de Apple y potencialmente impulsar sus ventas mediocres).

En una nota reciente para inversionistas, el analista de Wedbush, Dan Ives, dijo que el iPhone 13 podría venir con una opción de almacenamiento de 1 terabyte, el doble de la capacidad de almacenamiento actual máxima del Pro de 512 GB.

Más allá de eso, existe la posibilidad de que la realidad aumentada también sea un enfoque. La imagen incluida en la invitación de prensa de este año presentaba un logotipo de Apple sobre un lago. Cuando los usuarios tocaron la misma imagen en el sitio web de Apple, se abrió una herramienta de realidad aumentada.

Nuevos AirPods y Apple Watches

La compañía podría presentar el nuevo modelo Apple Watch Series 7 con funciones de salud actualizadas y una mejor duración de la batería. Aunque no se espera que algunas de las características más importantes, como el monitoreo de glucosa y las lecturas de temperatura corporal, lleguen hasta el próximo año, Apple puede anunciar una pantalla un poco más grande, bordes más delgados y un procesador más rápido.

Apple también puede mostrar sus AirPods de próxima generación, con un diseño más en línea con sus AirPods Pro de gama alta con soporte de audio espacial y controles táctiles. Se rumorea que los auriculares vienen con un estuche de carga rediseñado que incluye una batería un 20% más grande para que las personas puedan usar más con una sola carga.

Acercándonos a un futuro inalámbrico

Durante meses, ha habido rumores de que Apple está a punto de eliminar el puerto Lightning de sus iPhones. El movimiento en esa dirección comenzó hace años con la remoción del cable y el enchufe de la caja y continuó con la introducción de MagSafe, un cargador inalámbrico conectado magnéticamente que se coloca y desconecta en la parte posterior de la funda de un iPhone.

Es probable que la reducción del puerto no suceda todavía; para empezar, sus socios MagSafe deben estar preparados con más cargadores inalámbricos, pero se dice que la compañía está trabajando para expandir y mejorar los accesorios compatibles para que sus iPhones estén más preparados para un futuro inalámbrico.

¿Un aumento de precio?

También podría haber al menos una actualización no deseada este año: precios más altos.

Apple tiende a mantener el costo de sus nuevos iPhones relativamente cerca de sus modelos anteriores más recientes, pero los precios del iPhone 13 podrían ser un poco más altos este año debido a problemas actuales con el suministro de chips.

"A pesar de los altos márgenes de ganancia de sus iPhones, no sería sorprendente que Apple traspasara este aumento al consumidor, lo que podría llevar los precios de sus iPhones a su nivel más alto", dijo McQueen.

Es posible que un ligero cambio de precio no disuada a las personas de actualizarse a un iPhone 13. Pero considerando que los modelos del iPhone 12 Pro comienzan en el rango de cuatro cifras, no está claro cuántas personas más estarán dispuestas a pagar por unas pocas mejoras incrementales.

