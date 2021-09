Muchos más mandatos de vacunación pueden ser necesarios para poner fin a la pandemia de covid-19, dice Fauci

(CNN) -- Millones de estadounidenses todavía necesitan vacunarse para frenar o detener la propagación de covid-19. Y lograr que la pandemia esté bajo control podría requerir "muchos, muchos" mandatos de vacunación más, dijo el Dr. Anthony Fauci.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que si no se persuade a más personas para que se vacunen mediante mensajes de funcionarios de salud y "mensajeros políticos de confianza", pueden ser necesarios mandatos adicionales en escuelas y empresas.

"Creo que eso va a cambiar esto porque no creo que la gente quiera no ir a trabajar o no ir a la universidad... Lo harán", le dijo Fauci a Jen Christensen de CNN durante una entrevista en la NLGJA, la convención de la Asociación de Periodistas LGBTQ, el domingo. "A uno le gustaría que lo hicieran de forma totalmente voluntaria, pero si eso no funciona, hay que ir a las alternativas".

La combinación de la variante delta altamente contagiosa y las dudas ante las vacunas ha puesto a Estados Unidos en un "período muy difícil" de la pandemia de covid-19, dijo Fauci.

De la población elegible en EE.UU., que actualmente está limitada a personas de 12 años o más, el 63% está completamente vacunada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Los expertos y funcionarios de la salud apuntan a que la gran mayoría de la población se vacune para controlar la propagación.

No vacunarse contra el covid-19 es como conducir en estado de ebriedad, dice un experto en salud

La semana pasada, el presidente Joe Biden anunció nuevos requisitos de vacunas, que incluyen un mandato para que las empresas con más de 100 empleados requieran vacunas o pruebas regulares para los empleados. El plan fue recibido con elogios y críticas.

Las empresas que desean que los empleados regresen al trabajo y permanezcan en el trabajo se beneficiarán de los requisitos de vacunación, dijo el Dr. Vivek Murthy, director general de Sanidad de EE.UU. El mandato también beneficiará a los empleados, agregó.

"Creo que eso no solo mejorará la salud pública, sino que le dará a la gente un poco más de tranquilidad", dijo Murthy a CNN el domingo.

Pero el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, argumentó que los requisitos pueden ser contraproducentes.

"Tenemos que superar la resistencia", dijo Hutchinson el domingo en "Meet the Press" de NBC. "Este es un virus muy serio y mortal y estamos todos juntos tratando de lograr un mayor nivel de vacunación en la población. El problema es que estoy tratando de vencer la resistencia, pero las acciones del presidente en un mandato endurecen la resistencia".

Un letrero indica que se requiere una prueba de vacunación de covid-19 afuera de Langer's Deli en Los Ángeles el 7 de agosto.

A medida que continúa el debate sobre los mandatos, algunos hospitales están sintiendo el impacto del rezago en las tasas de vacunación.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, hizo sonar la alarma el viernes y dijo: "De hecho, tenemos la tasa de UCI disponible más baja que hemos tenido desde el comienzo de esta crisis, en parte debido a los no vacunados contra el covid y solo a otros tipos de trauma que aumentan estacionalmente en esta época del año".

Polis dijo que algunos hospitales en su estado "están llegando muy cerca de sus límites de capacidad. Y eso no estaría sucediendo si la gente estuviera vacunada".

Esto dicen los padres sobre el mandato de vacunación contra el covid-19 en las escuelas de Los Ángeles

Los niños podrían tener acceso a las vacunas antes de Halloween

¿Debería EE.UU. comenzar a vacunar a menores de 12 años? 1:20

Los padres preocupados por proteger a sus hijos pequeños del virus podrían tener acceso a las vacunas para ellos antes de Halloween, dijo el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El Dr. Scott Gottlieb, que es miembro de la junta de Pfizer, dijo a CBS el domingo "Face the Nation" que se espera que la compañía tenga datos sobre vacunas para niños de 5 a 11 años listos para la FDA a fines de septiembre.

"La FDA dice que será cuestión de semanas, no meses, determinar si autorizarán las vacunas para niños de entre 5 y 11 años. Yo interpreto que tal vez sea cuatro semanas, tal vez seis semanas", dijo Gottlieb.

Aunque tiene la esperanza de que pronto estén disponibles las vacunas para niños pequeños, la FDA advirtió a los padres que no se apresuren a vacunar a sus hijos antes de la aprobación de la agencia.

"Los niños no son adultos pequeños, y los problemas que pueden abordarse en los ensayos de vacunas pediátricas pueden incluir si existe la necesidad de diferentes dosis o formulaciones de diferentes concentraciones de vacunas que ya se usan para adultos", dijo la FDA en un comunicado el viernes.

El covid-19 arrasa con esta zona rural de Estados Unidos, pero vacunarse se sigue considerando una traición

Hasta que sea seguro vacunar a ese grupo de edad, el Dr. James Versalovic, patólogo en jefe del Texas Children's Hospital, le dijo a CBS que la prevención es crucial.

"Además de la prevención... debemos continuar enfatizando a todos los padres y familias la importancia del diagnóstico oportuno mediante pruebas", dijo Versalovic. "Y luego clasifique la atención de manera adecuada. Decida si ese niño necesita atención hospitalaria. Sabemos cómo tratar a los niños en este punto de la pandemia".

Nueva York da la bienvenida de nuevo al 100% de los estudiantes

La preocupación por el riesgo de que los niños se infecten ha aumentado a medida que muchos regresan a sus aulas para un nuevo año escolar.

El lunes es la primera vez que las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York anticipan que el 100% de los estudiantes regresaron desde el año pasado.

"Hemos estado trabajando durante 18 meses para prepararnos para este día", dijo la rectora de Educación de Nueva York, Meisha Ross Porter, a CNN en una entrevista el viernes.

En cuanto a las preocupaciones de seguridad, todos los estudiantes y maestros que regresen a la escuela el lunes deberán usar máscaras y la ciudad anunció previamente un mandato de vacunación para todos los empleados de las escuelas públicas que sin optar por las pruebas.

La semana pasada, el alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, anunció que el 72% de los maestros están vacunados y el 65% de los estudiantes de 12 a 17 años han recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19.

El viernes, la Federación Unida de Maestros dijo en un comunicado que un árbitro independiente decidió que a los maestros que tienen exenciones documentadas o religiosas se les debe ofrecer una asignación fuera de aula.

En algunas partes del país, el regreso al campus ha coincidido con un aumento en los casos pediátricos.

Las escuelas no verían un gran aumento en los casos de covid-19 si siguen estas medidas, dice Fauci

En el Texas Children's Hospital, Versalovic dijo: "Seguimos estando en un altiplano. La realidad es que podemos dirigirnos a otro pico, o a otro valle si todos nos unimos".

Gottlieb dijo que aunque las tasas de casos de covid-19 pueden estar disminuyendo en algunos grupos de mayor edad, "la única categoría de edad en la que continúa aumentando es en los niños en edad escolar".

Poner a los estudiantes en "grupos" en las escuelas y realizar pruebas asintomáticas de rutina puede ayudar a reducir la transmisión, dijo Gottlieb.

"En lugar de poner en cuarentena a toda el aula, simplemente les haces pruebas en serie para asegurarte de que no tuviste una exposición que condujo a un caso posterior y para que realmente puedas usar las pruebas para evitar las cuarentenas", dijo Gottlieb durante un evento de Axios el viernes.

Jen Christensen, Jessica Firger, Elizabeth Stuart, Dakin Andone, Aya Elamroussi y Holly Yan de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.