Panamá vs Costa Rica: la primera actividad multitudinaria en territorio panameño durante la pandemia

(CNN en Español) -- Panamá se sometió a dos pruebas la noche del jueves. En la primera terminó con un empate ante Costa Rica con marcador de 0-0, luego del encuentro de fútbol en las eliminatorias para el mundial de Qatar 2022.

En su segunda prueba, los resultados podría tenerlos en dos semanas, cuando se sepa si se incrementaron los contagios de covid-19 entre los asistentes a ese juego de fútbol, que fue la primera actividad multitudinaria realizada durante la pandemia.

Pasó casi año y medio desde la última vez que se realizaron actividades en masa tras la aparición de los primeros casos de coronavirus en marzo de 2020.

En este caso, el ministerio de Salud del país permitió la celebración del juego siempre y cuando se cumpliera un aforo del 80% de la capacidad del estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá, y que quienes entrarán estuviesen vacunados con esquema completo contra el covid-19.

(Photo by ROGELIO FIGUEROA / STR / AFP) (Photo by ROGELIO FIGUEROA/STR/AFP via Getty Images)

Lo demostraban a través de códigos QR o de respuesta rápida, obtenidos de forma digital al introducir los datos de la vacunación completa.

El secretario general de la Federación Panameña de Fútbol, Miguel Zúñiga, explicó a CNN que el estadio Rommel Fernández, tiene capacidad para 30 mil personas. Según el aforo, podían entrar 21 mil personas, pero llegaron 13 mil aproximadamente.

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud emitido este jueves indica que Panamá acumula ‪458.638 contagios de covid-19, de los cuales 7.069 fallecieron a la fecha.

Hay 7.093 casos activos, 380 hospitalizados, y de ellos 98 en cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se registraron 481 casos.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.