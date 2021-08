Hospitalizaciones por covid-19 entre no vacunados le costaron al sistema de salud de EE.UU. US$ 2.300 millones en junio y julio, según análisis

(CNN) -- Las hospitalizaciones por covid-19 en personas no vacunadas le costaron al sistema de salud de EE.UU. US$ 2.300 millones solo en junio y julio, una cifra que probablemente es una subestimación, según un análisis de la Kaiser Family Foundation (KFF) publicado el viernes.

KFF examinó varias fuentes, incluidos datos de CMS y análisis de reclamos privados, para encontrar que el costo promedio de una hospitalización por covid-19 era de alrededor de US$ 20.000.

Utilizaron datos de Salud y Servicios Humanos y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. para encontrar el número de hospitalizaciones evitables por covid-19 en EE.UU. en los meses de junio (37.000 hospitalizaciones evitables) y julio (76.000 hospitalizaciones evitables).

“Si cada una de estas hospitalizaciones evitables cuesta unos US$ 20.000, en promedio, eso significaría que estas hospitalizaciones evitables en gran medida ya le han costado al sistema de salud de EE.UU. miles de millones de dólares desde principios de junio”, dice el análisis.

Para esta estimación, observaron a aquellos que fueron hospitalizados principalmente debido al covid-19 y ajustaron ese número para reflejar el hecho de que incluso si los adultos no vacunados hubieran recibido la vacuna, no evitaría el 100% de las hospitalizaciones. Luego multiplicaron la cantidad de hospitalizaciones evitables por el costo de cada hospitalización, usando un costo típico de US$ 20.000.

“Según nuestras estimaciones, que se describen a continuación, encontramos que el covid-19 prevenible le costó al sistema de salud de EE.UU. US$ 2.300 millones en junio y julio de 2021”, dice el análisis.

Sin embargo, señalan que "esta cifra aproximada es probablemente una subestimación de la carga de costos en el sistema de salud por el tratamiento del covid-19 entre los adultos no vacunados". KFF da algunas razones para esto, incluyendo que los casos, las hospitalizaciones y las muertes han seguido aumentando en agosto, los costos del tratamiento ambulatorio no se incluyeron en el análisis y tampoco los costos de la propagación del virus de los no vacunados a quienes sí tomaron las medidas de protección.

El costo de tratar a los no vacunados es asumido no solo por los pacientes sino también por la sociedad en general, dice KFF, incluidos los programas públicos financiados por los contribuyentes y las primas de seguros privados.

Los pacientes solo pagan una pequeña parte del costo de la hospitalización directamente ellos mismos, dice el análisis. Las aseguradoras también tienen prohibido cobrar primas más altas a las personas no vacunadas por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y otras leyes, aunque los empleadores podrían imponer costos más altos a través de los programas de bienestar.

Las aseguradoras privadas también han comenzado a restablecer los costos compartidos para las hospitalizaciones por covid-19, dice KFF, y los adultos pueden evitar en gran medida estos costos, así como enfermedades graves, al recibir una vacuna, que es gratuita.

“Aunque, por supuesto, existe un costo social de desarrollar y distribuir vacunas, las vacunas ahorran dinero al sistema de salud de EE.UU. largo plazo al evitar costosas hospitalizaciones”, dijo KFF. “Además de los costos monetarios directos evitables para el tratamiento de personas no vacunadas, la reapertura de las escuelas y la recuperación económica también se ven afectadas a medida que el aumento de casos de covid-19 continúa poniendo a los estadounidenses en riesgo de enfermedades graves evitables e incluso la muerte”.

