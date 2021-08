Bebé desnudo de la portada de 'Nevermind' demanda a Nirvana por "pornografía infantil"

(CNN) -- Spencer Elden, quien apareció desnudo cuando era bebé en la portada del álbum de 1991 de Nirvana "Nevermind", ha afirmado que la obra de arte icónica del disco es pornografía infantil y está demandando a la banda por presunta "explotación sexual infantil".

La portada del álbum de rock muestra a Elden, quien entonces era un bebé, nadando bajo el agua mientras está desnudo, con los ojos fijos en un billete de un dólar. Esta se convirtió en una de las imágenes más perdurables de la música rock después del lanzamiento del disco.

Pero en una denuncia, presentada este martes en un tribunal federal de California y obtenida por CNN, los abogados de Elden dijeron que la imagen era pornográfica y que había sufrido "daños de por vida" como resultado de su participación.

La portada del álbum se convirtió en una de las imágenes más famosas de la música rock.

Elden, ahora de 30 años, ha incluido a los miembros sobrevivientes de la banda, los albaceas de la herencia del cantante principal Kurt Cobain y varios sellos discográficos como acusados. Busca obtener 150.000 dólares en daños y perjuicios de cada uno de los acusados, más las costas legales, y alega que los acusados "produjeron, poseyeron y publicitaron pornografía infantil comercial a sabiendas".

La demanda alega que Elden fue sexualizado porque el billete de un dólar usado en la imagen hacía que el bebé pareciera "una trabajadora sexual".

Elden ha recreado la imagen en ocasiones durante su edad adulta, pero también ha sugerido en entrevistas que se sentía incómodo con la popularidad de la portada del álbum.

En 2007 le dijo a The Sunday Times que le parecía "un poco espeluznante que muchas personas me hayan visto desnudo ... Me siento como la estrella porno más grande del mundo". Al año siguiente, le dijo a CNN que a menudo se le pedía que asistiera a eventos como el "bebé Nirvana".

"Nevermind" y su sencillo principal "Smells Like Teen Spirit" vendieron millones de copias y ayudaron a popularizar la música grunge en Estados Unidos. Tanto su contenido como su portada fueron anunciados como obras de rock seminales, pero tres años después de su lanzamiento, el líder de Nirvana, Kurt Cobain, se suicidó en Seattle y los miembros restantes se disolvieron posteriormente.

Elden le dijo a CNN en 2008: "Se rumoreaba que Cobain tenía el concepto original de querer mostrar a una madre dando a luz bajo el agua". Y agregó: "Pero el compromiso fue tener un bebé nadando bajo el agua. O eso es lo que me dijeron".

La demanda alega que Elden "ha sufrido y seguirá sufriendo daños personales por la distribución y posesión de pornografía infantil", incluida la angustia emocional y la pérdida de ingresos.

La esposa de Cobain, la cantante Courtney Love, figura en la demanda como albacea de la herencia de Cobain, junto con otros como el fotógrafo Kirk Weddle y los sellos discográficos Warner Records y Universal Music Group. CNN se ha puesto en contacto con cada una de las partes para solicitar comentarios.

