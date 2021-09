Algunos de los reportajes más emblemáticos del 11S ya no existen. ¿El culpable? Adobe Flash

(CNN Business) -- El periodismo se considera frecuentemente como el primer borrador de la historia, pero ¿qué sucede cuando ese borrador se escribe en un software que se ha vuelto obsoleto?

El hecho de que Adobe dejara de dar soporte a Flash --su otrora omnipresente reproductor de contenidos multimedia-- el año pasado, significó que algunas de las coberturas informativas de los atentados del 11 de septiembre y otros grandes acontecimientos de los primeros tiempos del periodismo en línea ya no son accesibles.

Por ejemplo, The Washington Post y ABC News tienen una interfaz rotas dentro de su cobertura del 11 de septiembre, visibles en The Internet Archive. La cobertura en línea de CNN del 11 de septiembre también sufrió por el fin de Flash.

Esto significa que lo que antes era una explicación interactiva de cómo se estrellaron los aviones contra el World Trade Center o una historia visualmente rica sobre el lugar donde se encontraban algunos sobrevivientes de los atentados es ahora, en el mejor de los casos, una imagen fija que no funciona o, en el peor de los casos, un cuadro gris que informa a los lectores de que "Adobe Flash player ya no es compatible".

Una pieza interactiva de ABC News en la que se detallaban las trayectorias de vuelo de los aviones que se estrellaron contra el las Torres Gemelas del World Trade Center ya no se puede ver porque estaba construida con Adobe Flash.

Dan Pacheco, profesor de prácticas y presidente de innovación periodística en la Newhouse School de la Universidad de Syracuse, ha sufrido el problema de primera mano. Como productor en línea del sitio web del diario The Washington Post a finales de la década de 1990 y, posteriormente, de America Online, algunos de los trabajos que ayudó a construir han desaparecido.

"Se trata realmente del problema de lo que yo llamo el cementerio de Internet. Todo lo que no es un trozo de texto o una imagen plana está básicamente destinado a pudrirse y morir cuando los nuevos métodos de entrega de contenido lo sustituyan", dijo Pacheco a CNN Business.

"Siento que Internet se está pudriendo a un ritmo aún más rápido, irónicamente, debido a la innovación. No debería".

Auge y caída de Flash

Adobe Flash desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de Internet al ser la primera herramienta que facilitó la creación y visualización de animaciones, juegos y videos en línea en casi cualquier navegador y dispositivo. Estrellas animadas de los primeros tiempos de Internet como Charlie el Unicornio, Salad Fingers y el juego Club Penguin cobraron vida gracias a Flash.

El software también ayudó a que el periodismo evolucionara más allá de los periódicos impresos, la televisión y la radio, dando paso a una era de cobertura informativa digital que utilizaba mapas interactivos, visualizaciones de datos y otras formas novedosas de presentar la información al público.

"La facilidad de uso de Flash para crear visualizaciones interactivas y contenidos explorables dio forma a los primeros experimentos con la cobertura en la web y, en particular, sirvió como anticipo de lo que podía ofrecer la adición de elementos dinámicos a un reportaje", explica a CNN Business Anastasia Salter, profesora asociada de la Universidad de Florida Central y autora del libro "Flash: Building the Interactive Web".

Pero a pesar de permitir esas innovaciones, Flash también fue controvertido. En 2010, el fundador de Apple, Steve Jobs, escribió una carta mordaz en la que se quejaba de los problemas de seguridad de Flash y del hecho de que fuera un sistema patentado subyacente a gran parte de Internet. La negativa de Jobs a admitir Flash en los dispositivos iOS se consideró el inicio de su declive. Un año después, Adobe dijo que dejaría de desarrollar Flash para dispositivos móviles.

En los años siguientes, el estándar web más abierto HTML5, que permitía a los desarrolladores incrustar contenidos directamente en las páginas web, fue ganando adeptos e hizo que la extensión de Flash fuera menos útil. Flash fue cada vez más objeto de burla y desprecio por estar cargado de errores, vulnerabilidades de seguridad, agotamiento de la batería y la necesidad de un plug-in para su uso.

En 2017, Adobe anunció que retiraría Flash a finales de 2020. Algunos sistemas operativos y navegadores comenzaron a descontinuar Flash antes de tiempo, y el día oficial del "fin de la vida útil" del software llegó el 31 de diciembre de 2020, cuando Adobe terminó el soporte para Flash y animó a los usuarios a desinstalarlo porque ya no recibiría actualizaciones de seguridad.

Adobe Flash Player ha sido eliminado y piden que sea desinstalado por seguridad

Desde entonces, una gran cantidad de contenido basado en Flash en toda la web se ha vuelto inaccesible.

"Los conservacionistas de la web llevan mucho tiempo alertando sobre Flash", afirma Salter.

En algunos rincones de Internet se intentan preservar o restaurar algunos de esos contenidos. The Internet Archive ha hecho un esfuerzo por recrear, guardar y mostrar animaciones, juegos y otros medios basados en Flash mediante una herramienta emuladora llamada Ruffle. Sin embargo, ese proceso puede ser difícil y no necesariamente funcionará para salvar todo el contenido generado en Flash.

"Por desgracia, es mucho más difícil de lo que nos gustaría [restaurar el contenido de Flash], sobre todo porque 'Flash' abarca generaciones de trabajo y la complejidad del código de la plataforma creció con cada versión del lenguaje de programación de Adobe”, dijo Salter. "No puedo decir que haya visto a ninguna organización de noticias hacer el tipo de esfuerzo concertado que están haciendo las comunidades de animación, juegos y literatura electrónica para salvar esta historia".

