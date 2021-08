Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿Cuánto tiempo de protección ofrece el esquema total de vacunación de Pfizer?

(CNN Español) – Las vacunas contra el covid-19 siguen generando preguntas entre nuestra audiencia. Esta semana, el Dr. Elmer Huerta responde dudas sobre la combinación de diferentes vacunas, el tiempo de protección que ofrecen luego de la segunda dosis y su uso con enfermedades o medicamentos específicos.

También, respondemos otras preguntas sobre el contagio y la protección contra el virus.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre la vacuna contra el covid-19

@drhuerta Muchas gracias por toda la información veraz sobre el COVID-19, le sigo desde antes de la pandemia. Una consulta. Escuché su podcast 310 sobre la combinación de AstraZeneca y Moderna. Se puede invertir el orden? Se puede poner primero Moderna y luego AstraZeneca? — Mercedes Cárdenas (@CardenasMeche) August 28, 2021

Buena pregunta, Mercedes. Por lo que sabemos, el estudio CoM-Cov demostró que es posible combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer en cualquier orden. Por ahora, solo la combinación de AstraZeneca seguida de Moderna ha sido estudiada.

@drhuerta tengo la primera dosis de Astrazeneca, cuando puedo darme la segunda dosis ? Y esta puede ser moderna ? Gracias — Andrea Sucalesco (@AndreaSucalesco) August 28, 2021

Hola, Andrea. El fabricante recomienda que la segunda dosis de AstraZeneca sea administrada a los 28 días después de la primera. La combinación de AstraZeneca seguida de Moderna ha sido también estudiada y aprobada. Debes conversar con tu médico antes de tomar una decisión.

@drhuerta puedo adelantar la segunda dosis de vacuna Pfitzer a 18 días en vez de 21? — sofia f madero (@bailosofia) August 26, 2021

Hola, Sofía. No entiendo la razón para querer hacer ese cambio, pero te digo que los estudios de fase 1 y fase 2 determinaron que el mejor intervalo es de 21 días o tres semanas. Quizás por alguna razón excepcional pueda hacerse, pero solo con permiso de tu doctor.

Hola!! Quisiera saber qué tan segura es la combinación de dosis.. tengo la primera de Sputnik y dudo que llegue la segunda (soy argentina), acá la están combinando con AstraZeneca y moderna. Es de ignorante tal vez, pero no confío mucho en las combinaciones — Cecilia..- (@cecilitta23) August 25, 2021

Hola, Cecilia. Te felicito por tener siempre un espíritu crítico con respecto a las medicinas que usas, incluidas las vacunas. Por lo que se informó, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires hizo un estudio científico, en el que se demostró que esa combinación era segura y efectiva.

@drhuerta, las vacunas de " virus atenuado" tienen algún tipo de hormona o generan alguna reacción hormonal a mujeres con endometriosis severa? — saigonita (@saigonita2) August 25, 2021

Hola, Saigonita. Si tu pregunta es en relación con alguna de las vacunas contra el covid-19, te digo que se ha informado de una sola vacuna que usa virus atenuado, es decir debilitado y que pueda causar una forma leve de la enfermedad. Se llama CODAGENIX y está aún en estudios. Se desconoce aún si tiene efectos secundarios relacionados al sistema hormonal.

buenos dias @drhuerta. mi duda es la siguiente:¿Durante que tiempo estoy protegido, despues de finalizar mi esquema de vacunación pfizer? — Luis Enriqe Galan (@Henry_OL7) August 25, 2021

Excelente pregunta, Luis. El tiempo de protección que dan las vacunas está en pleno estudio, recuerda que estas se usan en estudios clínicos desde mediados del año pasado y que se usan de manera masiva en la comunidad, recién desde principios de este año.

Sin embargo, como lo escuchamos en el episodio del 18 de marzo, las personas que han recibido un trasplante de órgano no producen una adecuada cantidad de anticuerpos, por lo que tanto la FDA como la EMA han recomendado administrar una dosis de refuerzo a esas personas, así como a otras que tengan su inmunidad deprimida.

@drhuerta buenas dias. Soy de Italia. nuestros ijos tienen 12 y 13 años y son bastante pequenos, no son desarrollados. tenemos miedo que la vacuna contra Covid podria hacer algo malo porque no son adultos. que piensa? debemos vacunar os? muchas gracias por su informaccion — Nik (@Nik59305060) August 24, 2021

Hola, Nik. Ojalá que el pediatra que atiende a tus niños te haya explicado la razón de lo que percibes como que son bastante pequeños y no desarrollados. Aparte de eso, te puedo decir que, en general, el beneficio de la vacuna es mucho más grande que los riesgos que se puedan presentar. Creo que debes tener una larga conversación con el pediatra.

@drhuerta Me vacune con Pfizer, pero la 2da dosis la coloqué a las 7 semanas. Por dejar más tiempo disminuyen los anticuerpos que debería generar la 2da dosis? Gracias — VM (@ValeriaMonterr4) August 27, 2021

Hola, VM, excelente pregunta. No te preocupes por ese retraso entre tu primera y segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Recuerda que algunos países como Canadá y el Reino Unido espaciaron hasta por 12 semanas el tiempo entre ambas dosis. La aparición de la variante delta obligó, sin embargo, a regresar al intervalo de tres semanas recomendado por el fabricante.

