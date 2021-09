Nancy Pelosi anuncia formación de comisión selecta para investigar ataque al Capitolio

(CNN) -- La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este jueves que creará una comisión especial para investigar el ataque del 6 de enero en el Capitolio, después de que los republicanos bloquearan la formación de una comisión independiente. La comisión selecta agrupará las diversas investigaciones demócratas de la Cámara de Representantes sobre los acontecimientos que rodearon la insurrección mortal en un solo esfuerzo para examinar lo que llevó a los partidarios de Donald Trump a irrumpir en el Capitolio e interrumpir la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden en noviembre de 2020.

Pelosi dijo que habían pasado cuatro semanas desde que los republicanos del Senado bloquearon la comisión, y no parecía que fueran a cambiar de opinión, por lo que ahora estaba avanzando con una comisión selecta.

"Esta mañana, con gran solemnidad y tristeza, estoy anunciando que la Cámara establecerá una comisión selecta sobre la insurrección del 6 de enero", dijo Pelosi. "La comisión selecta investigará e informará sobre los hechos y las causas del ataque e informará de recomendaciones para la prevención de cualquier ataque futuro".

CNN informó el martes que Pelosi impulsaría la comisión selecta, aunque negó en ese momento que hubiera tomado ya una decisión. Pero dos días más tarde, Pelosi anunció su creación.

La comisión selecta seguramente desencadenará una batalla política sobre la investigación de la insurrección del 6 de enero con los republicanos, que han acusado a los demócratas de seguir investigando enero por razones políticas.

"Estoy seguro de que será político porque ésa es la forma en que ella lo ha manejado", dijo el miércoles el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tras las informaciones de que Pelosi seguiría adelante con la comisión selecta.

Pero los demócratas han insistido en que es necesario llevar a cabo una investigación definitiva, sobre todo porque algunos republicanos han intentado restar importancia a la violencia que se produjo o difundir teorías conspirativas sobre quién llevó a cabo el ataque.

La decisión de Pelosi de seguir adelante con una comisión selecta dirigida por los demócratas de la Cámara de Representantes se produce después de que su esfuerzo inicial por crear un panel independiente siguiendo el modelo de la Comisión del 11-S fuera bloqueado por los republicanos del Senado.

Los republicanos del Senado bloquean el proyecto de ley para crear la comisión del 6 de enero

En la Cámara de Representantes, 35 republicanos votaron a favor de la creación de la comisión independiente, después de haber llegado a un acuerdo bipartidista para crear un panel con igual representación y poder de citación. Pero McCarthy y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, se opusieron a la comisión, y los republicanos del Senado obstaculizaron la medida en una votación de 54 a 35, por debajo de los 60 necesarios.

Pelosi dijo que habría sido "preferible" tener una comisión externa para investigar el ataque del 6 de enero, pero dijo que no le preocupaba que una comisión selecta fuera descartada como un esfuerzo político.

"No me preocupa eso en absoluto", dijo Pelosi. "No tengo intención de alejarme de nuestra responsabilidad".

Con una comisión selecta, es probable que los demócratas tengan un poder de citación unilateral, al igual que hicieron los republicanos cuando crearon un comité selecto para investigar el mortífero ataque terrorista de 2012 en el complejo estadounidense de Bengasi, en Libia.

Es probable que la comisión selecta examine de cerca el papel que desempeñó Trump en el período previo al ataque, en el que el expresidente difundió mentiras sobre el robo de las elecciones de 2020. Pero el panel también podría examinar el papel que desempeñaron algunos miembros de la Cámara, incluidas las conversaciones de McCarthy con Trump mientras se desarrollaba el motín.

Pelosi se negó a decir si creía que la comisión selecta debía llamar a McCarthy a declarar, diciendo que no entraría en detalles sobre lo que haría el comité.

Pelosi tampoco nombró a un presidente de la comisión, diciendo que eso vendría más tarde. El presidente de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi cuyo comité ha estado examinando el ataque, es visto como un candidato potencial para presidir el nuevo panel.

Por parte de los republicanos, McCarthy podría recurrir a un aliado incondicional de Trump, como el representante Jim Jordan, de Ohio, para que sea el principal republicano de la comisión, en lugar del miembro de rango de Seguridad Nacional, el representante John Katko, de Nueva York, que negoció el acuerdo para crear una comisión.

Juez reprende al Partido Republicano por restar importancia a los disturbios en el Capitolio al dictar la primera sentencia por la insurrección

Pelosi dijo que es probable que la comisión selecta se ocupe de dos temas de investigación: cómo la supremacía blanca y el antisemitismo impulsaron a los alborotadores, y la seguridad en el Capitolio ese día.

La legislación de la comisión habría fijado como fecha de finalización de la investigación del panel el 31 de diciembre, algo que los republicanos habían impulsado en un esfuerzo por concluir la comisión antes de la campaña de las elecciones legislativas de 2022. Pero Pelosi dijo el jueves que el calendario de la comisión selecta sería "todo el tiempo que sea necesario" para completar la investigación.

"Lo estábamos haciendo en un plazo con el que los republicanos se sentían cómodos, pero ahora ha pasado otro mes, así que tendremos que hacer el plan y ver cuánto tiempo lleva", dijo.

-- Manu Raju de CNN contribuyó con este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.