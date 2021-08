Estrenos musicales de la semana: Greeicy y Alejandro Sanz presentan "Lejos conmigo" y Feid lanza "Inter Shibuya La Mafia", su cuarto disco

(CNN Español) -- Esta semana nuestros estrenos musicales están encanbezados por la colombiana Greeicy y el español Alejandro Sanz quienes presentaron "Lejos conmigo".

En nuestra lista también figuran Tini Stoessel y Manuel Turizo, quienes dan a conocer "Maldita foto" y Feid, quien finalmente da a conocer su cuarta producción de estudio, "Inter Shibuya La Mafia".

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de los estrenos de la tercera semana de agosto de 2021.

También puedes disfrutar de estos temas en este playlist de los estrenos de 2021 en Spotify.

Estrenos musicales de la semana:

Greeicy y Alejandro Sanz, "Lejos conmigo"

La cantante y actriz colombiana Greeicy regresa con otra colaboración explosiva. En esta oportunidad presenta "Lejos conmigo" con el ícono español Alejandro Sanz.

"No puedo ocultar la felicidad que tengo, esta colaboración es un sueño cumplido. La canción los sorprenderá, verán a Alejandro Sanz en una faceta muy diferente a la que lo han visto últimamente. Espero disfruten este lanzamiento tanto como yo", dijo Greeicy a través de un comunicado.

El video, que fue dirigido por el venezolano Nuno Gomes, fue rodado en Madrid y tiene como protagonistas a Greeicy y a su pareja, el también cantante Mike Bahía.

Tini y Manuel Turizo, "Maldita foto"

Tini y Manuel Turizo lanzaron esta colaboración, "Maldita foto", después de encender sus redes sociales esta semana con fotografías en las que se les veía muy afectuosos.

A pesar de las teorías de sus seguidores, se trataba del anuncio de este tema.

La canción estuvo compuesta por los cantantes, los productores colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo –con quienes Tini ya ha colaborado–, el hermano de Manuel, Julián Turizo y Juan Diego Medina Vélez.

Feid, "Inter Shibuya La Mafia"

El cantautor colombiano Feid, también conocido como Ferxxo, llega a nuestra lista de estrenos musicales con "Inter Shibuya La Mafia", su cuarta producción discográfica.

Se trata de un disco sin colaboraciones, con 15 canciones y en el que canta por primera vez en un registro vocal que nunca antes había usado en sus temas: el falsete.

De la producción se desprende "Si tú supieras", el tema con el que da a conocer el disco. También incluye sencillos como "Tengo fe" y "Fumeteo", presentados anteriormente.

A un día de su lanzamiento, Feid hizo historia en Spotify Colombia al posicionar todos los temas de su álbum dentro de las primeras posiciones del Top 200 de canciones más reproducidas en ese país el sábado. Seis de las canciones se encontraban entre las 10 canciones más reproducidas de la lista.

Shawn Mendes y Tainy, "Summer of Love"

Tainy nos sigue regalando colaboraciones importantes con artistas internacionales. En esta oportunidad, Shawn Mendes reclutó al afamado productor de NEON16 para este tema, "Summer of Love", que como lo dice habla de un amor de verano.

El video fue rodado en Mallorca, España, y fue dirigido por Matty Peacock, con quien Mendes ya había trabajado.

"La inspiración fue tener unos meses libres para pasar un verdadero verano con la gente que quiero. Mi parte favorita de la creación fue tener la oportunidad de trabajar en el estudio con Tainy. Fue una experiencia especial conectar con él, ya que es un artista increíble y un productor asombroso", dijo Mendes a través de un comunicado.

"Honestamente, trabajar con Shawn fue muy fácil y realmente orgánico. Es un verdadero músico y vocalista, pero aparte de eso, la energía que aportó al estudio era muy genuina, así que crear música de buen gusto juntos simplemente fluyó. La química está ahí y se puede escuchar en la música. SOL (Summer Of Love) tiene una sensación muy veraniega, liderada por guitarras y acordes principales, así que quise darle más movimiento y un bajo pesado. Eso, junto con la voz de Shawn hizo que encajara perfectamente", agregó Tainy también en el comunicado.

Justin Quiles, "La última promesa"

Y cerrando nuestra lista principal de estrenos discográficos tenemos a Justin Quiles quien presentó esta semana su nuevo disco, "La última promesa".

El disco, el tercero de su carrera, cuenta con temas como "PAM" junto a Daddy Yankee y El Alfa, el cual acumula más de 180 millones de reproducciones en Spotify, o "Jeans", que supera las 284 millones de reproducciones y logró múltiples certificaciones como Platino en Estados Unidos, Diamante en Chile, Platino en España, dos discos de Platino en Argentina, cuatro discos de Platino en Perú y tres discos de Platino en México, según datos de Warner Music.

De la producción se desprende "La botella", el sencillo con el que presenta el disco, en el que colabora con Maluma.

Otros estrenos musicales destacados:

"Kaprichosa" de Danna Paola. "Pakata" de Darrell y El Alfa. "Move" de Carlos Santana, Rob Thomas y American Authors. "Lo vieron pasar" de Fuerza Regida. "One in a million" de Aaliyah. "Mi canción" de C-Kan. "Hora loca" (remix) de The Change y Piso 21. "Ahora" de Vicentico. "La hora" de Dvila. "No Mereces que te quiera" de Ingrid Contreras. "Olvídate de él" de Pacho El Antifeka y Alex Rose.

