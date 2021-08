Delta Air Lines anuncia sanciones para los empleados no vacunados

(CNN) -- Delta Air Lines está poniendo una nueva fecha límite para los empleados no vacunados que requerirá que tomen pruebas semanales de covid-19 y paguen un recargo de US$ 200 por mes, dependiendo de su seguro.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, hizo el anuncio en un memorando de toda la empresa compartido con CNN. La aerolínea dice que muchos de sus empleados ya están vacunados, pero necesita hacer más.

“Si bien podemos estar orgullosos de nuestra tasa de vacunación del 75%, la agresividad de la variante significa que necesitamos vacunar a muchas más personas, y lo más cerca posible del 100%”, dijo Bastian.

Delta dice que a partir del 12 de septiembre, cualquier empleado de EE.UU. que no esté completamente vacunado deberá realizar una prueba de coronavirus semanal "mientras que las tasas de casos en la comunidad sean altas". La aerolínea dice que aquellos con un resultado positivo deberán aislarse y permanecer fuera del lugar de trabajo.

A partir del 1 de noviembre, todos los empleados de Delta que no estén vacunados "inscritos en el plan de atención médica basado en una cuenta de Delta estarán sujetos a un recargo mensual de Us$ 200". La aerolínea dice que “la estadía promedio en el hospital para covid-19 le ha costado a Delta US$ 40.000 por persona. Este recargo será necesario para abordar el riesgo financiero que la decisión de no vacunar está creando para nuestra empresa ”.

La aerolínea también exige que los empleados no vacunados usen máscaras en "todos los entornos interiores de Delta", aunque un mandato federal de máscaras para todo el transporte permanece vigente hasta el 18 de enero de 2022.

