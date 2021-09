Tres estados en EE.UU. ya vacunaron a dos tercios de sus residentes. Mientras tanto, en el resto del país los pacientes no inmunizados desbordan hospitales

(CNN) -- Nuevos datos muestran que 26 estados han vacunado completamente a más de la mitad de sus residentes, y los que tienen las tasas de vacunación más altas registran los niveles más bajos de contagios por covid-19.

Vermont, Connecticut y Massachusetts han vacunado completamente al menos a dos tercios de su población, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).

¿Cómo avanza la vacunación contra el covid-19 en América Latina? Mira aquí la tasa por país

Estos tres estados también se encuentran entre los que menos casos nuevos de covid-19 per cápita han registrado en la última semana, según los datos de los CDC.

Pero en otros lugares, los hospitales se están llenando de pacientes no vacunados de covid-19.

"En realidad registramos la tasa más baja de UCI (Unidades de cuidados intensivos) disponibles que hemos tenido desde el comienzo de esta crisis, en parte debido a los no vacunados contra el covid-19 y luego por otros tipos de trauma que aumentan estacionalmente en esta época del año", dijo el viernes Jared Polis, gobernador de Colorado por el partido demócrata.

Impacto del plan de Biden contra covid-19 en empleados 1:04

"Algunos hospitales están llegando muy cerca de sus límites de capacidad. Y eso no estaría ocurriendo si la gente estuviera vacunada".

En Florida, los pacientes con covid-19 ocupan 27 de las 28 camas de la UCI del Hospital St. Anthony en San Petersburgo, dijo el presidente del hospital, Scott Smith.

Dijo que alrededor del 85% de los pacientes de covid-19 del hospital no están vacunados.

Algunos de los hospitalizados piden la vacuna contra el covid-19 demasiado tarde, dijo el neumólogo Dr. Hudman Hoo, director médico de la sala de la UCI del St. Anthony.

"Hemos tenido pacientes que vienen y piden: '¿Puedo vacunarme ahora?' Pero no entienden que es algo que debe ser preventivo", dijo Hoo.

Más del 43% de las camas de la UCI de Florida estaban ocupadas por pacientes con covid-19, según datos del sábado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.. En todo el país, alrededor del 31% de las camas de la UCI estaban ocupadas por pacientes de covid-19.

Nuevo estudio demuestra eficacia de vacunas contra la hospitalización

A pesar del predominio de la variante Delta, más contagiosa, las vacunas siguen siendo muy eficaces contra la hospitalización por covid-19, según un nuevo estudio de los CDC.

Antes de morir de covid, rogó a sus seguidores vacunarse 1:25

Entre todas las edades, la vacuna Moderna tuvo una eficacia del 95% contra la hospitalización, mientras que la vacuna de Pfizer/BioNTech tuvo una eficacia del 80% y la de Johnson & Johnson del 60%, según el estudio.

Pero entre los mayores de 75 años, el estudio encontró que la efectividad de la vacuna contra la hospitalización era del 76%, en comparación con el 89% de los adultos menores de 75 años.

"Totalmente vacunado" sigue significando que han pasado al menos dos semanas desde la segunda dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech o Moderna, o al menos dos semanas desde la vacuna Johnson & Johnson de dosis única.

Pero como las autoridades sanitarias federales consideran una dosis de refuerzo para la mayoría de los estadounidenses, la definición de totalmente vacunado puede cambiar, dijo el viernes la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC. "Preveo que con el tiempo eso puede actualizarse, pero dejaremos que nuestros asesores nos den algunas recomendaciones", dijo Walensky.

Mandatos de vacunación ayudarán a la economía, dice Casa Blanca

Los nuevos requisitos de vacunación anunciados recientemente por el Presidente Joe Biden han sido recibidos con elogios y críticas.

Vivek Murthy, director general de Sanidad de Estados Unidos.

Las empresas que deseen que sus empleados vuelvan al trabajo y permanezcan en él se beneficiarán de los requisitos de vacunación, según Vivek Murthy, director general de Sanidad de Estados Unidos.

"Muchas empresas están realmente aliviadas de que se pongan en marcha", dijo Murthy a CNN este domingo. "Hemos escuchado muchos comentarios de la Mesa Redonda de Negocios y otros que esto nos ayudará a crear lugares de trabajo más seguros".

Unas tasas de vacunación elevadas beneficiarían a los empleados, no sólo a los empresarios, dijo Murthy.

"Si en última instancia queremos no sólo que la gente vuelva a trabajar, sino que se mantenga en el trabajo, si queremos que los trabajadores sepan: 'Oye, voy a volver al lugar de trabajo y va a ser seguro', estas vacunas ayudarán a la gente a hacerlo", dijo.

"Y creo que eso no sólo mejorará la salud pública, sino que dará a la gente algo más de tranquilidad".

El Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergia y Enfermedades Infecciosas, dijo este domingo que podrían ser necesarios "muchos, muchos" más mandatos de vacunación para acabar con la pandemia. Los mandatos escolares y empresariales marcarían la diferencia, dijo.

El Dr. Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE.UU.

"Creo que eso va a dar la vuelta a esto, porque no creo que la gente vaya a querer no ir a trabajar o no ir al colegio o no ir a la universidad. Lo van a hacer", dijo Fauci a Jen Christensen, de CNN, en una entrevista en la convención de la NLGJA, la Asociación de Periodistas LGBTQ.

"Te gustaría que lo hicieran de forma totalmente voluntaria, pero si eso no funciona, tienes que recurrir a las alternativas". La combinación de la variante Delta, muy contagiosa, y los reticentes a la vacuna ha colocado a Estados Unidos en un "periodo muy difícil" de la pandemia de covid-19, dijo Fauci.

"Tenemos una situación realmente desafortunada en la que tenemos un grupo de personas bastante duro al que estamos intentando persuadir, u obligar, si no están persuadidos, a vacunarse", dijo Fauci. "Tenemos las herramientas para acabar con esto y, sin embargo, no lo estamos haciendo".

Pruebas de covid-19 ayudan a evitar las cuarentenas escolares, según experto

Mientras las escuelas luchan contra los brotes de covid-19 y las cuarentenas, un ex funcionario federal de salud dijo que las pruebas eficaces de coronavirus pueden reducir los brotes.

El Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., afirmó que la colocación de los estudiantes en "burbujas" en las escuelas y las pruebas asintomáticas de rutina pueden ayudar a reducir la transmisión en las escuelas.

"En lugar de poner en cuarentena a toda la clase, se les hace una prueba en serie para asegurarse de que no se ha producido una exposición que haya dado lugar a un caso posterior, y así se pueden utilizar las pruebas para evitar las cuarentenas", dijo Gottlieb durante un evento de Axios el viernes.

Dijo que aunque las tasas de casos de covid-19 pueden estar disminuyendo en algunos grupos de edad avanzada, "sigue aumentando en los niños en edad escolar."

Con información de Randi Kaye, Jessica Firger, Virginia Langmaid, Deanna Hackney y Deidre McPhillips.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.