ANÁLISIS | "Impeachment": ¿Debería Bill Clinton pedir perdón a Monica Lewinsky?

(CNN) -- El estreno de la serie "American Crime Story: Impeachment" este martes por la noche ha puesto al frente y al centro el escándalo de un presidente que lleva a cabo una aventura con una empleada de la Casa Blanca de veintitantos años.

Monica Lewinsky, la mujer en el centro del escándalo, ha emergido en las décadas posteriores a su romance con Bill Clinton como una poderosa defensora contra el acoso y la voz de alguien que ha sido consumida por la máquina del escándalo y logró salir del otro lado.

En una entrevista a principios de esta semana relacionada con el estreno del programa en FX, Lewinsky dijo algo importante y estimulante (al menos para mí).

La historia de Bill Clinton y Monica Lewinsky llega a la TV 1:18

Savannah Guthrie de NBC le preguntó a Lewinsky si Clinton "le debía una disculpa después de todos estos años".

"Él debería querer disculparse de la misma manera que yo quiero disculparme por cualquier oportunidad que tenga con las personas a las que mis acciones han lastimado", respondió Lewinsky.

Clinton nunca se ha disculpado rotundamente con Lewinsky por su comportamiento con alguien que no solo era mucho, mucho más joven que él, sino también alguien que trabajaba para él.

En un documental de Hulu de 2020 centrado en su esposa, Bill Clinton ofreció un comentario poco común sobre su relación con Lewinsky.

"Me siento terrible por el hecho de que la vida de Monica Lewinsky fue definida por eso, creo que injustamente", dijo el expresidente. "A lo largo de los años, la vi tratando de volver a tener una vida normal. Pero tienes que decidir cómo definir lo normal".

Lo cual, en caso de que te lo hayas perdido, no es un "lo siento".

Ahora hay quienes —ya sabes quién— notarán que el último ocupante de la Casa Blanca fue acusado de un comportamiento con mujeres mucho más serio que una relación consensuada entre Clinton y Lewinsky.

Y, sí, el juego de qué pasa siempre funciona. Por eso es tan popular.

Pero la experiencia de Lewinsky —y sus comentarios a Guthrie— hablan, para mí, de una pregunta más amplia: ¿Qué le debemos todos?

Bill Clinton habla de Lewinsky en la serie 'Hillary' 0:45

El escándalo Clinton-Lewinsky

En 1998, cuando salió el informe Starr, que detallaba la relación entre un presidente y una pasante, lo leí con alegría, sin pensar realmente en el hecho de que Lewinsky era solo una veinteañera como yo que, de la noche a la mañana, se había vuelto famosa por todas las razones equivocadas.

El ya de los cuarenta y tantos —no preguntes dónde aterrizo en ese espectro— lo veo todo de manera diferente. Nunca quisiera que mi vida, o la vida de mis hijos, se definiera por las peores decisiones que tomamos a los 23.

Eso es lo que le pasó a Lewinsky. Y yo, por mi parte, lamento la pequeña parte que jugué en eso.

El punto: Lewinsky no está exigiendo una disculpa después de todos estos años. Pero eso no significa que Bill Clinton no le deba una.

