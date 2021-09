Derrame de petróleo en Siria se extiende por el Mediterráneo y podría llegar a Chipre el miércoles

(CNN) -- Un derrame de petróleo que se originó en la refinería más grande de Siria está creciendo y extendiéndose por el mar Mediterráneo y podría llegar a la isla de Chipre el miércoles, dijeron las autoridades chipriotas.

Funcionarios sirios dijeron la semana pasada que un tanque lleno de 15.000 toneladas de combustible se había estado filtrando desde el 23 de agosto en una planta de energía térmica en la ciudad costera siria de Baniyas. Dijeron que habían podido controlarlo.

El análisis de imágenes de satélite por Orbital EOS ahora indica que el derrame de petróleo fue más grande de lo que se pensaba originalmente, cubriendo alrededor de 800 kilómetros cuadrados (309 millas cuadradas), un área aproximadamente del mismo tamaño que la ciudad de Nueva York. La compañía le dijo a CNN el martes por la noche que la marea negra se produjo a unos 7 kilómetros (4 millas) de la costa chipriota.

En esta imagen satelital de Planet Labs Inc., se ve un derrame de petróleo que se extiende frente a la costa cerca de Baniyas, Siria, el 24 de agosto de 2021.

El Departamento de Pesca e Investigación Marina de Chipre dijo que, basándose en una simulación de los movimientos del derrame de petróleo y los datos meteorológicos, la mancha podría llegar al cabo Apostlos Andreas "en las próximas 24 horas". El departamento publicó la declaración alrededor de las 11 am hora local (4 am ET) del martes.

También dijo que estaría dispuesto a ayudar a abordar el derrame.

El cabo Apostlos Andreas se encuentra en el norte de la isla dividida, controlado por Turquía, y se encuentra a poco más de 130 kilómetros (más de 80 millas) al oeste de Baniyas en Siria.

Las fotos que circularon en las redes sociales durante más de una semana han mostrado la marea negra a lo largo de las áreas costeras de Baniyas y Jableh en Siria, y los lugareños han advertido de una posible amenaza para la vida marina.

Un residente en Baniyas, que habló con CNN bajo condición de anonimato, dijo que gran parte de la costa había sido contaminada.

"La gente no necesitaba esto, ya es difícil ganarse la vida aquí y esto ciertamente afectó la vida de muchas familias y les hizo perder sus ingresos", dijo el residente.

"El gobierno solo envió equipos con esponjas y mangueras de agua, no tienen la capacidad para lidiar con esto ... no se puede limpiar el mar con esponjas", agregó el vecino.

Turquía, que comparte frontera y costa con Siria, también ha sido convocada para contener el derrame.

"Estamos tomando las medidas necesarias movilizando nuestros recursos para detener cualquier posibilidad de que el derrame se convierta en un desastre ambiental", dijo el vicepresidente turco Fuat Oktay a la agencia de noticias estatal Anadolu.

La refinería de Baniyas es la principal fuente de productos combustibles sirios y es esencial para mantener el poder del país devastado por la guerra.

Este es el segundo gran derrame de petróleo en el este del Mediterráneo este año. En febrero, un derrame de petróleo frente a la costa de Israel devastó las playas del país y dejó depósitos de alquitrán en la costa libanesa.