Por su parte, un portavoz de Adobe dijo en un comunicado: "Adobe dejó de dar soporte a Flash Player a partir del 31 de diciembre de 2020. Lamentablemente, estas páginas web más antiguas ya no pueden reproducirse debido a que el plugin de Flash está bloqueado para cargarse en el navegador. Al igual que todos los estadounidenses, vimos los horribles acontecimientos del 11S y entendemos el papel tan relevante que desempeñó Flash para ayudar a los medios de comunicación a representar y contar las historias de ese trágico día".

Un software propiedad de Samsung llamado Harman también se asoció con Adobe y puede ayudar a las empresas a mantener el contenido basado en Flash.

Encontrar soluciones

Algunas redacciones se han encargado de reconstruir los contenidos en Flash. Para su cobertura del 20º aniversario del 11 de septiembre, USA Today volvió a publicar algunos artículos de 2002 que coincidían con el primer aniversario y que incluían la recreación de algunos interactivos basados en Flash. Si bien algunos de estos gráficos eran originalmente interactivos más grandes, los equipos de diseño de USA Today rehicieron algunos para que fueran más pequeños.

"Hemos jugado un poco con la limitación... porque esta es una forma más relajada y más solemne y tranquila de ver las historias", dijo Javier Zarracina, director gráfico de USA Today. "No estamos haciendo un duplicado. Estamos dando una mirada curada a lo que publicamos hace 20 años".

Cómo el 11S cambió los viajes para siempre

Una de las historias que USA Today publicó en 2002 fue una investigación sobre el sistema de ascensores del World Trade Center que incluía un gráfico en Flash que explicaba cómo la gente se quedó atrapada en ellos el 11 de septiembre de 2001. El equipo de USA Today decidió rehacer ese gráfico y lo republicó a principios de esta semana.

USA Today archivó muchos de sus antiguos interactivos almacenando los archivos originales en sus servidores. Como algunos de los interactivos en línea se convirtieron para el periódico impreso, también guardaron los gráficos estáticos. Zarracina dijo que pudo abrir algunos de los archivos hechos originalmente en el software FreeHand de Adobe en una suite de software creativo más reciente llamada Affinity.

Un reportaje interactivo de CNN sobre las secuelas del 11S dejó de funcionar tras el fin de Flash.

El diario The New York Times recuperó algunos de sus antiguos interactivos basados en Flash utilizando Ruffle, un emulador de Adobe Flash Player que forma parte de un proyecto de código abierto, dijo Jordan Cohen, director ejecutivo de comunicaciones de The New York Times.

"[The New York ]Times se preocupa por preservar la historia digital de los primeros días del periodismo en la web, y a través de varias migraciones del sitio nos hemos asegurado de preservar las páginas tal y como fueron publicadas originalmente en archive.nytimes.com", escribió Cohen en un correo electrónico. "Esperamos que en el futuro nuestros lectores puedan experimentar todos nuestros interactivos en Flash".

Pero no todas las organizaciones de medios de comunicación están tan dedicadas a archivar.

"Las empresas de noticias están en el negocio de este mismo minuto y el mañana", dijo Pacheco, el profesor de Syracuse. "No somos bibliotecas".

Jason Tuohey, redactor jefe de digital en The Boston Globe, dijo en un comunicado que su equipo planeaba "revivir parte de nuestra cobertura de archivo [para el aniversario del 11 de septiembre], pero en muchos sentidos, el mejor material que podemos ofrecer a nuestros lectores es el periodismo que pone el aniversario en contexto y perspectiva, en lugar de simplemente repetir lo que publicamos en el pasado".

Kat Downs Mulder, editora gerente de digital en The Washington Post, dijo en un comunicado que su organización de noticias ha "hecho un esfuerzo concertado para hacer que la mayoría de nuestros artículos basados en texto, imágenes, gráficos y mapas sean accesibles" en sus archivos en línea, pero agregó que no todos los proyectos se reconstruyen.

CNN y ABC News rechazaron dar detalles sobre cualquier plan para reconstruir los interactivos basados en Flash.

Un problema interminable

Las limitaciones de los archivos de las organizaciones de noticias no empiezan ni terminan con Flash. Pacheco señaló cómo su antiguo empleador, The Washington Post, ha invertido un esfuerzo significativo en TikTok. Se preguntó si estaban preservando cada video y si ese era también el caso de otras aplicaciones sociales, incluyendo la desaparición de contenido en Instagram y Snapchat.

USA Today no reconstruye cada experiencia de antaño para el consumidor de noticias de hoy. Pero algunas personas dentro de la organización de noticias están prestando especial atención a ciertos proyectos. Jim Sergent, gerente senior de gráficos en USA Today, dijo que su colega Mitchell Thorson mantiene los ojos en la funcionalidad del mapa interactivo dentro de la característica ganadora del Pulitzer, "The Wall", sobre la frontera entre Estados Unidos y México y la campaña del expresidente Donald Trump para construir un muro.

"'The Wall' es un gran ejemplo en el que hicimos un trabajo increíble y nos dimos cuenta de que, 'Vale, sí'. Queremos que esto esté ahí todo el tiempo que sea posible'", afirmó Sergent.