Preguntas sobre enfermedades y la vacuna contra el covid-19

@drhuerta si una persona usa tratamiento de medicina bilogica Y se pone la vacuna contra el covid 19 pudiera afectar el tratamiento bilogico — Norian Franklin (@NorianFranklin) August 28, 2021

Excelente pregunta, Norian. Un estudio llevado a cabo en pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino demostró que las vacunas de Pfizer y Moderna fueron capaces de provocar la formación de una adecuada cantidad de anticuerpos neutralizantes. De todas maneras, por favor habla con tu médico.

Desde Guatemala, conozco a alguien de 70 años no quiere vacunarse porque padece de corazón, hipertensa y tiene artritis. Su cardiólogo le dijo que era mayor el riesgo que el beneficio por los posibles efectos secundarios. No se ha vacunado. — VM (@ValeriaMonterr4) August 27, 2021

Hola, VM. Es una pena que nos cuentes que el cardiólogo no entienda que es precisamente al revés. Su paciente tiene muy altas probabilidades de complicarse si se infecta, y el beneficio de la vacuna es muchísimas veces más alto que el riesgo de efectos secundarios de la vacuna.

Preguntas sobre el contagio de coronavirus

Doctor gracias por la información, al pensar en regresar a la oficina, la cual es pequeña y no tiene ventilación, yo podría llevar mis propios filtros, ya que allá no implementaron nada de esto; me gustaría saber de cuales comprar. — Adriana Murcia (@Adriana66635246) August 28, 2021

Hola, Adriana. Lamentablemente, el que lleves tus propios filtros no va a funcionar.

Eso es porque los filtros que usan las oficinas están conectadas a un sistema llamado HVAC, que significa Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado.

La unidad de HVAC es responsable de calentar o enfriar el aire en el edificio y proporciona ventilación para regular la humedad.

D.Huerta,lo estimo mucho,xfavor agradecería q me guíe,rodear alcohol en el aire también es algo malo?Algúnos aerosoles contienen alcohol,no es bueno? Doctor Huerta con todo el respeto,x q no analizan la sangre de los pacientes y verifican si es C19 o estamos siendo envenenanos😥 — Angela (@Angydelasflores) August 28, 2021

Hola, Ángela. El rociar alcohol en el aire no creo que tenga afecto alguno en la prevención de covid-19. Mucho más fácil, práctico y eficiente es abrir las ventanas y ventilar la habitación.

@drhuerta Buenas tardes dr Huerta ¿En cuánto tiempo hay que hacer prueba de PCR al terminar la cuarentena? — MARÍA 👅 (@Marijo_RJ9) August 26, 2021

Hola, María. En realidad, no es necesario que una persona deba hacerse la prueba PCR después de salir de la cuarentena. Basta con el alta clínica, es decir la que hace el médico.

Otras preguntas sobre el coronavirus

Saludos. Escucho decir "me he resfriado" en estos días. Asumiendo que se estén tomando todas las medidas correctas de prevención contra el covid ¿Es posible que un virus más débil (resfrío común) sobrepase esas medidas de prevención? — Cesar E C (@cesargastonec) August 26, 2021

Excelente pregunta, César. En realidad, sabiendo que el contagio de ambos virus se produce por aerosoles, la oportunidad de contagio de cualquiera de esos virus es consecuencia del tipo de virus que se encuentre en un espacio cerrado.

@drhuerta se dice que el virus se resiste al sistema inmune y si se está vacunado muta para superar esa barrera adicional de protección. Es cierto? Gracias — angel (@ninotigre) August 25, 2021

Hola, Ángel. Eso no es cierto. La mutación de un virus se produce cuando este se multiplica miles de millones de veces en una persona infectada.

Sabiendo que pueden ocurrir infecciones en personas vacunadas, es posible -desde el punto de vista teórico- que en estas también se puedan producir mutaciones, pero de ninguna manera serían inducidas por el efecto de las vacunas.

@drhuerta doctor buena noches, quisiera saber si hacerme una prueba IGG me indica de manera eficaz que anticuerpos tengo luego de recibir la segunda dosis de sinovac! Muchas gracias — Adriana Murcia (@Adriana66635246) August 25, 2021

Hola, Adriana. Las pruebas de anticuerpos para evaluar el efecto de una vacuna no han sido aprobadas ni por la FDA ni la OMS.

Eso, debido a que no han sido aún estandarizadas y es muy difícil evaluar sus resultados.

Se puede tomar vino tinto o cerveza de manera eventual y moderada después de tener covid? — CorriendoAfondo (@corriendoAfondo) August 24, 2021

Hola, Corriendo. Claro que sí, una persona vacunada puede reiniciar su rutina de vida, debiendo tener cuidado de no infectarse, usando mascarillas en lugares cerrados y muy concurridos.

