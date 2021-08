Vehículo sospechoso cerca del Capitolio: la policía dice que es una "investigación de amenaza de bomba"

(CNN) -- La policía lleva adelante una "investigación de amenaza de bomba" por un posible artefacto explosivo en una camioneta estacionada cerca de la Biblioteca del Congreso, según fuentes policiales.

Las autoridades presentes en el lugar están negociando con el sospechoso, según dos fuentes policiales. La camioneta que el hombre condujo hasta el lugar de los hechos no tiene matrícula, dicen las fuentes.

El jefe de la policía del Capitolio, Tom Manger, informó en una conferencia de prensa en el lugar que los negociadores siguen tratando de llegar a una "resolución" con el hombre que dice tener una bomba en una camioneta.

Manger contó que el sospechoso había estado transmitiendo en vivo y que los funcionarios tienen un "posible nombre", pero agregó: "No tenemos mucha información sobre él en este momento."

El sospechoso ha publicado un vídeo en Facebook, según dijo un funcionario de las fuerzas de seguridad a CNN. Un vídeo, que dura cerca de media hora, muestra a un individuo desde el interior de una camioneta, sosteniendo un paquete que dice ser una bomba y hablando de una "revolución".

"No sabemos cuáles son sus motivos en este momento", dijo Manger también.

Además, detalló a los periodistas que el hombre, en una camioneta negra, se subió a la acera frente a la Biblioteca del Congreso a las 9:15 a.m ET. El hombre dijo que tenía una bomba y mostró lo que parecía un detonador al oficial en la escena, dijo Manger.

Tras la breve rueda de prensa, Manger prometió dar actualizaciones periódicas. "Esta es realmente una situación en curso", dijo.

Evacuaron varios edificios

Por el incidente, varios edificios de oficinas del Capitolio están siendo evacuados al igual que la Corte Suprema, de acuerdo a un portavoz del tribunal.

La Policía del Capitolio de EE.UU. dijo a través de un tuit que estaba respondiendo al incidente de un vehículo sospechoso cerca. El personal del Congreso ha sido alertado para que se refugie en sus oficinas, según los mensajes vistos por CNN.

Minuto a Minuto, todo lo que ocurre cerca del Capitolio

Minutos después, en otro tuit, informó que está llamando a esto una "investigación activa de amenaza de bomba".

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety. Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

Asimismo, el Tribunal Supremo ha sido evacuado por recomendación de la Policía del Capitolio, según un portavoz del Tribunal.

El alto tribunal sigue cerrado al público debido al covid-19.

El FBI dijo en un comunicado a CNN que el Escuadrón de Respuesta de la Capital Nacional de la Oficina de Washington está "respondiendo con nuestros socios a los informes de un vehículo sospechoso cerca de la Biblioteca del Congreso."

Dos edificios de oficinas de la Cámara de Representantes están siendo evacuados debido a la presencia del vehículo, según las alertas enviadas al personal del Congreso vistas por la CNN.

FOTOS | Así se ve el exterior del Capitolio

Los empleados de los edificios Cannon y Jefferson fueron alertados por correo electrónico para que mantuvieran la calma y se reubicaran. A los empleados del edificio Jefferson se les dijo que no utilizaran las salidas del lado oeste del edificio.

El Senado y la Cámara de Representantes no están en sesión, y la mayoría de los legisladores no están en sus oficinas.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también está respondiendo, dijo la agencia en Twitter.

La Casa Blanca, atenta al incidente

"La Casa Blanca está siguiendo la situación y está recibiendo actualizaciones de las fuerzas de seguridad", dijo un alto funcionario de la administración a CNN.

No está claro si el presidente Biden ha sido informado.

Noticia en desarrollo.

